«Семья или хоккей? Ясное дело — хоккей». Яркие истории от Петра Воробьёва в его 75

Сегодня 75 лет исполнилось мэтру отечественного тренерского цеха Петру Ильичу Воробьёву. Специалисту, который без остатка и целиком посвятил свою жизнь любимому делу – хоккею. Пётр Ильич и сейчас не может без хоккея, регулярно занимаясь просмотром матчей КХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Воробьёв вспомнил свой тренерский путь и рассказал, как сейчас проходит его жизнь.

Возраст

— Чувствуете себя на 75 лет, как здоровье?

— Ничего, более-менее. На свои 75 чувствую себя нормально. С другой стороны, конечно, возраст ощущается. Помню, играл в 30 лет, сил хватало, ума тем более, да и опыта, всё понимаешь. Играешь-играешь, потом как-то резко бац – и всё обрубилось.

— Возраст.

— Такое очень часто бывает. Наступает определённый момент, когда здоровье ухудшается. Начинаешь ходить с одышкой, трудно подниматься по ступенькам… Раньше я таких вещей не замечал. Теперь даже наклоняться тяжело.

— Если предложат вернуться к тренерской работе, то уже не согласитесь?

— Я бы, может, согласился, но только ради своего младшего сына, чтобы взять его себе и поставить на ноги. Последние годы я именно этим и занимался, а тренировочный процесс в большей степени доверял своим помощникам.

— Распространённая практика.

— Да и в Тольятти это было. Я всегда считал, что нужно доверять людям. Весь тренировочный процесс вели помощники, а я брался за тренировки за день до игры и в день игры. Кстати, у Юрзинова в «Динамо» всё было так же, он полностью доверял людям.

Петр Воробьёв Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Нагано

— Пётр Ильич, насколько мне известно, на Олимпиаде в Нагано, где вы входили в тренерский штаб Юрзинова, тоже было распределение обязанностей. Всё верно?

— Конечно. Две пятёрки отдали Билялетдинову, две – мне. Юрзинов всё контролировал. Мы активно общались с ребятами, обсуждали, как будем играть, какой тактики придерживаться. На той Олимпиаде я познакомился с Сергеем Фёдоровым. Он мне понравился своим мышлением, активностью. Серёжа очень чётко представлял, что нужно делать, как обыгрывать соперника.

— Не удивлены, что он успешно работает главным тренером в ЦСКА?

— Совершенно не удивлён. Я всегда ловлю интервью с ним, стараюсь не пропускать. Он очень вдумчивый парень. Хорошо работает, два Кубка Гагарина с ЦСКА уже выиграл. Просто так такого результата не добьёшься, даже несмотря на сильный состав.

— На той Олимпиаде вообще хватало мастеров.

— Это точно. Гашек обыграл нас в финале, не смогли его пробить. Я очень хорошо помню тот турнир. Первый раз в жизни побывал в Японии. В Нагано играли все великие игроки: Гретцки, Ягр, Селянне, Койву, Лехтинен.

Семья или хоккей?

— Расскажите, чем сейчас занимается Пётр Ильич Воробьёв.

— Стараюсь не пропускать просмотр хоккейных матчей, болею за своего бывшего помощника Игоря Ефимова, который сейчас трудится в штабе «Амура». Мы с Игорем вместе работали в системе СКА. Лето по большей части провожу на даче, а зимой разрываюсь между квартирой и дачей. Привык к постоянным переездам, как-то на одном месте не сидится (смеётся). Иногда приезжаю в Санкт-Петербург, но на постоянной основе живу в Москве.

— Для вас на первом месте всегда была семья или хоккей?

— Ясное дело, что хоккей. Вот супруга рядом сидит и слушает, что я говорю (смеётся). К сожалению, но это так, сам принцип такой. Но в какой-то степени это неразрывные понятия, есть же у нас такой термин, как хоккейная семья. Знаете, как говорят?

— Как?

— Человеку в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться, а всего остального он добьётся сам. Этот принцип работает. Особенно для моего окружения из хоккеистов и тренеров. Но поддержка всегда нужна. Особенно на переломе карьеры у ребят. Когда наступает момент перехода от игрока к тренеру, хотя далеко не все становятся тренерами. У всех свой путь. Кто-то, например, предпочитает бизнес.

Петр Воробьёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сыновья

— Вы гордитесь своими сыновьями — Ильёй и Алексеем?

— Конечно. Илья вообще дошёл до вершины, выиграть два Кубка Гагарина — такое счастье выпадает далеко не каждому. Илья поработал главным тренером первой сборной России, что мне, например, так и не удалось сделать. Я работал помощником, но главный и помощник — это совершенно разная ответственность. Илья — большой молодец.

— А Алексей?

— Лёша склонен к анализу, человек очень разбирается в технических вещах, в гаджетах, всё соображает (Алексей работает видеотренером в «СКА-Юниор». – Прим. «Чемпионата»). Парень современный, они сейчас все такие. С телефонами не расстаются (смеётся).

— Согласны, что ваша тренерская карьера получилась более насыщенной, нежели карьера игрока?

— Полностью согласен. Как игрок я не сумел ничего выиграть, а как тренер добивался результата. Начиная с молодёжной сборной и где-то до 2005 года был шикарный тренерский период. Вспоминаю локаутный сезон-2004/2005, когда мы с «Ладой» играли в финале чемпионата России с московским «Динамо». А потом у нас разогнали команду, ушло порядка 16 человек. Кстати, у Юрзинова из «Динамо» в своё время тоже много людей уходило, но не из-за проблем с финансированием, а по причине отъезда в НХЛ.

— Как вы вообще решили стать тренером?

— У меня перед глазами были очень хорошие примеры: Тихонов и Юрзинов. Учился у них, впитывал. Сразу понял, что пойду по тренерскому пути.

Латвия

— В Латвию, при её нынешнем отношении к русским, вас нынче пускают или же у самого нет желания и сил туда ехать? Всё-таки в рижском «Динамо» вы и играли, и тренировали…

— Если говорить о длительном пребывании, то это 2006 год, когда я работал главным тренером сборной Латвии. Позднее привозил в Ригу молодёжные команды «Локомотива» и СКА. Помню, как Тамбиев работал с молодёжной командой из Риги, играли с ними.

— В рижском «Динамо» ещё при Тихонове вы играли в одной тройке с Хелмутом Балдерисом. Сейчас не общаетесь?

— Давно не общались. Вот когда я приезжал в Ригу, то несколько раз встречались, но это было бог знает когда.

Петр Воробьёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чемпионства

— Чемпионство мира 1993 года со сборной России в ассистентах главного тренера — ещё одно важное достижение в вашей карьере.

— Очень интересные воспоминания. Мы начали чемпионат неважно: зарубились с Италией на самом старте, еле отскочили. Потом непростой матч с Австрией. Быков и Хомутов у нас в сборной солировали. Им, конечно, неудобно было, при их высоком уровне так сражаться с подобными командами. Но Борис Петрович Михайлов очень хорошо умел контактировать с людьми и командой. Мы вытащили тот чемпионат.

— Болельщики со стажем помнят чемпионат мира среди молодёжных команд в 1992 году, когда наша сборная стала чемпионом.

— Это вообще отдельная тема. Я на этом турнире 10 килограммов потерял. Чемпионат проводился в двух городах: Фюссене и Кауфбойрене. Дорога между ними – километров 80. В один день случилось так, что я посмотрел четыре матча. Помню, как профукали матч чехам наутро после Нового года. В автобусе я извинился перед ребятами, назвал себя виновником поражения. Перенастроил их, ноги не бежали: разбежались только к третьему периоду. Коля Хабибулин тогда не спал ночами, очень хотел выиграть.

Петр Воробьёв Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Ярославль и Тольятти

— Если говорить про клубы, то титул 1997 года с ярославским «Торпедо» часто вспоминаете?

— Разумеется. Помню, вернулся из Германии, где работал во «Франкфурте». Позвонили из Ярославля, я возглавил команду. Сразу чемпионство.

— Ярославль или Тольятти — что для вас ближе?

— Для меня родные и Ярославль, и Тольятти. Понимаете, если в командах из уголков России тренеры не работают с молодёжью, то никакого взлёта не происходит. Надо не переманивать или скупать, а самому заниматься процессом развития. И из Тольятти, и из Ярославля было выпущено очень много ребят. Помню, как в сборной России было два вратаря из Тольятти: Брызгалов и Кошечкин. Поработать мне пришлось много где, везде трудился с полной самоотдачей.

— Действительно ли ваш сын Илья мог оказаться в том самолёте «Локомотива»?

— Старший сын закончил в Германии, получил серьёзную травму. Когда Юрий Николаевич Яковлев (президент «Локомотива». – Прим. «Чемпионата) меня приглашал, то я поставил условие, что в помощники мне дадут Илью. Илья восстанавливался от травмы в Германии, приехал только на второй год, в первый год не смог. Во второй год мне звонит Яковлев и говорит: слушай, хочу у тебя, а я тогда работал в молодёжной команде, Илью забрать. Мы Маккриммона приглашаем, а Илья хорошо говорит по-английски. Я говорю, что буду только рад. Вроде поговорили, и на этом всё. Потом Яковлев перезванивает и говорит: «Мы всё же взяли Королёва вместо Ильи». Таким образом, Илья не полетел с первой командой на тот матч с минским «Динамо».

— Сильная история.

— Кстати, Зюзякина тоже могли взять. Но он у меня в молодёжке капитанил, а в первой команде просто сидел бы на лавке. Я его не отпустил, попросил, чтобы не забирали парня.

— У вас были хорошие отношения с Алексеем Яшиным.

— Помню, как ездил к Лёше в США, когда он выступал за «Айлендерс» и возил меня в Лонг-Айленд. Много общались, смотрели кассету с его заброшенными шайбами. Кстати, Вишневский тоже постоянно звонит и поздравляет с праздниками. Мы с ним даже ужинали вместе. С тренерами тоже хорошие отношения. С Емелиным, Нестеровым, Егоровым, разумеется, постоянно общаемся.

— Как оцените последние годы работы в Санкт-Петербурге в системе СКА?

— Мне понравилось работать в Санкт-Петербурге. Они — лидеры, всё время здорово играют. Очень много молодых ребят собирают под свои знамёна.