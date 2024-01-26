Капризова грязно ударили у борта. Из-за этого американец устроил яркую драку

Кирилл набрал два очка в игре с «Нэшвиллом», но «Миннесоте» этого не хватило.

После трёх побед подряд «Миннесота» принимала на своём льду «Нэшвилл», который свои две последние встречи проиграл. Эта игра была, что называется, за четыре очка — именно столько очков разделяло команды до стартового вбрасывания. Победа «дикарей» могла бы позволить им вплотную приблизиться к «хищникам», расположившимся на восьмом месте Западной конференции. «Предаторз», соответственно, в случае победы в Сент-Поле чуть бы притормозили «Уайлд» в борьбе за место в плей-офф.

Довольно долго ни одна из команд не могла склонить чашу весов в свою пользу — только в середине второго периода «Миннесоте» удалось открыть счёт благодаря реализации большинства. Кирилл Капризов, который сейчас выдаёт лучший отрезок в сезоне, пытался нанести бросок, но вместо этого попал в колено Йоэлю Эрикссон Эку, от которого шайба и залетела в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через несколько минут российской звезде «дикарей» вновь досталось. Иногда складывается впечатление, что нет в НХЛ такого игрока, против которого играли бы грязнее, чем против Капризова. Не прошло и трёх минут после гола, как в лицо Кириллу в борьбе у борта прилетел локоть форварда «хищников» Коула Смита.

Ещё раньше судей, выписавших американцу двухминутный штраф, на этот эпизод отреагировал защитник «Уайлд» Зак Богосян, который поспешил вступиться за одноклубника. Получилось не слишком удачно — в ярком очном поединке Смит завалил Богосяна на лёд — однако радует, что игроки «Миннесоты» не прощают соперникам таких проступков в отношении их лидера.

ВИДЕО

Этот эпизод произошёл незадолго до перерыва, после которого баланс сил на льду качнулся абсолютно в другую сторону. «Нэшвилл» очень быстро перевернул игру — всего через две с половиной минуты после выхода из раздевалок лидировали уже гости, при этом два гола «Предаторз» разделили всего 35 секунд. Восстановил равновесие Александр Каррье, воспользовавшись прекрасной передачей Якова Тренина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вывел «хищников» вперёд Филип Форсберг, изменивший направление полёта шайбы после мощнейшего щелчка Романа Йози. Швед показал отличную координацию — Эрикссон Эк как мог пытался помешать соотечественнику, но тот из неудобного положения нашёл способ результативно подставить клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода уже сам Йози удвоил преимущество своей команды. Лучший снайпер-защитник в истории «Нэшвилла» потихоньку начинает увеличивать отрыв от предыдущего рекордсмена Ши Уэбера, результат которого он превзошёл меньше недели назад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как позже выяснилось, гол швейцарца оказался победным. «Миннесота» смогла отыграть лишь одну шайбу, реализовав ещё одно большинство за четыре минуты до сирены. Одним из ассистентов к голу Мэтта Болди стал Капризов, который набрал уже 10 очков в семи матчах 2024 года. Больше ни ему, ни «дикарям» в этой игре похвастаться нечем — «хищники» увезли два очка и слегка упрочили своё положение в турнирной таблице. А вот «Уайлд» вновь придётся искать какие-то резервы для продолжения борьбы за попадание в восьмёрку.