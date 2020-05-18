Судьбы российских хоккеистов, дошедших до финала ОИ-1998. Они могли стать величайшими

В феврале 1998-го сборной России по хоккею удалось завоевать первые в своей короткой истории медали с зимних Олимпийских игр. Подопечные Владимира Юрзинова взяли серебро на турнире, на который впервые за всё время существования Олимпиад пожаловали все сильнейшие хоккеисты планеты – НХЛ сделала паузу в регулярном чемпионате, отпустив своих звёзд в Японию.

Наша команда в группе обыграла Казахстан (9:2), Финляндию (4:3) и Чехию (2:1), в четвертьфинале одолела белорусов (4:1), в полуфинале, благодаря пяти голам Павла Буре, прошла Финляндию (7:4). Но в финале, увы, наткнулась на чешскую сборную во главе с блистательным Домиником Гашеком, оставившим нападение сборной России в решающей игре на сухом пайке. Тем не менее то серебро было безусловным успехом нашего хоккея, и сегодня мы вспоминаем героев Нагано-1998 и рассказываем, как сложились их судьбы. В случае победы на Олимпиаде они могли стать величайшими.

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Андрей Трефилов

Фото: из личного архива Андрея Трефилова

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира — 1993 Андрей Трефилов в Нагано был запасным вратарём. Он принял участие в двух матчах, пропустил четыре шайбы. После той Олимпиады Трефилов в сборную России уже не вызывался, он до 2000 года играл в низших американских лигах, а затем уехал в Германию. Там осел вместе во всей семьёй, играл до 2006 года, а закончив с хоккеем, сразу же стал агентом. Этой деятельностью занимается до сих пор, живёт в Германии.

Фото: photo.khl.ru

Основной голкипер сборной России как на ОИ-1992 в Альбервилле, так и на Играх-1998 в Нагано. Шталенков в Японии сыграл 5 матчей, пропустил 8 шайб. В то время Михаил ещё был голкипером «Анахайма», после олимпийского сезона перешёл в «Эдмонтон», затем в «Финикс», во «Флориду», а в 2000-м вернулся в Россию. Два года провёл в родном московском «Динамо» и завершил карьеру.

Сразу же стал работать тренером, 9 лет был специалистом по вратарям в «Динамо», затем на аналогичной должности трудился в «Магнитке» и «Витязе». С подольской командой Шталенков расстался два года назад, с тех пор Михаил нигде не работает, зато иногда появляется в различных матчах легенд.

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Дмитрий Миронов

Фото: Getty Images/photo.khl.ru

Сезон-1997/1998 оказался сверхудачным для защитника Дмитрия Миронова. В составе сборной России в феврале 1998-го он стал обладателем серебряных наград Олимпиады, а через несколько месяцев уже поднимал над головой Кубок Стэнли в форме «Детройта». В город моторов Дмитрий перешёл как раз по ходу чемпионата.

Впрочем, уже в следующее межсезонье Миронов покинул «Ред Уингз», перешёл в «Вашингтон», где отыграл три сезона и завершил карьеру. Один сезон поработал помощником тренера в одной из юниорских команд, понял, что это не его, и отошёл от хоккейных дел. Сейчас Миронов живёт в Торонто, занимается бизнесом.

Сергей Гончар

Фото: Getty Images/nhl.com

В Нагано молодой Гончар приехал из «Вашингтона», за который ярко выступал уже почти 4 сезона, но порадовать результативностью не смог. Кстати, на японском турнире российские защитники вообще не забросили ни одной шайбы.

Гончар играл за «Вашингтон» почти до самого локаута-2004, а уже после возвращения НХЛ перешёл в «Питтсбург», отыграл за «пингвинов» пять сезонов, завоевал репутацию одного из сильнейших защитников-бомбардиров НХЛ и выиграл Кубок Стэнли в 2009-м. В конце карьеры Гончар пустился в путешествие по клубам, поиграл в «Оттаве», «Далласе», «Монреале», а закончил после сезона-2014/2015. Сергей сразу же получил место в системе «Питтсбурга», два года был тренером по развитию, а последние три сезона помогает Майку Салливану на скамейке «пингвинов». В роли тренера, кстати, Гончар выиграл ещё два Кубка Стэнли.

Фото: Getty Images/khersonline.net

В конце 90-х Алексей Житник защищал цвета «Баффало» и был одним из ведущих защитников «клинков». Олимпийский чемпион Альбервилля успешно выступал в НХЛ до 2008 года, после «Баффало» поиграл за «Айлендерс», «Филадельфию» и «Атланту», затем переехал в КХЛ, подписав контракт с московским «Динамо». За бело-голубых провёл два сезона, после чего завершил карьеру.

Сейчас Житник не занимает в хоккее никакой должности, живёт в родной Украине, иногда участвует в мастер-классах и выступает экспертом в СМИ.

Игорь Кравчук

Фото: Getty Images/photo.khl.ru

В Нагано защитник «Оттавы» приехал уже в качестве двукратного олимпийского чемпиона, но японский турнир провёл скромно, не набрав в шести матчах ни одного очка. Кравчук играл до 2003 года, после «Оттавы» выступал ещё в «Калгари» и «Флориде», а со сборной России выиграл бронзу Солт-Лейк-Сити-2002, догнав, таким образом, по количеству олимпийских наград (4) Владислава Третьяка и Иржи Холечека.

В 2012 году Кравчук решил начать тренерскую карьеру, проработал год главным тренером юниорской сборной России, но затем ушёл из института национальных команд. Впоследствии ассистировал главным тренерам в «Северстали» и «Куньлуне» (по одному сезону), а в последние годы живёт в Монреале, иногда берётся за работу в юниорских командах провинции Квебек.

Фото: РИА Новости/photo.khl.ru

Ещё один олимпийский чемпион Альбервилля. На ОИ-1998 Каспарайтис приехал в сборную России из «Питтсбурга», в котором проводил первый полноценный сезон. Форму «пингвинов» Дарюс носил пять лет, затем в его карьере были «Колорадо», «Рейнджерс и возвращение в Россию в 2008 году. Кубок Стэнли одному из самых ярких и жёстких защитников своей эпохи так и не покорился, не удалось выиграть и Кубок Гагарина в первом сезоне КХЛ, который Каспер провёл в СКА.

«Иногда хочется сорвать с людей маски и сказать: «Чего вы боитесь-то, что с вами будет?» Большое интервью с Дарюсом Каспарайтисом – о политике, коронавирусе, хоккее, желании поиграть ещё и стать тренером.

Литовец завершил карьеру в 2009 году, в сезоне-2010/2011 немного поработал помощником Айвана Занатты в СКА, а затем уехал в Америку, где и проживает сейчас на постоянной основе, занимаясь строительным бизнесом. При этом Каспарайтис продолжает иногда играть в хоккей за литовские команды и сборную этой страны и заканчивать не собирается.

Борис Миронов

Фото: Getty Images/photo.khl.ru

Младший брат Дмитрия Миронова построил довольно успешную десятилетнюю карьеру в НХЛ, где поиграл за «Виннипег», «Эдмонтон», «Чикаго» и «Рейнджерс». Со сборной России Борис выиграл серебро Нагано и бронзу Солт-Лейка.

В 2004 году Миронов-старший провёл последний матч в лучшей лиге мира. Следующие два года пропустил без хоккея, сезон-2006/2007 провёл за «Витязь», затем вновь взял годичную паузу, а под занавес карьеры ещё два года поиграл в Высшей лиге за «Рысь» и «Крылья Советов» в качестве играющего тренера. В 2015 году Миронов вернулся к тренерской деятельности, работал в системе ЦСКА в МХЛ и ВХЛ, а последние два года помогает Вячеславу Буцаеву в «Нефтехимике».

Алексей Гусаров

Фото: Getty Images/photo.khl.ru

За два года до Олимпиады в Нагано Гусаров выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо», благодаря чему сумел войти в «Тройной золотой клуб». Серебро японских Игр добавило ещё одну почётную медаль в коллекцию титулованного защитника, заставшего ещё славные 80-е года в составе ЦСКА Виктора Тихонова.

После ОИ-1998 Гусаров провёл ещё три сезона в НХЛ, после чего завершил карьеру в возрасте 36 лет. В 2011 году Алексей стал ассистентом генерального менеджера в СКА и проработал в этой должности три года, а в 2014-м Гусарова позвал в помощники Вячеслав Буцаев, возглавивший только что созданный ХК «Сочи». Тандем Буцаев – Гусаров работал с «леопардами» три года, после чего в Сочи пошли на изменения. Буцаев продолжил тренерскую карьеру, а Гусаров стал скаутом в любимом «Колорадо».

Дмитрий Юшкевич

Фото: photo.khl.ru

Юшкевич – один из ведущих защитников сборной России второй половины 90-х годов. В Нагано Дмитрий приехал в качестве игрока «Торонто», сыграл привычно жёстко и самоотверженно, набранными очками не отличился. Юшкевич выступал за «Мэйпл Лифс» до 2002 года, затем ещё один сезон помотался по клубам НХЛ и вернулся в Россию, чтобы провести ещё шесть лет в составах «Локомотива», «Северстали», «Магнитки», СКА и «Сибири». Завершил игровую карьеру Дмитрий после сезона-2009/2010, проведённого за финский «Кярпят».

Юшкевич быстро стал тренером, поработал помощником в «Сибири», «Локомотиве», «Югре», «Северстали», а последние три года ассистирует Игорю Никитину в ЦСКА.

Фото: photo.khl.ru

Герой японского полуфинала с финнами (Буре забросил пять шайб в одном матче) и лучший снайпер всего олимпийского турнира-1998 в 90-е блистал в составе «Ванкувера», забивая по 50-60 голов за сезон. Увы, до Кубка Стэнли с «касатками» Буре так и не добрался, хотя в плей-офф сезона-1993/1994 Павел для победы сделал всё и даже больше, но «Ванкувер» проиграл в финале.

После Олимпиады прирождённый снайпер Буре перешёл во «Флориду», провёл за неё несколько мощных сезонов, но, конечно, ничего не выиграл. Карьеру из-за травм закончил слишком рано, в 32 года, в составе «Рейнджерс».

В 2006 году Буре был генеральным менеджером олимпийской сборной России, но больше никаких серьёзных постов не занимал. Является членом правления Ночной хоккейной лиги, развивает любительский хоккей, сам выходит на лёд в выставочных матчах. В 2015 году Буре стал президентом Международной лиги легенд мирового хоккея, в 2016-м Павел отказался от американского гражданства.

Фото: Getty Images

Второй бомбардир сборной России на ОИ-1998, в конце 90-х – звезда «Оттавы», один из самых ярких, но капризных игроков НХЛ. Карьеру в Америке Яшин, помимо «сенаторов», связал ещё с «Айлендерс», которым в результате пришлось выкупать контракт строптивого форварда в 2007 году.

После этого Яшин вернулся в Россию, поиграл за «Локомотив», СКА и ЦСКА, завершил карьеру в 2012-м. Закончив с хоккеем, Яшин поработал генменеджером женской сборной России и ассистентом генменеджера в мужской национальной команде, но уже с 2014 года не занимает никаких должностей.

Сергей Фёдоров

Фото: Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Нагано Фёдоров приехал в статусе главной русской звезды НХЛ и действующего обладателя Кубка Стэнли. В Японии лидер «Детройта» набрал 6 очков, как и Яшин, но забросил лишь одну шайбу. После ОИ-1998 Фёдоров выиграл второй Кубок Стэнли с «красными крыльями», в 2002-м в третий раз взял главный трофей НХЛ и бронзу Олимпиады в Солт-Лейке.

В 2003-м Фёдоров оказался в «Анахайме», затем был «Коламбус» и «Вашингтон», а в 2008-м – третья золотая медаль с чемпионата мира. После ЧМ-2008 Фёдоров провёл заключительный сезон в НХЛ за «Вашингтон» и вернулся в Россию, где ещё три года поиграл за «Магнитку». Блистательную карьеру хоккеиста закончил в 2012 году, после чего сразу же стал генеральным менеджером в ЦСКА. В этой должности Фёдоров проработал пять сезонов, уступив место Игорю Есмантовичу. Сейчас Сергей остаётся в структуре «армейцев», входит в наблюдательный совет клуба.

Фото: Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чемпион ОИ-1992 и форвард «Эдмонтона» Андрей Коваленко в Нагано стал вторым после Павла Буре снайпером турнира, отправив в ворота соперников 4 шайбы. В НХЛ Русский Танк выступал до 2001 года, затем уехал в Россию, где сразу же выиграл два золота Суперлиги с «Локомотивом».

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Под занавес карьеры Андрей успел поиграть ещё за «Авангард» и «Северсталь», а закончил с хоккеем в 2008 году после того, как был избран председателем профсоюза игроков в только что образованной КХЛ. Коваленко до сих пор является главой этой организации – пожалуй, самой неоднозначной и наиболее часто критикуемой в нашем хоккее.

Фото: Getty Images/photo.khl.ru

На ОИ-1998 21-летний Морозов, только что уехавший из «Крыльев Советов» в «Питтсбург», набрал 4 (2+2) очка в 6 матчах, став пятым бомбардиром сборной России. Серебряная медаль Нагано стала первой в карьере хоккеиста, который следующие шесть лет провёл в составе «пингвинов», а в 2004-м раз и навсегда вернулся в Россию, чтобы стать легендой «Ак Барса» и лидером национальной команды новой волны.

Морозов выступал за «Ак Барс» с 2004 по 2013 год, семь лет был капитаном казанского клуба, трижды выиграл золото чемпионата России, завоевал два Кубка Гагарина. Карьеру завершил после сезона-2013/2014, который провёл в составе ЦСКА. Закончив с игровой деятельностью, Морозов успешно занялся административной работой. Стал президентом родных «Крыльев Советов», чуть позже возглавил Молодёжную хоккейную лигу. В феврале 2020 года Алексей Алексеевич был назначен президентом КХЛ.

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Фото: РИА Новости/Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 90-е Жамнов довольно ярко выступал в НХЛ, защищая цвета «Виннипега» и «Чикаго», со сборными СНГ/России собрал полную коллекцию медалей Олимпиад. Под занавес карьеры Жамнов был капитаном «Блэкхоукс», но к Кубку Стэнли свою команду не привёл, а последние хоккейные годы провёл в «Филадельфии», «Витязе» (локаут) и «Бостоне».

В 2006 году Жамнов стал генменеджером чеховского «Витязя», через семь лет работы ушёл на аналогичную должность в «Атлант», а затем и «Спартак». С сезона-2017/2018 Жамнов – главный функционер красно-белых, а с ЧМ-2018 — помощник главного тренера сборной России.

Фото: Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каменский стал звездой ещё в 80-е в ЦСКА, в 1988-м выиграл Олимпиаду в Калгари, а вот в 1992 году в Альбервилле не сыграл, так как уже выступал за «Квебек» в НХЛ. В 1996-м Каменский вместе с Гусаровым выиграл Кубок Стэнли в «Колорадо» (и вошёл в «Тройной Золотой клуб»), а на ОИ-1998 завоевал серебряную, и последнюю в карьере, медаль.

Каменский выступал в НХЛ до 2002 года, поиграв после «Колорадо» за «Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси», затем пропустил сезон-2002/2003, но вернулся, чтобы отыграть два года в родном «Химике» в Суперлиге. С 2013 по 2015 год Каменский был президентом мытищинского «Атланта», а затем вошёл в руководящий состав КХЛ, став вице-президентом лиги по развитию, членом Совета директоров и главой спортивно-дисциплинарного комитета.

Валерий Зелепукин

Фото: Getty Images/photo.khl.ru

Обладатель Кубка Стэнли-1995 Валерий Зелепукин почти всю заокеанскую карьеру провёл в «Нью-Джерси», а в Нагано завоевал свою главную международную награду. После ОИ-1998 Зелепукину пришлось немного побегать по клубам НХЛ и АХЛ, в 2002-м он вернулся в Россию, где поиграл за «Ак Барс», СКА, «Химик» и закончил с хоккеем. В 2014-м Зелепукин начал работать спортивным директором новокузнецкого «Металлурга», в 2017-м Валерий стал генменеджером «Северстали». С этой должности Зелепукина уволили в ноябре 2018 года.

Валерий Буре

Фото: Getty Images

Младший брат легендарной «Русской ракеты», как и Павел, выиграл со сборной России серебро и бронзу Олимпиад, а также не завоевал никаких трофеев в клубном хоккее. Но если брать уровень двух форвардов, то Валерия с Павлом сравнить, конечно, нельзя. У Буре-младшего было несколько мощных сезонов в «Калгари», но к статистике брата Валерий никогда не приближался. В НХЛ он играл до 2004 года, затем завершил карьеру и остался жить в Америке, что было логично, так как ещё с декабря 2002-го Валерий Буре – гражданин США.

Фото: Getty Images/turkmenportal.com

Сергей Немчинов принял участие в трёх чемпионатах мира, но Олимпиада в его карьере была только одна. В Нагано форвард «Айлендерс» провёл шесть матчей и забросил одну шайбу.

Немчинов в общей сложности провёл в НХЛ 11 сезонов, дважды выиграл Кубок Стэнли с «Рейнджерс» (1994 год) и «Нью-Джерси» (2000 год). В Россию Сергей вернулся в 2002 году, выиграл золото Суперлиги с «Локомотивом» и вскоре завершил карьеру. Затем работал тренером сборной России, два года возглавлял молодёжку, был спортивным директором МХЛ, а также тренером и генменеджером ЦСКА. С 2015 по 2017 год трудился функционером в усть-каменогорском «Торпедо», потом консультировал сборную Туркменистана, а в марте 2020 получил назначение спортивным директором в «Адмирал», но не успел приступить к исполнению новых обязанностей.

Фото: photo.khl.ru/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чемпион мира 1993 года Герман Титов во время японской Олимпиады уже вовсю покорял НХЛ, выступая за «Калгари», но блеснуть на ОИ-1998 ему не удалось – всего одна заброшенная шайба в шести матчах.

Герман весьма результативно поиграл за «Калгари» и «Питтсбург», а в Россию вернулся после двух лет в «Анахайме». В Суперлиге Титов пару лет провёл в составе «Химика», в 2005-м завершил карьеру.

Титов долгое время жил в Калгари, но в 2013 году вернулся в Россию, чтобы возглавить новокузнецкий «Металлург». После «Кузни» Титов работал главным тренером в «Спартаке», «Авангарде» и «Тракторе», но добиться успеха нигде не сумел.