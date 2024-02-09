Кучеров отрывается в гонке бомбардиров НХЛ! Но его «Тампа» ужасна после паузы

«Тампа» потерпела второе поражение подряд. Этот матч можно взять за образец идеальной реализации. Сорокин обычно пропускает больше трёх шайб за матч. Но в этой игре подобного не должно было случиться: «молнии» удивили своей бесхребетностью, тяжестью и слабой атакой. К концу первого периода они нанесли всего три броска в створ. К концу второго отрезка показатель поднялся только до 10, но при этом дважды шайба зашла в ворота. Возможно, Илья просто замёрз — «Тампа» крайне редко показывала что-то интересное. С противоположной стороны Юханссон тоже не порадовал и значительно подпортил свои показатели — они и так были далеки от идеальных, а шесть пропущенных шайб с 24 бросков… Каждая четвёртая попытка оборачивалась голом. Такими темпами «Лайтнинг» могут и в плей-офф не попасть.

Первую шайбу «молнии» пропустили уже на пятой минуте — отличился Ноа Добсон. Правда, преимущество «Айлендерс» было недолгим — вскоре Никита Кучеров забил свой обязательный гол, выстрелив от синей линии.

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Это был один из немногих хороших моментов со стороны Никиты в этом матче. Встречу он закончил с показателем полезности «-1». Повезло, что Натан Маккиннон в соседнем матче тоже чувствовал себя неважно и не набрал ни одного очка, благодаря чему Кучеров оторвался от него уже на два балла в гонке бомбардиров. Но «горящим» он всё равно не выглядел, как и вся команда. Видимо, именно поэтому в следующие восемь минут «Тампа» пропустила ещё два гола: от Мэтью Барзала, по-издевательски забросившего с неудобной…

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…и от Кайла Палмьери, который показал, что думает об обороне «молний».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Начало второго периода выглядело чуть более радужно. «Молнии» заработали большинство и не имели права не реализовать его: без малого самое сильное большинство против самого слабого меньшинства. И потому на второй минуте «Тампа» сократила до минимума отставание в счёте усилиями Брэндона Хагеля и… Александра Романова. Защитник «Айлендерс» вышел в среднюю зону, забыв на своей синей линии Энтони Сирелли. Перехвати Александр пас Виктора Хедмана (за этим он, видимо, и выходил), счёт мог качнуться и в другую сторону. Но такого не случилось, и Сирелли убежал к воротам, где после отскока шайбу добил Хагель.

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Счёт 3:2 очень хрупкий. Зная «Тампу», закрадывалось ощущение, что сейчас она взорвётся, и мостик в виде гола Хагеля станет путём к возвращению в игру. Случилось же ровно наоборот. Скоро «Айлендерс» забили две быстрые шайбы: отличились Райан Пулок (в большинстве) и Бо Хорват. Чуть погодя, забросил Кейси Сизикас, поставив в игре точку, хотя она и не была особо нужна. Сдаётся, чтобы разбудить «Тампу», заменить Юханссона на Василевского было недостаточно. Тому, во-первых, тоже требовался отдых. Во-вторых, команда выглядела слишком подавленной и проиграла матч ещё до выхода на арену. Видимо, понимал это и Джон Купер, решивший не тревожить российского вратаря. После игры он сказал следующее: «Я разочарован тем, как мы вышли после перерыва. Думал, у нас есть ещё немного сил, чтобы убедиться в готовности, но мы выглядели медленными. Выглядели не в форме. Мы выглядим так, будто взяли 10 дней отпуска».

Причиной такого состояния «Тампы» можно назвать и травму Сергачёва. Сложная ситуация сказалась отрицательно на состоянии коллектива в матче что с «Рейнджерс», что с «Айлендерс». «Лайтнинг», конечно, не в лидерах лиги по броскам в створ за игру. Но обычно наносили около 30, однако вот уже две игры не могут выбраться за 20. Вряд ли можно их в этом винить после ситуации с российским защитником. Такими словами поделился Хагель после матча: «Мы надеемся на его скорейшее выздоровление, но в то же время могли превратить негатив в позитив и, возможно, сделать это для него сегодня или вчера. Мы не смогли этого сделать».

Хоть немного привычную «Тампу» мы увидели только в третьем периоде. Но ни голов, ни реализованного большинства это не принесло. Между тем продвинутая статистика подкидывает интересные цифры: «молнии» за матч совершили девять бросков высокой опасности (то есть почти 50%!). Тогда как со стороны «Айлендерс» таковых было всего четыре.

С Патриком Руа во главе «островитяне» преобразились. Недавно он сказал, что не хочет видеть «Айлендерс» оборонительной командой. Пока что своё слово держит. Даже собственные фанаты их уже не узнают, что нельзя не назвать прогрессом. «Похоже, Патрик Руа считает, что забивать голы — это нормально. Он не понимает культуру «Айлендерс». Раньше мы были командой: не забил, может быть, постарайся не проиграть», — такие ироничные отзывы об игре нынешних «островитян» можно найти в социальных сетях. Правда, это голевое шоу скорее исключение – об этом говорят те же четыре опасных броска из 24. Но направление команда взяла верное.