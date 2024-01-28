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Результаты матчей КХЛ 28 января, обзоры и видео голов, турнирная таблица, расписание матчей на 29 января

Разнос «Сибири» за безволие, сумасшедший лакросс нового уровня в Омске. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
«Сибирь» разнесли за безволие
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«Трактор», «Адмирал» и «Сочи» устроили яркие камбэки, а вратарь «Лады» провёл гениальный матч.

28 января в регулярке КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Карпов, Гребёнкин) – 02:37 (5x5)     0:2 Юров (Пресс) – 11:24 (5x5)     1:2 Барулин (Щемеров, Бочаров) – 31:42 (5x5)     1:3 Гребёнкин (Вовченко, Гераськин) – 56:27 (5x5)     2:3 Мищенко (Гуркин, Бродхёрст) – 57:52 (5x5)    

«Амур» в Хабаровске принимал «Магнитку», и уже к середине первого периода «горел» 0:2. Затем «тигры» пришли в себя, провели неплохой второй отрезок, отыграли одну шайбу, но на большее их не хватило. «Металлург» же снял все вопросы на 57-й минуте, когда Гребёнкин завершил красивую комбинацию. Правда, «Амур» почти сразу же вновь сократил отставание в счёте, но гости на опыте и мастерстве забрали победу, укрепив лидерство на Востоке КХЛ. Поражение же «Амура» обеспечило плей-офф для идущего вторым в конференции «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Горшков (Панкратов) – 21:54 (5x5)     2:0 Бучельников – 23:48 (5x5)     2:1 Дроздов (Хмелевски) – 37:22 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Башкиров) – 37:53 (5x5)     2:3 Башкиров (Огирчук, Алалыкин) – 42:28 (5x5)     2:4 Шмелёв (Шаров, Науменков) – 46:27 (5x5)     3:4 Петьков (Завгородний, Гутик) – 53:38 (5x4)     4:4 Пу (Завгородний, Шулак) – 55:38 (5x4)     5:4 Берлёв – 60:54 (en)    

Яркий матч прошёл во Владивостоке, при этом в первом периоде зрители голов не увидели. Зато в начале второго отрезка «Адмирал» выстрелил дуплетом, но лишь для того, чтобы в конце двадцатиминутки пропустить дважды за 30 секунд. В третьем периоде «Салават» довёл камбэк до ума и даже начал отрываться в счёте, но в концовке основного времени «Адмирал» два раза подряд реализовал большинство, уравняв цифры. Развязка наступила в овертайме: уфимцы играли на победу, сняв вратаря, но очень быстро получили в пустые от Берлёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5)     2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4)     3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4)     3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5)     3:3 Сошников (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 24:37 (5x4)     3:4 Кравцов (Антипин, Дер-Аргучинцев) – 29:31 (5x5)     4:4 Буше (Чистяков) – 40:30 (5x5)     4:5 Шабанов (Ткачёв) – 46:49 (6x5)    

В первые 10 минут матча в Омске за «Трактор» было страшно: «Авангард» просто не замечал сопротивления, планомерно увеличивая преимущество в счёте. Но челябинцам понадобился минимальный шанс, чтобы вернуться – первое же удаление в составе хозяев. Его реализовал не забивавший 36 матчей Калинин, и после этого игра перевернулась. Вратари и защита «ястребов» провели одну из худших игр в сезоне, «Трактор» совершил героический камбэк с 0:3, а гол Буше, уравнявший счёт в начале третьего периода, ни на что не повлиял. Вскоре челябинцы забили пятый гол, да какой – Максим Шабанов исполнил один из самых качественных лакроссов за всю историю хоккея. И этот шедевр оказался победным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Юдин (Миллер, Кошелев) – 04:29 (5x4)     0:2 Семёнов (Кошелев) – 12:45 (5x5)     1:2 Скленичка (Камара, Апальков) – 19:46 (5x4)     1:3 Миллер (Кошелев, Семёнов) – 46:08 (5x5)    

В параллельном омскому матче в Астане «Барыс» принимал «Ак Барс». Казанцы, как и позавчера, быстро сделали счёт 2:0 в свою пользу, но в этот раз преимущество не упустили, хотя «Барыс» и отквитал одну шайбу до перерыва. Но затем гости образцово сыграли по результату, а недавний новичок казанцев Семён Кошелев оформил ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Куликов – 24:23 (5x5)     0:2 Куликов – 58:40 (5x5)    

В Нижнекамске хозяева нанесли 50 бросков в створ «Лады», но так ни разу и не сумели пробить Владислава Подъяпольского. Гости же нашли две возможности забить, и оба раза это сделал Павел Куликов. Форвард тольяттинцев оформил удивительный дубль, дважды воспользовавшись чудовищными ошибками защитников «Нефтехимика».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт (Макмиллан, Вон) – 07:20 (5x4)     0:2 Локхарт (Броссо) – 15:30 (5x5)     0:3 Ип (Челиос) – 36:03 (5x5)     1:3 Грэм (Хуснутдинов, Тянулин) – 38:37 (5x5)     2:3 Чебыкин (Хуснутдинов, Мичков) – 41:36 (5x5)     3:3 Хуснутдинов (Тянулин, Мичков) – 48:12 (5x5)     3:4 Фу (Челиос) – 63:29 (3x3)    

Внезапно оживший и одержавший три победы подряд ХК «Сочи» дома принимал соседа по дну Запада «Куньлунь». Бо́льшую часть матча гости контролировали ход игры, забив к 37-й минуте три безответных гола в ворота Никиты Богданова, но затем южане сочинили камбэк. Его главными творцами стали Марат Хуснутдинов, поучаствовавший во всех трёх голах (1+2), и Матвей Мичков – главные звёзды скромных «леопардов». Но в овертайме дополнительное очко всё-таки забрал «Куньлунь». Паркер Фу воспользовался тем, что два игрока «Сочи» заплели друг другу ноги, и выиграл матч для китайской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Провольнев) – 23:16 (5x5)     0:2 Карнаухов (Слепышев, Нестеров) – 25:09 (5x4)     1:2 Абросимов (Лишка, Коростелёв) – 27:12 (5x5)     1:3 Мамин (Светлаков, Диц) – 36:30 (5x5)     2:3 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 37:55 (5x5)     2:4 Каменев (Мамин, Диц) – 45:37 (5x4)     2:5 Григоренко (Уильямс) – 47:46 (5x5)     2:6 Мингачёв – 47:57 (5x5)    

ЦСКА после очередной неудачи в матче со СКА сумел отвести душу в Череповце. «Северсталь» сражалась два периода, цеплялась за счёт, но в третьем отрезке хозяева совсем расклеились и пропустили три гола за две с половиной минуты. Красно-синие обошли череповчан в таблице по дополнительным показателям, вернувшись на шестое место в конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кузнецов (Коробов) – 14:03 (4x5)     2:0 Пышкайло (Липский) – 41:27 (5x5)     3:0 Пышкайло (Бориков) – 47:54 (5x5)     3:1 Андреофф (Бек, Бутузов) – 52:42 (5x3)     4:1 Кёрран – 53:56 (en)    

«Сибирь», которая вроде бы борется за плей-офф, провела очередной ужасный матч, на этот раз в Минске. 17 бросков в створ, один гол (да и то в расстановке «5 на 3») и беспросветная печаль в обороне – вот все «достижения» снеговиков. «Динамо» же воспользовалось своими шансами и одержало уверенную победу. А тренер «Сибири» после матча буквально разнёс свою команду за безволие и бесхарактерность.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 29 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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