«Сегодня он был скалой». Что говорят о первой победе Самсонова в новом году

Матч с «Сиэтлом» стал очень важным для голкипера «Торонто» Ильи Самсонова. Российский страж ворот «листьев» переживает очередной непростой период в своей карьере, пытаясь вернуть себе доверие руководства и тренерского штаба клуба после выставления на драфт отказов в концовке предыдущего года.

Илья успел спуститься в АХЛ и вернуться в основу — неделю назад он вышел на лёд в домашней игре с «Детройтом», но пропустил три гола после 23 бросков в створ, а «Мэйпл Лифс» проиграли. Сегодня всё сложилось иначе — «Кракен» потревожили россиянина лишь 17 раз и пробили всего однажды, а «Торонто» добыл победу, которая стала для Самсонова первой за полтора месяца в НХЛ. Несомненно важный психологический момент, который должен позволить Илье вернуть уверенность в себе.

Не обошлось в этом матче и без суперсейва — в третьем периоде Самсонов не позволил «Сиэтлу» сравнять счёт в решающем отрезке встречи, а комментаторы поспешили окрестить это спасение лучшим в исполнении российского вратаря в этом сезоне.

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Автор первого гола «листьев» в Сиэтле Остон Мэттьюс лично вручил Илье пояс, который в «Торонто» получает лучший игрок матча: «Не думаю, что это был жест благотворительности. Знаете, он очень заслужил это. Очевидно, последние пару недель были очень тяжёлыми для него. Думаю, он совершил очень хороший шаг в правильном направлении».

Отдельное внимание первой победе Самсонова с начала декабря уделили на Sportsnet, где нашему голкиперу посвятили целую статью: «Илья Самсонов блуждал по пустыне 43 дня и 43 ночи без побед. Без сомнения, его голову, как и других игроков, посещала мысль, сможет ли он победить в ещё одном хоккейном матче. И, если сможет, произойдёт ли это в составе «Торонто Мэйпл Лифс» — клуба, который отправил его на драфт отказов после воронки декабрьских событий. Но вот он, пируя на костях истощённого «Сиэтла», позволил менее талантливой команде забросить всего один раз в малособытийной победе «листьев» со счётом 3:1.

С момента последней победы Самсонова его преждевременно снимали с игр, он дважды пропускал по шесть шайб, его отправляли в «Марлис», а конкуренцию у него выиграл третий вратарь Мартин Джонс. Но ведь взлёты кажутся не такими сладкими без падений, не так ли? Несмотря на то что последний старт Самсонова был целую неделю назад, он выглядел скалой в Сиэтле, хоть 27-е нападение лиги едва протестировало его».

Похвалил Илью и наставник «Торонто» Шелдон Киф: «Последние дни сложились хорошо для него. Он изголодался по игре за всю эту поездку. Сегодня у него было не так много работы, но иногда это даже сложнее, ведь интервалы между бросками получаются длинными. Необходимо оставаться сфокусированным, и он был великолепен».

«Сэмми выиграл для нас этот матч сегодня», — резюмировал форвард «Мэйпл Лифс» Макс Доми. — «К его чести, он проделал невероятную работу за кулисами, о которой вы никогда не узнаете и которую не увидите. Он рвёт свою задницу на тренировках, и это невероятный товарищ по команде. Он всегда остаётся позитивным, и сегодня он был за это вознаграждён».

Конечно же, своё слово после матча сказал и сам Илья, который буквально сиял от радости: «Это невероятно, очень важная победа для меня. Я давно такого не чувствовал. Очень рад вернуться в команду. Мне пришлось сделать пару шагов назад, чтобы дальше двигаться вперёд. Я действительно был в плохом положении, особенно ментально. Но сейчас всё в порядке. Жизнь не стоит на месте. Я остаюсь позитивным. Уже забыл о том, что было в прошлом. Просто фокусируюсь на сегодняшнем дне, день за днём».

Пока Самсонов давал послематчевое интервью, его похлопал проходивший мимо генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг — кажется, в клубе вновь начали обретать веру в 26-летнего голкипера и готовы предоставить ему ещё один шанс вернуться на прежний уровень. Сегодня Илья сделал к этому небольшой, но очень важный шаг.