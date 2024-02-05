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Роман Ротенберг обошёл Олега Знарка по победам на посту главного тренера СКА, все главные подробности

Ротенберг уже превзошёл тренеров-чемпионов СКА. А скоро перепишет рекорд клуба?
Павел Панышев
Ротенберг уже превзошёл тренеров-чемпионов СКА
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Впереди лишь две легенды.

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:3. При этом армейцы вели в счёте 4:0, позволив сопернику сократить отставание до минимума. Эта победа стала для Романа Ротенберга 115-й в качестве главного тренера СКА.

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«В чём секрет психологической устойчивости СКА — в «Узбагоине»? Может, «Озверин»? Мы с первой тренировки оттачиваем нашу систему игры. Когда ребята это выполняют, все получают удовольствие от игры, мы побеждаем. Сегодня мы пропустили два гола в меньшинстве, позволили сопернику вернуться в игру. Дисциплина и работа, секретов нет. Наладим дисциплину — будем побеждать с явным преимуществом», — рассказывал после игры довольный Роман Борисович.

Роман Ротенберг и Олег Знарок

Роман Ротенберг и Олег Знарок

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Таким образом, Ротенберг вышел на третье место среди всех армейских наставников по победам в чемпионатах страны. Российский специалист, у которого заключён длительный контракт со СКА, обошёл Барри Смита и Олега Знарка, под руководством которых петербуржцы одержали по 114 побед. Согласитесь, солидный результат.

Самые побеждающие тренеры в истории СКА (с учётом плей-офф):
Борис Михайлов (238 побед);
Николай Пучков (193 победы);
Роман Ротенберг (115 побед);
Олег Знарок (114 побед);
Барри Смит (114 побед).

На втором месте по победам на посту главного тренера СКА расположился Николай Пучков с результатом в 193 победы. Именно его именем назван традиционный предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. Первое место по этому показателю на данный момент занимает легендарный Борис Михайлов, одержавший 238 побед на посту главного тренера петербургского клуба. Сейчас Борис Петрович трудится в системе своего родного московского ЦСКА, однако с петербургским хоккеем его, как видим, тоже связывает немалое.

Не попал в список из пяти самых побеждающих тренеров СКА Вячеслав Быков, работавший в Санкт-Петербурге в сезоне-2014/2015. Однако Быков, как Знарок, является тренером-чемпионом, ведь под руководством этих двух специалистов армейцы завоёвывали Кубок Гагарина. Сейчас оба отошли от тренерства, с головой ушли в семейные дела и воспитывают внуков, в то время как Роман Борисович молод и полон намерений покорять новые рубежи.

Ротенберг с игроками СКА

Ротенберг с игроками СКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В целом мы стремимся быть на первом месте по всем показателям. Улучшаем всё с каждым днём», — говорил Ротенберг.

Не секрет, что цель Романа Ротенберга – чемпионство со СКА. С таким глубоким и сильным составом думать о другом просто нельзя. Выход в плей-офф команда себе давно обеспечила, теперь постарается защитить победу в Кубке Континента (снова занять первое место по итогам регулярного чемпионата), а уже затем замахнётся на главный трофей. Настрой на СКА со стороны соперников всегда особый, тем интереснее будет наблюдать за ключевым хоккейным отрезком сезона.

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