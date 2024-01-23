«Руа очень любит русских ребят». Сможет ли легенда перезагрузить «Айлендерс» и Сорокина?

Святой Патрик вернулся в НХЛ спустя семь с половиной лет: от него ждут, что клуб из Нью-Йорка выйдет в плей-офф.

До сих пор сложно сказать, были ли у увольнения Барри Тротца из «Айлендерс» хоть какие-то чисто хоккейные причины. В 2018-м тренер приходил в команду, которой все на фоне ухода Джона Тавареса предрекали уход в долгую и мучительную перестройку, но вывел её в два финала конференции. Конечно, можно было сказать, что «Айлс» в 2022-м в плей-офф не попали и задача на сезон не выполнена, однако по команде били травмы, ковид и чудовищный календарь, где сезон открывался 13 играми подряд на выезде (вскоре в КХЛ это станет одной из причин провала «Авангарда» при Дмитрии Рябыкине).

Лу Ламорелло — самый старый и самый консервативный генменеджер НХЛ, и его консервативность относится не только к запрету бород, но и к формированию состава. Значительная часть нынешнего костяка «Айлс» была сформирована ещё при Гарте Сноу, и нельзя сказать, что команда омолаживается: Ламорелло постоянно использует пики первого раунда ради усиления здесь и сейчас. Лишь пять хоккеистов команды младше 25 лет, и неудивительно, что «островитяне» — одни из самых возрастных в НХЛ.

Назначение Лэйна Ламберта изначально казалось странным. В 58 лет многолетний помощник Тротца впервые становился главным на уровне НХЛ и не выглядел ни человеком, который сможет как-то освежить игру, ни человеком, который сможет выжать из этого состава последние соки. Да, команда залезла в плей-офф в прошлом году, но сделала это на спине великолепного Ильи Сорокина, который в том сезоне отразил 51 гол сверх xG и с отрывом лидировал в лиге по этому показателю.

Илья Сорокин Фото: Peter K. Afriyie/AP/ТАСС

В этом сезоне Сорокин не проваливается, но показывет вполне человеческие цифры — и место «Айлс» в зоне плей-офф сразу же перестало быть гарантированным. Из 45 матчей при Ламберте команда выиграла 19, но сразу 11 очков за поражения вне пределов основного времени позволяли оставаться на плаву. Тренер тасовал тактику, пытался уйти от оборонительного хоккея в сторону атаки — не помогло. Ламорелло меняет тренеров и не в таких тяжёлых случаях. В 2007-м в «Нью-Джерси» он уволил Клода Жюльена за три игры до старта плей-офф, когда команда лидировала в дивизионе.

Теперь «Айлендерс» будет руководить Патрик Руа, который по такому случаю гладко побрился. Святой Патрик не работал в НХЛ после внезапного ухода из «Колорадо» летом 2016-го. Тогда он взял двухлетнюю паузу, после которой вернулся в «Квебек» из юниорской лиги, где и работал до возвращения в «Колорадо». С «Ремпартс» Руа выиграл Мемориальный кубок, ушёл на пике и мог вернуться в НХЛ уже этим летом: слухи такие ходили, но не срослось.

Болельщики «Колорадо» вряд ли забыли чемпионат-2013/2014, где «Колорадо» из команды-обладателя первого общего пика за год превратился в чемпиона дивизиона. Несмотря на вылет в первом раунде, будущее казалось прекрасным: четырём лучшим бомбардирам команды не стукнуло и 24 лет, Маккиннон великолепно показал себя в первом сезоне, как и молодой защитник Бэрри, а Руа выиграл звание тренера года.

Однако, как оказалось, этот чемпионат был вспышкой. Успех в нём был обусловлен двумя факторами: очень высоким процентом реализации бросков (10,1% — это в то время, когда средний показатель по лиге не достигал и 9%), а также выдающимся сезоном Семёна Варламова, который спас команду от 20 голов сверх ожидаемого. Когда пропала удача, Руа оказался не очень хорошим организатором.

Возьмём сезон-2014/2015: «лавины» предпоследние в лиге по xG (хуже только сливавший сезон «Баффало»), 27-е по допущенному xG, по созданным опасным моментам (HDCF) — 28-е, по допущенным (HDCA) — 29-е. Через год: ожидаемые голы — 28-е, допущенные ожидаемые голы — 27-е, HDCF — 29-е, HDCA — 26-е.

Патрик Руа в «Колорадо» Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Варламов не мог вечно тащить команду, хотя у Руа были и Мэтт Дюшейн, и Райан О’Райлли, и Натан Маккиннон, и ветераны Джером Игинла и Алекс Тэнгуэй, и полезные оборонительные форварды типа Карла Сёдерберга. В оба этих сезона «Колорадо» в плей-офф не попал, хотя весной 2016-го это было сделать крайне просто: «Миннесота» тащилась в темпе черепахи и умудрилась попасть в западную восьмёрку с 87 очками. «Лавины» не набрали и этого, хотя на дедлайне отдали пару драфт-пиков для усиления.

Пожалуй, главным влиянием Руа на НХЛ в качестве тренера стало экстремально раннее снятие вратаря. Многие запомнили, как Святой Патрик делал это и за 10 минут до конца матча, когда «горел» в три-четыре шайбы. Если не учитывать такие редкие случаи, то Руа переходил на игру в шесть полевых раньше среднего и мотивировал делать это других тренеров. Если до работы Руа в лиге вратарей обычно снимали примерно за минуту до конца матча (при «-1»), то спустя три года этот показатель вырос до полутора минут. Даже Брюс Будро, с которым Руа чуть не подрался прямо на скамейке, отмечал роль своего коллеги в этом.

При этом, как ни странно, Руа помог «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли плохим решением: он довольно долго использовал Маккиннона на фланге, предпочитая заявлять в роли первого центра Дюшейна. На фланге молодой электричке было неудобно, «химии» не появлялось, поэтому в контрактный год Натан набрал 52 очка и вместо роскошного контракта а-ля Макдэвид получил достаточно «скромные» $ 6,3 млн. Очень скоро Маккиннон заиграл на все $ 15 млн, а эта виртуальная разница помогла «Колорадо» собрать глубочайший чемпионский состав.

Патрик Руа Фото: Mary Altaffer/AP/ТАСС

НХЛ знает примеры молодых тренеров, которые провалились в первые заходы в качестве главных, поработали на периферии и вернулись в лигу совсем другими. Уже никто не помнит, что 20 лет назад Ягр даже не разговаривал с молодым Брюсом Кэссиди в «Вашингтоне», а Майк Салливан завалил работу в «Бостоне», где ещё играл Торнтон: теперь у тренеров три Кубка Стэнли на двоих. Святой Патрик не похож на человека, который умеет перестраиваться — он больше похож на человека, который до последнего будет таранить стену своим лбом. Как он изменился в юниорской лиге — непонятно: всё это время Руа работал почти что в зоне комфорта.

Зато, вполне возможно, для наших хоккеистов назначение Руа станет стимулом. Игравший в «Квебеке» Дмитрий Кугрышев говорил, что Патрик любит русских игроков — и в его юниорской команде раскрылся Александр Радулов, а Семён Варламов провёл лучший сезон в карьере. Спустя восемь лет Руа снова встретит своего бывшего голкипера, но теперь первый номер уже совсем другой. Илья Сорокин в первом матче Руа в качестве тренера отразил 40 бросков из 42, «Айлендерс» очень привычно снова проиграли почти по всем статистическим показателям, но выиграли матч с «Далласом».

Если Руа поможет снова выйти Сорокину на форму двухлетней давности, то это наверняка поможет команде выйти в плей-офф и скрасить его недостатки организатора. Другое дело, что будущее «Айлендерс» в целом выглядит мрачноватым. Эта команда уже не похожа на претендента на что-либо, но Ламорелло наверняка до последнего будет загонять её. Мы помним, какие дымящиеся головёшки оставались на месте «Нью-Джерси» в 2015-м, когда менеджер уходил в «Торонто»: возможно, это перспектива «Айлс» в следующие три-четыре года.