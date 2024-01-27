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Результаты матчей КХЛ 26 января, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 27 января

Яркий камбэк «Авангарда» и хет-трик ветерана «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Результаты матчей КХЛ 26 января
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Комментарии
«Нефтехимик» и «Сибирь» устроили супертриллер с 11 голами, а СКА разорвал ЦСКА в дерби.

26 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось 10 матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Дроздов, Шмелёв) – 31:36 (5x4)     0:2 Кулёмин (Огирчук, Науменков) – 53:09 (5x5)     0:3 Кулёмин (Хафизуллин) – 56:19 (5x5)    

«Амур» и «Салават» сыграли в третий раз за пять дней. И долгое время хабаровчане сдерживали натиск уфимцев, но их хватило лишь на половину матча. Затем за дело взялся Николай Кулёмин, который неожиданно для многих оформил хет-трик! Вратарь «Салавата» Александр Самонов отразил все 28 бросков и оформил шат-аут. Юлаевцы продолжили успешную серию, а у «Амура» уже восьмое поражение подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Карпов (Яковлев) – 16:20 (5x5)     1:1 Шулак (Горшков, Бучельников) – 22:16 (5x4)     1:2 Джонсон (Пресс, Юров) – 29:05 (5x4)     1:3 Юров (Минулин, Хабаров) – 31:31 (5x5)     2:3 Бучельников (Аноховский) – 35:33 (5x5)     2:4 Акользин (Юров) – 38:02 (5x5)    

В параллельном матче «Адмирал» принимал «Магнитку». Максим Карпов и Либор Шулак обменялись голами, но, как и во встрече с Хабаровске, главные события произошли на экваторе матча. Магнитогорцы отличились дважды в течение двух с половиной минут. До конца второго периода команды ещё раз обменялись голами — 4:2. «Металлург» одержал непростую победу и официально вышел в плей-офф, став первым участником от Восточной конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк – 09:45 (5x5)     0:2 Сафонов (Барбер, Кошелев) – 16:04 (5x5)     1:2 Бойков (Николишин, Игумнов) – 22:32 (5x5)     2:2 Чистяков (Телегин, Николишин) – 42:45 (5x5)     3:2 Рейнгардт (Шарипзянов, Чистяков) – 45:14 (5x5)     4:2 Спунер (Жафяров, Буше) – 58:23 (5x4)    

В Омске состоялся один из центральных матчей игрового дня. «Ак Барс», одержавший три победы подряд, быстро вышел вперёд и ушёл на первый перерыв с комфортным перевесом в две шайбы благодаря усилиям Никиты Дыняка и Ильи Сафонова. На старте второго игрового отрезка Сергей Бойков отыграл один гол. Но основные действия развернулись в третьем периоде. На 43-й минуте Семён Чистяков сравнял счёт, а ещё через три минуты Илья Рейнгардт вывел омичей вперёд. В концовке встречи «Авангард» забил ещё раз и довёл матч до победы. А казанцы опять проиграли — кажется, рано говорить о преодолении кризиса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Воронин, Ян) – 22:59 (5x5)     1:1 Мэйсек (Валк) – 30:27 (5x5)     2:1 Мэйсек – 65:00    

В Екатеринбурге кризисный «Автомобилист» принимал нестабильное «Торпедо». Только на старте второго периода Максим Летунов открыл счёт в матче, выведя нижегородцев вперёд. Уже в середине периода Брукс Мэйсек восстановил равенство. В итоге команды ушли в серию буллитов. Хоккеисты устроили шоу, дважды отвечая на уколы друг друга, но в конце концов всё тот же Мэйсек забил и принёс победу хозяевам. Однако это не помешало «Торпедо» официально выйти в плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Демидов – 17:43 (4x5)     2:0 Сафин – 53:34    

В Тольятти «Лада» получила возможность оторваться от «Ак Барса». Хозяева на 18-й минуте захватили лидерство в матче с «Барысом». Николай Демидов сумел отличиться в меньшинстве! В дальнейшем игра особо не сумела раскрыться. На 54-й минуте тольяттинцы получили право на буллит — его реализовал Остап Сафин. В итоге «Лада» довела матч до сухой победы и сумела оторваться от казанцев (68 очков против 66). А у Владислава Подъяпольского уже четвёртый шат-аут в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Яремчук (Педан) – 00:32 (5x5)     1:1 Тянулин (Корягин, Чебыкин) – 19:17 (5x5)     1:2 Волков (Бракко, Климов) – 32:36 (5x5)     1:3 Мичков (Криштоф, Гараев) – 39:12 (5x5)     2:3 Цицюра (Рой, Барак) – 51:11 (5x4)    

«Витязь» уже на 32-й секунде вышел вперёд благодаря голу Александра Яремчука. «Сочи» в конце первого периода сравнял счёт. Во втором периоде ещё по разу забили Артём Волков и Матвей Мичков. Гол Владислава Цицюры в третьем игровом отрезке не помешал «Сочи» одержать третью победу подряд. У «Визятя» третье поражение.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Хэмилтон (Основин) – 15:16 (5x5)     1:1 Каюмов (Акмальдинов, Берёзкин) – 25:44 (5x5)     1:2 Меркли (Волков, Энас) – 33:15 (5x4)     1:3 Волков (Энас) – 40:25 (5x5)     2:3 Тесанов (Никулин) – 53:00 (5x5)     3:3 Каюмов (Сергеев) – 53:50 (5x5)     3:4 Фриц – 57:27 (4x5)     3:5 Волков (Фриц) – 59:30 (en)    

Минское «Динамо» к началу третьего периода выигрывало благодаря голам Роба Хэмилтона, Ника Меркли и Александра Волкова. На 54-й минуте «Локомотив дважды забил с разницей в 50 секунд и сравнял счёт. Однако на 58-й минуте Таннер Фриц отличился в меньшинстве, в конце Волков оформил дубль, а минчане довели дело до победы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Зыков (Хайруллин, Никишин) – 11:07 (5x4)     2:0 Грицюк (Гальченюк, Зинченко) – 12:07 (5x5)     2:1 Абрамов (Светлаков) – 40:27 (5x4)     3:1 Грицюк (Бардаков, Гальченюк) – 53:02 (5x5)     4:1 Зыков (Хайруллин) – 57:56 (5x5)     5:1 Никишин (Толчинский) – 59:06 (5x5)    

Центральный матч дня прошёл в Санкт-Петербурге, где СКА принимал ЦСКА. На 12-й минуте Валентин Зыков вывел хозяев вперёд. Ровно через минуту Арсений Грицюк удвоил преимущество СКА. На 41-й минуте Виталий Абрамов сократил отставание. Но в конце матча Зыков и Грицюк оформили дубли, а точку поставил Александр Никишин. 5:1 — и пятая победа СКА в пяти матчах сезона с ЦСКА!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Муханов (Степанов, Иванцов) – 12:19 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 13:03 (5x5)     3:0 Иванцов (Степанов, Барберио) – 24:21 (5x5)     4:0 Пилипенко (Лишка, Коростелёв) – 38:40 (5x3)    

«Сибирь» старается бороться за каждое очко, но встреча с «Северсталью» не задалась с самого начала. Тимур Муханов открыл счёт на 13-й минуте, Кирилл Пилипенко удвоил преимущество через 44 секунды. Во втором периоде череповчане забили ещё дважды и довели матч до крупной сухой победы. У «Сибири» уже четыре поражения в пяти встречах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 6
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Блажиевский (Ткачёв, Шабанов) – 06:47 (5x5)     1:1 Точилкин (Митякин) – 08:12 (5x5)     2:1 Ди (Белозёров, Митякин) – 09:34 (5x4)     3:1 Брюквин (Соколов, Жукенов) – 28:47 (5x5)     3:2 Рыков – 29:02 (5x5)     4:2 Сериков (Ураков, Пастухов) – 34:31 (4x4)     4:3 Бурдасов (Антипин) – 39:49 (5x5)     5:3 Жукенов (Брюквин, Соколов) – 42:15 (5x5)     5:4 Робинсон – 48:05 (4x5)     5:5 Бурдасов (Шабанов) – 59:14 (6x5)     5:6 Шабанов – 65:00    

В конце игрового дня состоялся один из самых неожиданно интересных матчей. Артём Блажиевский вывел «Трактор» вперёд на седьмой минуте. На девятой минуте Герман Точилкин сравнял счёт, Жан-Себастьен Ди забил второй гол ещё через 82 секунды. Во втором периоде команды дважды обменялись голами. На 43-й минуте Дмитрий Жукенов помог «Нефтехимику» повести со счётом 5:3. На 49-й минуте Чарльз Робинсон сократил отставание до минимума, а Антон Бурдасов за 46 секунд до конца третьего периода сравнял счёт! В продолжительной серии буллитов из 12 бросков победу «Трактору» принёс Максим Шабанов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Турнирная таблица КХЛ

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