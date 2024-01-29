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Результаты матчей КХЛ 29 января, обзоры и видео голов, турнирная таблица, расписание матчей на 30 января

Сумасшедшее поражение «Магнитки», русский вратарь уложил канадца в драке. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Русский вратарь уложил канадца в драке
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А СКА не оставил шансов «Локомотиву».

29 января в регулярке КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
7 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Джонсон) – 02:03 (5x5)     1:1 Капустин (Гуркин) – 10:45 (5x5)     1:2 Гололобов (Канцеров, Паливко) – 13:35 (5x5)     2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 14:01 (5x5)     3:2 Барулин (Шевченко, Дрозг) – 22:58 (5x5)     4:2 Панюков (Хохлачёв, Шевченко) – 26:24 (5x4)     4:3 Михайлис (Петунин, Пресс) – 26:32 (5x5)     4:4 Гребёнкин (Минулин) – 27:15 (5x5)     5:4 Шевченко (Капустин, Дрозг) – 29:54 (5x5)     6:4 Капустин (Дрозг) – 40:16 (5x5)     6:5 Орехов (Карпов, Яковлев) – 42:12 (5x5)     7:5 Бочаров (Брынцев) – 46:59 (5x5)     7:6 Зернов (Акользин, Карпов) – 50:28 (5x5)    

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Металлургом». Сверхрезультативный матч закончился победой хабаровчан со счётом 7:6.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самым результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу.

Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.

«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче и прервал девятиматчевую серию поражений.

«Металлург» завершил дальневосточный выезд и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фьоре – 06:47 (5x5)     1:1 Алалыкин (Шмелёв, Огирчук) – 31:09 (5x4)     1:2 Цулыгин (Ефремов, Башкиров) – 54:23 (5x5)    

Этот матч во Владивостоке закончился упорной победой уфимцев со счётом 2:1. Счёт во встрече на седьмой минуте открыл нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре. «Салават Юлаев» сравнял счёт в середине второго периода, когда Данил Алалыкин реализовал большинство с передач Сергея Шмелёва и Даниила Огирчука.

Уфимцы обрушили град бросков на ворота голкипера «Адмирала» Сергея Иванова и смогли забить второй гол за пять с небольшим минут до конца третьего периода — впервые в КХЛ отличился Ярослав Цулыгин.

«Салават Юлаев» смог взять реванш за поражение во вчерашнем матче и завершил дальневосточный выезд, официально гарантировав себе выход в плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Голдобин (Морозов, Цыплаков) – 10:20 (5x5)     1:1 Боуи (Гончарук, Артамонов) – 10:51 (5x5)     2:1 Рубцов (Рукавишников, Голдобин) – 24:40 (5x5)     2:2 Конюшков – 25:27 (5x5)     3:2 Принс (Цыплаков, Галимов) – 48:46 (5x5)    

«Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду. Отметим возвращение в состав травмированных лидеров москвичей.

В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» (31 января), а «Торпедо» продолжит выездную серию игрой в Москве с ЦСКА (31 января).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зыков (Никишин, Хайруллин) – 22:47 (5x5)     2:0 Никишин (Гальченюк, Земчёнок) – 35:39 (5x5)     3:0 Никишин (Земчёнок) – 59:32 (en)    

СКА принимал ярославский «Локомотив», в игре, приуроченной к 80-й годовщине блокады Ленинграда. Матч завершился победой армейцев со счётом 3:0. Это последняя встреча армейцев на старой арене перед переездом в новый ледовый дворец.

Счёт в матче был открыт лишь на старте второй двадцатиминутки – отличиться удалось нападающему СКА Валентину Зыкову. Уже к концу этого игрового отрезка защитник и капитан санкт-петербургского клуба Александр Никишин упрочил преимущество в счёте, удачно сыграв на добивании. Точку в этой игре поставил гол всё того же Никишина в пустые ворота на последней минуте матча.

Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 28 бросков по воротам и провёл четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Кудрявцев (Ожиганов, О'Делл) – 35:10 (5x5)     1:1 Тимашов (Яровой, Бусыгин) – 44:06 (5x5)     1:2 Дарьин (Савчик, Барак) – 45:17 (5x5)    

Московское «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода 26-летним российским нападающим «Динамо» Павлом Кудрявцевым. Однако в заключительной двадцатиминутке гости не только сравняли счёт усилиями Николая Тимашова, но и спустя минуту вышли вперёд благодаря голу Александра Дарьина.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (43) замыкает таблицу на 11-й позиции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Меркли) – 03:49 (5x5)     0:2 Броссо (Челиос) – 15:34 (5x5)     0:3 Локхарт (Вон, Макмиллан) – 18:05 (5x5)     0:4 Локхарт (Фу) – 23:50 (5x5)     1:4 Криштоф (Сероух, Корягин) – 31:16 (5x5)     2:4 Сероух (Тянулин) – 46:43 (5x4)    

В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.

В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.

«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43), заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Примечательно, что одним из наиболее ярких эпизодов встречи стала драка российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина с автором одной из заброшенных шайб в составе «Куньлуня» Девином Броссо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи 30 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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