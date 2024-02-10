Убить дракона? Будущее китайского проекта в КХЛ становится совсем загадочным

Прямо сейчас сборные третьего ранга сражаются за путёвку на Олимпиаду — точнее, даже не за путёвку, а за право поиграть в финальном этапе турниров, где они будут разыгрываться. Сборная Китая шансы на проход дальше фактически уже потеряла: из четвёрки команд борьбу продолжает только одна, а китайцы получили 1:10 от сборной Великобритании. Можно было бы опять прокричать о падающем уровне КХЛ, но ни одного игрока «Куньлуня» в этой команде нет.

Всё это выглядит максимально удивительно. На старте сезона у «Куньлуня» был самый жёсткий календарь в лиге, команда постоянно играла через день: например, с 1 по 7 октября провела пять матчей. Всё это объяснялось необходимостью участия в олимпийской квалификации, под которую было выделено особое окошечко в календаре — но оно, как оказалось, не пригодилось. Теперь, конечно, можно услышать вопросы: а ради чего мы терпели явно неконкурентоспособный клуб, который ещё и четыре года играет в чужих Мытищах, собирая крошечную аудиторию?

Как оказалось, недовольны этой ситуацией и в команде. Сотрудник «Куньлуня», который ведёт телеграм-канал клуба, оставил от имени клубного медиа несколько показательных комментариев в других каналах: «На момент составления календаря КХЛ наша Родина ставила нам задачи: надо натурализовать и наиграть игроков для сборной, игроки должны иметь возможность прибыть в феврале в Кардифф для участия в олимпийском отборе. Мы обе задачи выполнили, подготовили им игроков, ценой своих результатов и всего сезона в целом сделали себе убийственный календарь. Мы свой долг за три года отдали. Двигаемся дальше».

Болельщики «Куньлуня» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кроме того, канал «Куньлуня» подтвердил слухи, которые ходили несколько лет назад. Весной 2021-го китайский клуб имел на руках договорённость с опытнейшим Кари Ялоненом, который уже подписал контракт с командой, но через месяц соглашение было расторгнуто. Под финского тренера должны были приехать не только крутые финские игроки, но и интересная молодёжь, в том числе будущий первый номер драфта Юрай Слафковски. Однако всё это переиграли ради Олимпиады, куда отправился более-менее наигранный до этого костяк игроков.

На олимпийскую квалификацию-2024 в итоге поехали почти исключительно игроки из загадочной местной лиги, по которой нет даже открытой статистики. Нет даже более-менее знакомых нам Руди Ина из первого сезона «Куньлуня», полюбившегося многим за имя Ху Яна или многих местных игроков из того самого олимпийского состава-2022.

На фоне не особо интересных местных игроков выделяется главный тренер. Китай тренирует… этнический грек из Канады, Спирос Анастасиадис. Его хоккейная биография — настоящий праздник, просто следите за руками:

входил в штаб сборной Канады на Универсиаде (канадцы отправляют туда только хоккеистов местной студенческой лиги, где составы крайне слабенькие);

главный тренер сборных Южной Кореи U18 и U20;

затем аналогичный пост в Эстонии, плюс работа консультантом в основной команде;

затем совмещение в главной и молодёжной сборной Сербии;

потом помощник тренера в сборной Греции, собранной из грекоамериканцев (если их так можно назвать), которые в этом составе играли против хоккеистов ливанского (!) происхождения.

Параллельно Анастасиадис кочевал по американским лигам, поменяв за 14 лет восемь мест работы. Сейчас он скаут «Манитобы» из АХЛ и в этом статусе в декабре дал интервью сайту лиги. Разумеется, в России его никто не читал — а нынешняя ситуация уже была там описана. «В местном хоккее происходят перемены: на Олимпиаду они привлекли игроков китайского происхождения, а теперь снова привлекают местных уроженцев», — говорил Анастасиадис, после чего последовали ритуальные слова про «вызов» и то, что начинать приходится почти с нуля (в оригинале «ground level»).

Это интервью подтверждает, что нынешний состав сборной Китая — не временная прихоть, комплектоваться «лаоваями» даже с правильными корнями местные власти больше не хотят. В принципе, у нас могли закрасться подозрения ещё из-за того, что в этом составе «Куньлуня» не было ни одного игрока непосредственно из Китая. Впрочем, политика «Ред Стар» всё равно была направлена на поиск игроков с корнями: например, они подписали бывшего игрока Гарвардского университета Остина Вона, который уровень лиги не потянул.

Капитан Китай Брэндон Ип Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Эта ситуация — хороший повод задуматься о статусе и будущем «Куньлуня» в целом. Теперь клуб явно сам по себе, а сборная сама — по себе. Деньги, если верить каналу клуба, снова даёт местный бизнесмен Билли Нгок, который остаётся фигурой загадочной, но хоккеисты команды не раз упоминали о том, что владелец серьёзно их мотивирует. Зарплатный бюджет клуба, по данным «СЭ», составляет почти 600 млн рублей — деньги для китайского бизнеса вряд ли неподъёмные, поэтому чисто финансовых проблем у клуба быть не должно.

Вопрос только в позиционировании. Свой последний на данный момент матч в родной стране клуб сыграл 24 января 2020-го: потом последовал коронавирус, затруднивший поездки в Китай и обрушивший всю клубную систему китайцев в ВХЛ и МХЛ. Однако держать команду в Мытищах спустя четыре года после эпидемии уже не имеет никакого смысла. Конечно, местная фан-группировка «Ред Стар» выглядит мило и уютно, навевая аналогии с подземельями английского футбола, однако в большинстве матчей команда не собирает и тысячи зрителей на трибунах, сильно роняя среднюю посещаемость лиги.

В спортивном плане всё не лучше: за исключением первого сезона, «Куньлунь» не попадал в восьмёрку — и прямо сейчас это самая длинная серия КХЛ без попаданий плей-офф, даже бедствующий «Амур» играл в Кубке Гагарина после этого. При этом более-менее конкурентной команда была лишь в сезоне-2019/2020, где отстала от зоны плей-офф на четыре очка (теперь разрыв — 13 баллов). Сейчас никакими «интересами сборной» эту ситуацию прикрыть не получится: клуб и национальная команда окончательно разорвали связь.

Комментарии канала «Куньлуня» вряд ли можно считать официальной позицией клуба на сто процентов, но это довольно чёткий индикатор того, что в следующем сезоне ситуация изменится. Ждать, что «Ред Стар» снимутся с чемпионата, не стоит: они нужны лиге, международность которой после 2022-го получила огромный удар — да и спортивное сотрудничество России и Китая теперь приобретает характер особый.

Игроки «Куньлуня» Фото: «РИА Новости»

Жизнь «Куньлуня» все эти годы напоминала любимый анекдот Валерия Газзаева: виртуально у нас есть играющий на арене Олимпиады топ-клуб, который собирает огромную аудиторию, а в реальности — аутсайдер лиги, который каждый год тасует состав и собирает менее тысячи зрителей в Мытищах. Ключевое слово, которое все эти годы характеризует китайский хоккей и попытки его оживить — «потенциал». Его раскрыть не удалось даже НХЛ: предсезонные матчи ещё перед ковидом провалились, перекупщики отдавали билеты с огромной скидкой из-за отсутствия интереса.

Нам же остаётся только проявлять оптимизм. Судя по всему, «Куньлунь» — это праздник, который всегда с тобой, и теперь есть только надежда на то, что вектор развития клуба будет правильным. КХЛ на четвёртый год жизни с потолком зарплат почти избавилась от клубов, которые ни на что не претендуют, ещё летом.