Страсти вокруг травмы Толчинского, хет-трик Никулина в ворота «Сибири». Итоги дня КХЛ

7 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился одним матчем. Подводим итоги этой игры, а также рассказываем о других главных событиях хоккейного дня.

Вайсфельд оценил резонансный эпизод с Холодилиным и Толчинским в матче «Авангард» — СКА

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде в матче «Авангард» — СКА (9:5), где хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал одного из лидеров СКА Сергея Толчинского силовым приёмом у борта.

«Я не вижу нарушения правил со стороны Холодилина в эпизоде с Толчинским. Обоюдное удаление Гальченюка и Холодилина – это правильное решение судей, а вот по две или по пять минут – здесь возможны варианты», — сказал Вайсфельд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ротенберг рассказал о состоянии Толчинского, который получил травму в игре с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего армейского клуба Сергея Толчинского, который не смог доиграть встречу с «Авангардом» (5:9).

«Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре. Серёга — крепкий парень, ему повезло в том эпизоде и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лёд. Держим удар!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В СКА хотят тщательно разобраться с эпизодом: СКА обратился в судейский департамент КХЛ после эпизода с травмой Толчинского

Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» обыграть «Сибирь» и вернуться на первое место Запада

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

«Сибирь» открыла счёт на девятой минуте матча благодаря голу в большинстве лучшего снайпера клуба Энди Андреоффа. Новосибирцы удвоили преимущество в счёте под занавес первого периода — очередное большинство реализовал Тейлор Бек. Ярославцы бросились в погоню со второго периода, и уже на 22-й минуте Степан Никулин сократил отставание в счёте. Никулин оформил дубль в середине третьего периода, сравняв счёт. Основное время матча завершилось вничью. В овертайме Никулин оформил хет-трик и принёс ярославцам победу.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд и вернул себе первенство в таблице Западной конференции КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Назаров призвал Такера Карлсона посетить финал Кубка Гагарина и сравнить с Кубком Стэнли

Известный тренер Андрей Назаров пригласил известного американского журналиста Такера Карлсона посетить финал Кубка Гагарина и сравнить его с Кубком Стэнли.

«Мы, хоккеисты, которые играют или играли за океаном, не понаслышке знаем, что такое Северная Америка. Хочется поблагодарить известного американского журналиста Такера Карлсона за его честную гражданскую позицию и за то, что он, будучи американцем, прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы своими глазами увидеть нашу замечательную страну и взять интервью у нашего президента Владимира Владимировича Путина. С нетерпением ждём, когда это интервью опубликуют. В КХЛ скоро стартует плей-офф, приглашаю Такера Карлсона на финальную серию Кубка Гагарина, пусть потом сравнит с финальной серией Кубка Стэнли», — сказал Назаров.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, интересы россиянина теперь представляет Крейг Остер из агентства Newport Sports.

Изначально и долгое время интересы Владимира в Северной Америке представлял один из крупнейших агентов и глава компании «Октагон» Майк Льюит, после чего Владимир начал сотрудничество с Полом Теофанасом. В межсезонье агент не смог подобрать россиянину клуб, и было принято решение расстаться с ним и начать работу с Джей Пи Барри и Пэтом Бриссоном из агентства CAA.

Россиянин имеет действующее однолетнее соглашение с «Оттавой» на $ 5 млн и с большой долей вероятности сменит клуб до дедлайна. «Оттава» после 47 матчей занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Матчи 8 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2