«Завистливый и нечестный». Как тренера-чемпиона НХЛ увольняли из-за конфликтов с игроками

20 лет назад Брюс Кэссиди уходил из «Вашингтона» на фоне трений в раздевалке. Уход из «Бостона» тоже не был связан с результатами.

Год назад «Вегас» не попал в плей-офф — и абсолютное большинство героев чемпионской команды уже тогда выходили в составе «рыцарей». Но чуть ли не ключевым летним трансфером стал переход Брюса Кэссиди: за год он кардинально изменил стиль команды, которая из-за примитивности атаки до этого спотыкалась в плей-офф на сравнительно скромных «Далласе» и «Монреале». «Вегас» в чужой зоне показывал не только классный форчек, но и использовал мастерство своих игроков на полную. Хребет «Флориде» в чемпионской игре переломили две яростные позиционные атаки, которые вдавили соперника в свою зону.

При этом в прошлом сезоне Кэссиди покидал «Бостон» на фоне слухов о массовом недовольстве игроков своим тренером. Андрей Николишин в январе высказался о тренере очень жёстко: «Я с ним пересекался, поэтому могу сказать, что он за человек. Считаю, что он достаточно завистливый и нечестный тренер. Карьерист. А в «Бостоне» мужички играют. Команда сильно устала от его подхода. Он мне чем-то напоминает Рона Уилсона, который был шикарным тренером. Более подкованного тактически специалиста я не встречал. Но как человек он был чудак на букву «м».

Брюс Кэссиди в «Бостоне» Фото: Winslow Townson/AP/ТАСС

И здесь надо перенестись в самое начало карьеры Кэссиди. Он возглавил клуб ECHL по ходу своего последнего сезона в качестве игрока, уже в 31 год. После этого провёл шесть сезонов в низших лигах, в 2002-м выиграв приз лучшему тренеру сезона в АХЛ, где он руководил фармом «Оттавы». На него обратили внимание в американской столице. «Вашингтон» летом 2001-го выменял Яромира Ягра, который на тот момент однозначно был лучшим игроком мира, но даже не вышел в плей-офф.

И стоит отметить, что молодой тренер получил очень солидную компанию: кроме Ягра, в том «Вашингтоне» играли Сергей Гончар (на тот момент — один из лучших атакующих игроков лиги), один из лучших словаков в истории Петер Бондра, выигравший «Везину» за два года до этого Олаф Кельциг, плюс ещё несколько уважаемых и авторитетных игроков типа Стива Коновальчука, Микаэля Нюландера и Калле Юханссона. Сейчас тренеры-новички редко получают в своё распоряжение такой состав.

При первом знакомстве с командой осенью 2002-го Кэссиди, по свидетельству одного из хоккеистов, достал из портфеля салфетку с записями и начал переписывать их на доску, напоминая этим школьного учителя. Это вызвало недоумение у игроков, некоторые из них были даже старше главного тренера: «Все удивлённо переглядывались. Этот парень имел целое лето, чтобы подготовиться к сезону, и теперь изображает это? Такое ощущение, что он не понимает, что делает», — потом сливал информацию кто-то из игроков клуба вашингтонским журналистам.

Кэссиди перед назначением в клуб видел лишь 12 матчей «Вашингтона», но решил полностью изменить игровой стиль. Рон Уилсон ставил жёсткий оборонительный хоккей, однако молодой босс решил дать игрокам больше возможностей для импровизации на льду. Этим тренер окончательно запутал всех – полгода команда не понимала, как и во что играть.

У Ягра на тот момент уже была репутация человека, который может влиять на назначения тренеров. В «Питтсбурге» во многом именно его конфликт с Кевином Константином повлёк увольнение тренера, который предпочитал играть жёстко — «от печки». Что касается Кэссиди, то Ягр дал фантастическое интервью чешской прессе, которое больше напоминает знаменитые «тарантиновские диалоги»:

— Ваш главный тренер — новичок Брюс Кэссиди. Информация о нëм самая разная. Как он вам? Он не боится командовать такой звёздной командой?

— Я с ним вообще не разговариваю. Даже не знаю.

— Какие у вас отношения с Кэссиди?

— Не знаю. Ему 36 лет. Не знаю. Я с ним не говорил вообще.

— Почему?

— Ну я ожидал немного другого. Мы просто не разговариваем друг с другом.

— То есть вы с Кэссиди вообще не общаетесь?

— Я не сказал ему ни одного слова.

— Никогда?

— Никогда.

Яромир Ягр в составе «Вашингтона» Фото: nhl.com

В первом сезоне Кэссиди вывел команду в плей-офф: это было ожидаемо, в предсезонном рейтинге от Sports Illustrated клуб стоял на 10-м месте. Однако команда ветеранов в первом раунде проиграла молодой и голодной «Тампе» (2-4), и в шестом матче серии Кэссиди посадил на скамейку Юханссона. За месяц до этого швед уже договорился о предварительном продлении контракта, но после этого защитник, который на тот момент провёл почти 1000 игр за клуб, взбесился, сказал, что у них с тренером разный взгляд на хоккей, после чего покинул «Вашингтон».

Эта ситуация обрушила рейтинг Кэссиди внутри команды. Положение усугубило то, что вместо Юханссона тренер предпочёл выпустить на лёд защитников, которые играли у него в АХЛ: один из них схватил штраф за нарушение численного состава, приведший к победному голу «Тампы» в серии. В результате новый сезон начался совсем нехорошо: в пятой игре сезона Кэссиди и Ягр орали друг на друга прямо на скамейке, а еще через пару недель помощникам пришлось разнимать главного тренера и защитника Брэндана Уитта.

Кэссиди, кажется, решил окончательно настроить против себя команду. В декабре 2003-го «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» 0:3 (а по броскам — 9:41), и на пресс-конференции тренер сказал, что игроки не должны прикрываться беременностями жён и болезнями детей. С учётом того, что у ребенка Келцига был диагностирован аутизм, а жена Уитта была на грани жизни и смерти, команда восприняла это как оскорбление. Извинения Кэссиди ситуацию не спасли, на фоне слухов о том, что Ягр может запросить обмен, тренер был уволен. «Единственный вопрос об этом увольнении: почему так долго?» — удивлялся сайт ESPN.

После провала в «Кэпиталз» Кэссиди работал в юниорской лиге, помощником в фарм-клубе «Бостона», потом возглавлял его пять лет — и в феврале 2017-го, когда получил второй шанс в НХЛ, он стал другим специалистом. Весной 2019-го, когда «мишки» играли в финале Кубка Стэнли, тренер говорил журналистам: «Ты взрослеешь, учишься многому за 15 лет. Если ты хочешь вернуться назад и изменить прошлое, изучи, что пошло не так. Я лучше научился доносить свои мысли до игроков».

Брюс Кэссиди Фото: Charles Krupa/AP/ТАСС

«Когда я работал с ним в «Провиденсе», Брюс ещё не так заматерел, но уже был крайне требователен к команде. Он всегда ожидает превосходной игры и ставит для своей команды более высокую планку, чем остальные тренеры в лиге. Он крайне эмоционален, даже может кричать на скамейке, и парни удивлённо поворачивают голову на него», — говорил в 2019-м защитник Тори Крюг.

Кажется, высокая требовательность и стала причиной неожиданного со стороны увольнения тренера в 2022-м. Уже потом стали просачиваться сливы (скорее всего, контролируемые руководством), что тренер достал кучу игроков в раздевалке, многие из которых хотели уйти. Среди нескольких имён, что назывались, упоминались Брэндон Карло и Трент Фредерик. Кроме того, якобы именно из-за Кэссиди Патрис Бержерон не горел желанием продлевать контракт.

Однако при назначении Джима Монтгомери всё тут же устаканилось, склоняемый во всевозможных трансферных слухах Джейк Дебраск снял свой запрос, и весь год можно было читать, что новый тренер отдал раздевалку ветеранам и теперь в коллективе всё хорошо. Чем закончилось это «хорошо», можно было наблюдать в серии с «Флоридой», когда ментально команда просто развалилась, а ветераны не потянули возложенную на них высокую ответственность.

В 2019-м, когда «Бостон» вышел в финал, Кэссиди рассуждал, что провал в «Вашингтоне» помог ему многое обдумать. Вряд ли тренер изменился за год в «Вегасе»: но команда, в большинстве своём собранная из людей, в которых никто не верил, была готова к самым жёстким требованиям и отпахивать на льду по максимуму. На стартовом вбрасывании пятого матча Кэссиди не просто так выпустил пятёрку из оригинального состава «рыцарей» (Теодор — Макнэбб, Маршессо — Карлссон — Смит), что арена встретила рёвом. Это оказался тот самый случай, когда тренерская философия и дух коллектива сошлись идеально и родили успешный сезон.