В НХЛ наступила эра Мэттьюса. Американец — лучший снайпер современной лиги

Все последние годы хейтеры ждали, когда же закончится Эра Овечкина (вот так — с большой буквы). Ещё совсем недавно многочисленные молодые снайперы последних лет, Пастрняки и Лайне, после феерических стартов сезона вроде бы мчались к заслуженным «Морис Ришарам», но оказывалось, что русская машина не ломается, а просто берёт паузу. Однако наступило время, когда всех намного больше интересует количество шайб Овечкина в карьере в целом, а не в одном сезоне.

Овечкин не забивает. Впрочем, справедливости ради это не делает весь «Вашингтон» при Спенсере Карбери, который ковыряет шайбы на уровне «Чикаго», где после эпидемии травм остался в лучшем случае один форвард уровня топ-6. Теперь смена караула окончательно произошла, и королём снайперов НХЛ становится Остон Мэттьюс. На него работает не только собственная статистика и потрясающее голевое чутьё, но и в какой-то степени канадская пиар-машина. Если вам кажется, что о футбольном «Спартаке» говорят слишком много, умножьте это на семь, и вы всё равно не достигнете того уровня, который имеет «Торонто» в канадских и частично американских медиа.

Образ «американец тащит канадский клуб» в последнее время вообще стал удивительно привычным и мало кого удивляет. Джонни Годро и Мэттью Ткачук стали суперсвязкой, которая подарила фанатам «Калгари» надежду на лучший сезон в постлокаутной истории — а потом оба синхронно захотели пересечь 49-ю параллель. Куинн Хьюз стал главной движущей силой возрождения «Ванкувера», молодой снайпер Коул Кофилд — основная надежда «Монреаля», и даже «Виннипег» держится на почти двухметровой спине Коннора Хеллебайка в воротах. В случае с «Торонто» особенно забавно то, что делает это паренёк из Аризоны с мексиканскими корнями — раньше в Канаде и поверить не могли, что там хоккей-то есть.

Остон Мэттьюс Фото: РИА Новости

Возможно, ключевое решение в истории современного «Торонто» было принято прошлым летом, когда Мэттьюс переподписал контракт на четыре года со средней зарплатой $ 13,25 млн. Муссировались слухи, что как только форвард выйдет на рынок, то перевезёт свои таланты куда-нибудь потеплее: называлась даже безблагодатная в плане организации, но такая родная «Аризона». Однако менеджмент, который у клуба сменился лишь прошлым летом, смог уговорить свою главную звезду. Контракт для современной лиги получился необычно коротким: обычно звёзды предпочитают брать сразу семи-восемь лет. Остон явно предпочёл подождать момент, когда потолок вырастет.

Современная НХЛ постепенно уходит от щечлков: прошло то время, когда гол можно было забить в стиле «раззудись плечо, размахнись рука». Конечно, ещё рождаются уникумы, чьи уникальные физические данные позволяют так делать, однако в нынешней лиге сделать это очень трудно: тебя успевают накрыть защитники. Голы Мэттьюса — словно воплощение этой «экономичной» НХЛ: его кистевой успевает придать шайбе невероятную точность и скорость, при этом не используя спецэффектов. Голевое чутьё Остона тоже невероятно: он всегда оказывается в нужное время и нужном месте, когда ситуация на площадке вроде бы не выглядит опасной, но завершается голевой сиреной.

«Без Мэттьюса эта команда была бы нигде: он один из лучших снайперов в истории лиги, он невероятный плеймейкер, всегда готов идти первым в прессинг, бороться за шайбу на чужом пятаке или у борта», — пишут о нём болельщики. С момента дебюта в лиге в сезоне-2016/2017 Остон забросил 337 шайб в 525 играх и лидирует в НХЛ — все остальные отстают не менее чем на 30 голов. Конечно, параллельно Овечкин играл уже не в своём праймовом возрасте, а НХЛ сделала всё, чтобы результативность в лиге снова выросла хотя бы до показателей начала 90-х, но результат это впечатляющий. В этом году Мэттьюс начал сезон с двух хет-триков, а его 38 шайб в 44 играх дают нам график в 70 шайб за полный сезон.

Остаются два важнейших вопроса. Первый — поможет ли всё это «Торонто» в плей-офф, если команда туда попадёт? Продуктивность Мэттьюса в матчах на вылет даже близко не повторяет регулярный чемпионат, и, хотя это характерно для всех звёздных игроков, у Остона есть богатая история исчезновения в больших матчах. 0 шайб в четырёх седьмых играх, 0 очков в решающем матче ковидного плей-ин с «Коламбусом», 0 шайб в серии второго раунда с «Флоридой»: как говорилось в доисторическом анекдоте, «однако, тенденция».

Менеджмент «листьев» прямо сейчас остаётся верным стратегии «большой четвёрки» и сохранению места Шелдоном Кифом — хотя мало кто ожидал, что такую талантливую команду будет так трясти в течение всего сезона. Есть ощущение, что в раздевалке «Торонто» или в отношениях игроков и менеджмента всё это время сидит какой-то червячок, который мешает Мэттьюсу переродиться так, как это получилось у того же Никиты Кучерова в чемпионских сезонах. Впрочем, тут важна и разница характеров: Остон на хоккейного маньяка никогда не походил.

Второй вопрос — сможет ли Мэттьюс сохранить почти бесконечное здоровье, которым обладал тот же Овечкин? Сейчас в Америке шёпотом уже сравнивают двух форвардов в плане перспективы погони за Гретцки: если брать первые восемь лет карьеры, то Остон пока забивает чуть-чуть больше Ови (0,64 гола за игру против 0,61). Правда, какими будут вторые восемь лет карьеры?

Остон Мэттьюс и Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Статистика травм здесь не в пользу американца: единственным полноценным сезоном в лиге для него был первый (плюс не доведённый до конца ковидный), в двух прошлых чемпионатах он суммарно пропустил 17 игр. Среди травм, полученных форвардом, есть и повреждение кисти, которое повлияло на его игру в прошлой регулярке: там Мэттьюс снизил количество бросков по воротам по сравнению с сезоном-2021/2022 с 60 голами.

Впрочем, даже если Мэттьюс этого не сделает, то в любом случае войдёт в историю как один из трёх-пяти лучших снайперов своего поколения — причём тогда, когда от него этого никто не ждал. До сих пор непонятно, насколько сильно повлияло на развитие форварда то, что он выбрал необычный путь и в 17 лет уехал в Швейцарию: на родине о нём почти никто не вспоминал, а сам игрок смог развиваться против сильных игроков, среди которых была куча бывших энхаэловцев. Первый номер драфта-2016 не воспринимался как элитный талант, а по игре на международном уровне и вовсе проигрывал Патрику Лайне (а вы ещё помните о нём?).

Впрочем, Мэттьюс вряд ли держит обиду на прессу, которая его недооценила. Сложно представить, что должно случиться, чтобы форвард упустил «Морис Ришар», кроме тяжёлой травмы. Кроме потенциального сезона с 70 шайбами, у Остона есть теоретическая возможность забросить 50 шайб за 50 игр — и даже в случае очередного командного провала это будет исторически круто.