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Бостон — Тампа-Бэй — 2:3 Б, обзор, Кучеров набрал 90 очков в сезоне, повторив достижения Лемье, Ягра, Гретцки, видео

У Кучерова 90 очков в сезоне НХЛ! Он сравнялся с пятью легендами и испортил юбилей Маршану
Максим Макаров
Никита Кучеров
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«Тампа» переиграла «Бостон» за пределами основного времени.

Сегодня, 14 февраля, на «Ти-Ди Гарден» встретились «Бостон» и «Тампа-Бэй». Встреча ознаменовалась большим событием для местной публики: капитан «Брюинз» Брэд Маршан проводил свой 1000-й матч в НХЛ.

Матч начался с быстрой шайбы в исполнении гостей: Эрик Чернак бросил с ползоны, и шайба предательски проползла между щитков Улльмарка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее Никита Кучеров имел прекрасную возможность забросить свою очередную шайбу, однако выход один на один ему реализовать не удалось. «Бостон» почти в два раза перебросал «Тампу» в первом периоде, но нерешаемых задач перед Василевским поставить не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чернак (Хагель, Чирелли) – 03:21     0:2 Кучеров – 21:06 (pp)     1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 22:04     2:2 ван Римсдайк (Маршан, Пастрняк) – 36:23     2:3 Пойнт – 65:00    

Второй отрезок начался вновь с шайбы «молний»: Никита Кучеров блестяще воспользовался неразберихой на пятачке «Бостона» и с острого угла отправил шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, Никита первым в сезоне набрал 90 очков, а также встал в один ряд с легендами НХЛ по скорости покорения этой отметки.

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Но «Бостон» не мог просто так отдать такой важный матч для своего капитана. В первую очередь приложил руку к этому сам Маршан, который ассистировал Макэвою и ван Римсдайку. В итоге команды ушли на перерыв при равном счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде команды сыграли более академично, а Улльмарк и Василевский не дали возможности ни одной из команд выйти вперёд.

Овертайм также проходил в равной борьбе. Но концовку полностью забрали хозяева: Маршан и Пастрняк поочерёдно вывели друг друга на убойные позиции, но Василевский выручил свою команду, переведя встречу в серию послематчевых бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Там Андрей вновь был на высоте и парировал все попытки «Бостона», а «Тампе» хватило одного реализованного броска, отличился Пойнт.

Таким образом, хозяевам не удалось порадовать капитана, а «Тампа» постепенно преодолевает мини-кризис, который настиг её после паузы.

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