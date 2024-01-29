А СКА не оставил шансов «Локомотиву».

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Сумасшедшее поражение «Магнитки», русский вратарь уложил канадца в драке. Итоги дня в КХЛ

29 января в регулярке КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Металлургом». Сверхрезультативный матч закончился победой хабаровчан со счётом 7:6.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самым результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу.

Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.

«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче и прервал девятиматчевую серию поражений.

«Металлург» завершил дальневосточный выезд и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Этот матч во Владивостоке закончился упорной победой уфимцев со счётом 2:1. Счёт во встрече на седьмой минуте открыл нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре. «Салават Юлаев» сравнял счёт в середине второго периода, когда Данил Алалыкин реализовал большинство с передач Сергея Шмелёва и Даниила Огирчука.

Уфимцы обрушили град бросков на ворота голкипера «Адмирала» Сергея Иванова и смогли забить второй гол за пять с небольшим минут до конца третьего периода — впервые в КХЛ отличился Ярослав Цулыгин.

«Салават Юлаев» смог взять реванш за поражение во вчерашнем матче и завершил дальневосточный выезд, официально гарантировав себе выход в плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду. Отметим возвращение в состав травмированных лидеров москвичей.

В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» (31 января), а «Торпедо» продолжит выездную серию игрой в Москве с ЦСКА (31 января).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА принимал ярославский «Локомотив», в игре, приуроченной к 80-й годовщине блокады Ленинграда. Матч завершился победой армейцев со счётом 3:0. Это последняя встреча армейцев на старой арене перед переездом в новый ледовый дворец.

Счёт в матче был открыт лишь на старте второй двадцатиминутки – отличиться удалось нападающему СКА Валентину Зыкову. Уже к концу этого игрового отрезка защитник и капитан санкт-петербургского клуба Александр Никишин упрочил преимущество в счёте, удачно сыграв на добивании. Точку в этой игре поставил гол всё того же Никишина в пустые ворота на последней минуте матча.

Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 28 бросков по воротам и провёл четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Московское «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода 26-летним российским нападающим «Динамо» Павлом Кудрявцевым. Однако в заключительной двадцатиминутке гости не только сравняли счёт усилиями Николая Тимашова, но и спустя минуту вышли вперёд благодаря голу Александра Дарьина.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (43) замыкает таблицу на 11-й позиции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.

В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.

«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43), заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Примечательно, что одним из наиболее ярких эпизодов встречи стала драка российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина с автором одной из заброшенных шайб в составе «Куньлуня» Девином Броссо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи 30 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2