Ларионов видит утопический хоккей у соперников. Но во что сейчас играет само «Торпедо»?

Хоккейные болельщики за два неполных года работы Игоря Ларионова с «Торпедо» привыкли, что команда из Нижнего Новгорода всегда играет результативно, со страстью, с искрой. В команде открывают новые имена, позволяя молодым парням проявлять себя на высочайшем уровне. Проводятся различные пиар-ходы, будь то присутствие Алексея Кручинина на тренерской скамейке или подписание контракта игрока с Николаем Хабибулиным. Игорь Ларионов проводит на пресс-конференциях столько времени, сколько порой не проводят тренеры за три матча, параллельно принося салаты или отодвигая энергетические напитки в стиле Криштиану Роналду. Игры «Торпедо» являются одними из самыми просматриваемых в сезоне, а дворец спорта «Нагорный» является местом притяжения нижегородцев. Именно вот так смотрит на нижегородцев большинство зрителей, и возникло это всё не на пустом месте.

Но так ли всё ярко и красочно на данный момент? По правде говоря, нет. На отрезке в последних 20 матчей торпедовцы еле цепляются за восьмёрку, а на отрезок в последние 10 матчей лучше вообще не смотреть: «Торпедо» занимает предпоследнее место в конференции, уступая «Сочи» и «Куньлуню». При этом хромает не только набор очков, но и сама игра: обилия кружевных атак мы не видим, команда стала играть в разы проще, всё чаще сбиваясь на вбросы по борту и набросы от синей линии. Команда тяжело вкатывается в матчи, о чём красноречиво говорит статистика игры в первом периоде, где нижегородцы занимают 21-е место. Да, автозаводцы частенько переворачивали игры во второй половине матча, но постоянно это делать невозможно.

Отчего же идёт спад «Торпедо»? В первую очередь – травмы лидеров. По ходу сезона «Торпедо» теряло почти всех ведущих хоккеистов: Гончарука, Коваленко, Кручинина, Атанасова. И особенно на нижегородцах сказывается травма последнего, при выбывании которого атака «Торпедо» потеряла значительное количество остроты и креатива.

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Вторая причина частично вытекает из первой – игра лидеров. Фирстов и Коваленко пока не могут взять на себя полностью бремя лидерства и начать решать исходы матчей. Особенно удивительно это наблюдать на примере Николая Коваленко, который в прошлом сезоне выглядел настоящим вожаком. И отдельная боль – игра Алексея Кручинина, который этот сезон полностью проваливает. Особенно на фоне сезона прошлого.

Алексей Кручинин и Николай Коваленко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Третья причина – отсутствие искры в игре «Торпедо». Или, как говорит главный тренер нижегородцев, страсти. Ларионов, комментируя игру того же Кручинина, говорил: «Пока мы не видим того хоккея, той страсти, того желания, которое хотим видеть от того прежнего Кручинина. Которого мы знаем, в которого мы верим». Комментируя последнее поражение в матче с «Сочи», Ларионов сказал: «Поздравляю нашу команду с хорошим первым периодом, после которого по ряду причин, которые мы обсудим позже, пропали темп, настрой и страсть». А ведь эта страсть была визитной карточкой команды в прошлом сезоне и в первой половине нынешнего.

А теперь перейдём к тому, что постоянно обсуждается и проговаривается не только любителями хоккея, но и представителями самого «Торпедо» – к противопоставлению себя другим. «Нижегородский движ», выражаясь словами Максима Гафурова. Безусловно, выделяться среди других не есть плохо, это необходимо делать. К тому же это в своё время привлекло волну интереса как к «Торпедо», так и к хоккею в целом. Но когда ты таким образом привлекаешь внимание, показывая вектор развития и свою исключительность, будь готов к обратной реакции при неудаче. Это неписаный закон как спорта, так и жизни в целом.

А слова Игоря Ларионова на пресс-конференции после матча с «Нефтехимиком» вообще повергли всех в шок: «Мы ожидали, они по-другому не играют, в Нижнекамске играли таким же способом. Это хоккей, который даёт результат. Понятно, что они борются за плей-офф, вопросов нет, но для меня, скажу честно, при всём уважении к сопернику и к тому, что они делают, этот хоккей утопический, хоккей, который убивает зрелищность». Наверное, никто не придал бы значения этим словам, если бы это было сказано в адрес действительно оборонительной команды и в то время, когда «Торпедо» действительно показывает свой хоккей. Но «Нефтехимик» оборонительной командой и близко не является, проводя невзрачные матчи в дни, когда игра попросту не идёт или когда матч носит важное турнирное значение, как в матче с «Сибирью». И это уже признак тактической гибкости команды. Этой гибкости, кстати, не хватает самому «Торпедо», и именно хоккей в исполнении нижегородцев в последнее время подходит под определение «утопический». Думается, что Ларионов попросту психанул, и этой фразе, несмотря на её неуместность, не стоит придавать большого значения. Однако она всё же удачно и показательно легла в канву излишнего гонора со стороны «Торпедо». Гонора, который и в лучшие времена нижегородской команды при Ларионове нарывался на массу критики.

Бобби Линч и Арсений Варлаков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Через две недели стартует плей-офф, и перспективы «Торпедо» там выглядят очень туманными. На данный момент нижегородцы выглядят слабее всех своих потенциальных соперников в плей-офф, что показали последние несколько месяцев, когда автозаводцы раз за разом уступали своим прямым конкурентам по конференции.

Но завершить хотелось бы всё-таки на другой ноте. Хочется пожелать «Торпедо» преодолеть свой как игровой, так и ментальный кризис, сделав ещё один шаг вперёд, даже если это произойдёт не в этом сезоне. Потому что сильное «Торпедо» нужно как Нижнему Новгороду, где скоро построят новый современный стадион, так и всей КХЛ.