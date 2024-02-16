Историческое достижение «Амура»! Прошлый рекорд принадлежал умершей легенде клуба

«Амур» сделал ещё один шаг к завоеванию вожделенной путёвки в плей-офф в Восточной конференции. Команда Андрея Мартемьянова обыграла «Барыс» (4:1), уже потерявший все шансы на продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Домашний успех стал для «тигров» шестым подряд, поэтому главным соперникам и конкурентам хабаровчан – «Сибири» и «Нефтехимику» — явно не позавидуешь. Впрочем, не будем забывать и о «Ладе», до которой «Амуру» осталось всего четыре очка. С такой победной поступью можно занять не только восьмое место, но и забраться повыше. А вот «Трактор», выигравший сегодня у «Адмирала», уже обеспечил себе место в плей-офф.

Гонка за право сыграть в плей-офф и победная серия – далеко не все достижения дальневосточников. Например, сегодняшний матч с «Барысом» запомнится болельщикам ещё одним событием.

Счёт во встрече был открыт уже на девятой секунде встречи 32-летним российским нападающим Станиславом Бочаровым, которому ассистировали Владислав Барулин и Егор Коршков. Это самый быстрый гол с начала матча в истории «Амура».

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Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2012 года легендарным для «тигров» форвардом Дмитрием Тарасовым в игре с мытищинским «Атлантом». Тарасов тогда забросил шайбу на 21-й секунде. Увы, самого Дмитрия уже нет в живых, однако его достижение вписано в историю хабаровского хоккея.

Сама же голевая комбинация Бочарова получилась стремительной и эффектной. И, что самое главное для хозяев, эффективной. Постарались и партнёры нападающего.

«План удался процентов на 90-95. Благодарен команде за правильную подготовку, за то, что оценили важность этого матча. Играли строго по заданию, особых вопросов у меня не было. Разве что концовка третьего периода, когда отдали контроль над шайбой сопернику. Если хотим играть в плей-офф, нельзя давать слабинку. Думаю, следующий матч будет сложнее — соперник сделает работу над ошибками, ребята там самолюбивые, будут биться», — прокомментировал матч главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Впереди у «Амура» ещё один домашний с «Барысом», а затем выезд по маршруту Магнитогорск – Казань – Челябинск. Посмотрим, как хабаровчане отыграют самую концовку регулярки.