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Результаты матчей КХЛ 24 января, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 25 января

ЦСКА выиграл без главного тренера, аутсайдеры сотворили сенсации. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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«Ак Барс» выиграл третий матч подряд, битва за восьмое место на Востоке закручивается.

24 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Дрозг (Капустин, Шевченко) – 03:49 (5x5)     2:0 Шевченко (Гуркин, Хохлачёв) – 20:24 (5x4)     2:1 Ливо (Хафизуллин, Дроздов) – 21:55 (5x4)     2:2 Хмелевски (Дроздов, Шаров) – 58:58 (6x5)     2:3 Ливо – 65:00    

«Амур» мог увозить из Уфы больше одного очка и снова недосчитался нужных баллов во втором подряд матче с «СЮ». Хабаровская команда бо́льшую часть игры смогла ограничить реактивную атаку гостей, к середине матча вела 2:0, однако «Салават» был лучше при игре в неравных составах, забив в большинстве и с шестым полевым. Почти весь овертайм «Амур» провёл в меньшинстве, но выстоял — лишь для того, чтобы проиграть в серии буллитов седьмой матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Яковлев (Юров, Мухаметов) – 35:38 (5x5)     1:1 Шулак (Берлёв) – 42:28 (5x5)     2:1 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 58:36 (5x5)    

Во Владивостоке «Адмирал», уже лишившийся шансов на что-то, и слегка экспериментировавший с составом «Металлург» выдали быструю игру без пауз, где было очень много бросков в створ. Впрочем, голкиперы обеих команд справились с большинством из них: команды забросили только три шайбы после 71 броска. Победу «Адмиралу» за полторы минуты до сирены принёс Джованни Фьоре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Семёнов) – 04:33 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Валк) – 13:20 (5x4)     1:2 Журавлёв (Кошелев, Семёнов) – 35:00 (5x5)     1:3 Барбер (Сафонов) – 57:44 (en)     1:4 Кателевский (Лукоянов) – 58:47 (en)    

В Екатеринбурге «Ак Барс» начал встречу очень активно, заставляя болельщиков забыть унылые матчи на стыке двух календарных годов. Отлично проявил себя пришедший на дедлайне Семён Кошелев, забивший гол и сделавший наброс, после которого Журавлёв закопал шайбу в ворота. Итоговый счёт слегка раздули два гола «Ак Барса» в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сетдиков (Белозёров, Сериков) – 01:21 (5x4)     2:0 Сетдиков (Белозёров, Дергачёв) – 10:26 (5x5)     2:1 Белевич (Шавин, Конюшков) – 34:16 (5x5)     2:2 Шавин – 48:18 (5x5)     2:3 Ларионов – 62:59 (3x3)    

В Нижнекамске снова показал себя Никита Сетдиков: форвард, который стал не нужен «Сибири» по ходу сезона, попал к тренеру, у которого заиграл на уровне ВХЛ, и оформил дубль «Торпедо». Правда, больше нижнекамская команда не забивала и за матч нанесла лишь 15 бросков. Нижегородцы отыгрались с 0:2, а в овертайме Игорь Ларионов Второй использовал потерю, которую совершил как раз-таки Сетдиков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Грэм (Сероух, Волков) – 06:32 (5x5)     0:2 Тянулин (Мичков, Криштоф) – 38:31 (5x5)     1:2 Сергеев – 59:43 (6x5)    

После уверенной победы над «Авангардом», где команда Игоря Никитина была лучше и по счёту, и по игре, последовало новое неожиданное поражение от аутсайдера, с которым «Локо» в этом году играет ужасно. Обескровленность состава не помешала «леопардам» повести 2:0, а Михаилу Бердину – творить чудеса в воротах. Максимум, что смог «Локо» — сорвать Бердину «сухарь» на последних секундах матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галузин (Барак, Цицюра) – 03:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Морозов, Коротков) – 36:19 (5x5)     1:2 Бутузов (Гоголев) – 50:08 (5x4)     1:3 Михалёв – 52:57 (5x5)     1:4 Коротков (Андреофф, Костин) – 57:06 (en)    

Борющаяся за плей-офф «Сибирь» 40 минут играла в Балашихе так, как будто ни за какой плей-офф команда не борется: только плохая реализация помешала команде Дмитрия Рябыкина забросить больше одной шайбы. Однако на третий период вышла совсем другая «Сибирь», которая ограничила соперника лишь одним броском в створ и забросила три шайбы. Красоту сделал 18-летний Владимир Михалёв, который ударно ворвался в состав команды и забил из-под ноги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Фриц (Кузнецов, Калдис) – 19:06 (5x5)     1:1 Каменев (Окулов, Григоренко) – 29:09 (5x5)     2:1 Каменев (Григоренко) – 49:16 (5x5)    

Совершенно внезапно Сергей Фёдоров пропустил матч по состоянию здоровья, и ЦСКА на игру в статусе врио вывел Равиль Якубов. На фоне последних результатов чемпионов эта новость вызвала закономерные подозрения, что не всё чисто — однако никто никаких подтверждений догадкам дать, конечно, не мог. С Якубовым ЦСКА смог одержать минимальную победу, где дубль оформил Владислав Каменев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Гальченюк (Грицюк, Сапего) – 05:58 (5x5)     2:0 Глотов (Грицюк, Зыков) – 13:15 (5x4)     3:0 Хайруллин (Глотов) – 23:35 (5x5)     4:0 Грицюк (Сапего, Гальченюк) – 42:39 (5x5)     5:0 Хайруллин (Зыков, Ремезовский) – 43:12 (5x5)     6:0 Глотов (Грицюк, Хайруллин) – 45:17 (5x4)     7:0 Фальковский (Грицюк) – 52:46 (5x5)    

«Барыс» постепенно теряет тот импульс, который получил от второй смены тренера в сезоне. Самым ярким событием для команды из Астаны сегодня стал тот факт, что Энтони Камара очень ярко и здорово выиграл бой против Александра Никишина, но произошло это уже при счёте 0:2. После этого, кажется, СКА решил отомстить за своего капитана и накидал гостям ещё пять шайб, испортив возвращение Эдди Паскуале в состав.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игра 25 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо М
Москва
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