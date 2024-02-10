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Результаты матчей КХЛ 10 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 11 февраля

Голдобин побил рекорд 1982 года, «Салават» сильнее в «зелёном дерби». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Голдобин побил рекорд 1982 года
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«Северсталь» выиграла без Андрея Козырева.

10 февраля в расписании игрового дня КХЛ было три матча. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Орлов, Филин) – 08:39 (5x5)     0:2 Цыплаков (Голдобин, Морозов) – 14:32 (5x4)     0:3 Галимов (Чайковски, Цыплаков) – 22:29 (5x5)     1:3 Савицкий (Апальков, Старченко) – 25:23 (5x5)     1:4 Голдобин (Морозов, Порядин) – 45:15 (5x5)    

Два дня назад «Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф, проиграв СКА, а сегодня ожидаемо не смог ничего противопоставить «Спартаку» и продлил серию поражений до 10 игр. В состав красно-белых сегодня вернулись после травм Егор Филин и Михаил Мальцев – и первый сразу же поучаствовал в заброшенной шайбе, ассистировав Александру Пашину в первом периоде. Вскоре Максим Цыплаков, которым уже вовсю интересуются в НХЛ, реализовал большинство. Отметим также и одного из ассистентов Ивана Морозова – нападающий набирает очки в каждом матче после травмы, которая выбила его из строя на два с половиной месяца.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а в третьем Николай Голдобин установил окончательный счёт и новый рекорд «Спартака» по набранным очкам за сезон – уже 72 (35+37) очка за 61 игру. Прежнее достижение принадлежало легенде «Спартака» Александру Кожевникову, набравшему 71 (43+28) балл за 47 матчей в сезоне-1981/1982 – 42 года назад!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер, Юдин) – 08:19 (5x5)     1:1 Хмелевски (Алалыкин, Мелош) – 28:12 (5x4)     2:1 Огирчук (Ливо, Шмелёв) – 36:30 (5x4)    

Заключительное «зелёное дерби» осталось за «Салаватом Юлаевым», как и вся регулярная серия с «Ак Барсом» (4-2). Счёт открыл нападающий казанцев Артём Галимов, для которого этот матч стал юбилейным 300-м в КХЛ.

Однако во втором периоде уфимцы в очередной раз продемонстрировали характер и отыгрались. «У нас такой сезон, что мы, кажется, ещё лучше играем, когда проигрываем. У нас хороший характер, есть лидеры, кто берёт игру на себя, когда мы проигрываем», — сказал после игры Александр Хмелевски, который сегодня повторил личный рекорд по заброшенным шайбам в одной регулярке КХЛ (26). Чётко сработало большинство хозяев – Хмелевски сравнял счёт, а неожиданным героем Уфы выступил Даниил Огирчук. Для 24-летнего нападающего эта шайба стала всего лишь третьей в КХЛ, но какой важной!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Рожков (Иванцов) – 15:40 (5x5)     1:1 Симашев (Береглазов, Иванов) – 29:30 (5x5)     2:1 Ильин (Аймурзин, Муханов) – 38:37 (5x5)     2:2 Бут (Каюмов, Андронов) – 39:43 (5x5)     3:2 Скоренов – 65:00    

«Северсталь» дала отдохнуть ряду ключевых игроков, таких как Коростелёв и Пилипенко, но и без них справилась с «Локомотивом». Причём в воротах дебютировал в КХЛ 19-летний Григорий Волков (отразивший в итоге 16 из 18 бросков). Первый период прошёл в равной борьбе, но хозяева открыли счёт усилиями Никиты Рожкова, а во втором периоде уже полностью доминировали в атаке (перевес по броскам был 12-3!). Тем не менее первый же бросок «Локомотива» в створ за период пришёлся точно в цель. Череповчане продолжили наседать на ворота Даниила Исаева и незадолго до перерыва вновь вышли вперёд, но тут же пропустили, не дотерпев 17 секунд до сирены.

В третьем периоде игра успокоилась, и основное время, а потом и овертайм завершились, не выявив победителя. На буллиты ворота «Северстали» вышел защищать Александр Самойлов, он пропустил только один раз. Решающий бросок «Северстали» — на счету Александра Скоренова. Череповчане продолжают набирать очки (на данный момент – три из четырёх), пока главный тренер Андрей Козырев отсутствует на скамейке по состоянию здоровья.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 11 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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