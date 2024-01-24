ЦСКА выиграл без главного тренера, аутсайдеры сотворили сенсации. Итоги дня в КХЛ

24 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко подводим их итоги.

«Амур» мог увозить из Уфы больше одного очка и снова недосчитался нужных баллов во втором подряд матче с «СЮ». Хабаровская команда бо́льшую часть игры смогла ограничить реактивную атаку гостей, к середине матча вела 2:0, однако «Салават» был лучше при игре в неравных составах, забив в большинстве и с шестым полевым. Почти весь овертайм «Амур» провёл в меньшинстве, но выстоял — лишь для того, чтобы проиграть в серии буллитов седьмой матч подряд.

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Во Владивостоке «Адмирал», уже лишившийся шансов на что-то, и слегка экспериментировавший с составом «Металлург» выдали быструю игру без пауз, где было очень много бросков в створ. Впрочем, голкиперы обеих команд справились с большинством из них: команды забросили только три шайбы после 71 броска. Победу «Адмиралу» за полторы минуты до сирены принёс Джованни Фьоре.

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В Екатеринбурге «Ак Барс» начал встречу очень активно, заставляя болельщиков забыть унылые матчи на стыке двух календарных годов. Отлично проявил себя пришедший на дедлайне Семён Кошелев, забивший гол и сделавший наброс, после которого Журавлёв закопал шайбу в ворота. Итоговый счёт слегка раздули два гола «Ак Барса» в пустые ворота.

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В Нижнекамске снова показал себя Никита Сетдиков: форвард, который стал не нужен «Сибири» по ходу сезона, попал к тренеру, у которого заиграл на уровне ВХЛ, и оформил дубль «Торпедо». Правда, больше нижнекамская команда не забивала и за матч нанесла лишь 15 бросков. Нижегородцы отыгрались с 0:2, а в овертайме Игорь Ларионов Второй использовал потерю, которую совершил как раз-таки Сетдиков.

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После уверенной победы над «Авангардом», где команда Игоря Никитина была лучше и по счёту, и по игре, последовало новое неожиданное поражение от аутсайдера, с которым «Локо» в этом году играет ужасно. Обескровленность состава не помешала «леопардам» повести 2:0, а Михаилу Бердину – творить чудеса в воротах. Максимум, что смог «Локо» — сорвать Бердину «сухарь» на последних секундах матча.

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Борющаяся за плей-офф «Сибирь» 40 минут играла в Балашихе так, как будто ни за какой плей-офф команда не борется: только плохая реализация помешала команде Дмитрия Рябыкина забросить больше одной шайбы. Однако на третий период вышла совсем другая «Сибирь», которая ограничила соперника лишь одним броском в створ и забросила три шайбы. Красоту сделал 18-летний Владимир Михалёв, который ударно ворвался в состав команды и забил из-под ноги.

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Совершенно внезапно Сергей Фёдоров пропустил матч по состоянию здоровья, и ЦСКА на игру в статусе врио вывел Равиль Якубов. На фоне последних результатов чемпионов эта новость вызвала закономерные подозрения, что не всё чисто — однако никто никаких подтверждений догадкам дать, конечно, не мог. С Якубовым ЦСКА смог одержать минимальную победу, где дубль оформил Владислав Каменев.

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«Барыс» постепенно теряет тот импульс, который получил от второй смены тренера в сезоне. Самым ярким событием для команды из Астаны сегодня стал тот факт, что Энтони Камара очень ярко и здорово выиграл бой против Александра Никишина, но произошло это уже при счёте 0:2. После этого, кажется, СКА решил отомстить за своего капитана и накидал гостям ещё пять шайб, испортив возвращение Эдди Паскуале в состав.

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Игра 25 января