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Кто может стать чемпионом НХЛ, выиграет ли клуб из Канады НХЛ, кто выиграет Кубок Стэнли

«Чёрная» серия закончится? Спустя 30 лет канадский клуб готов выиграть Кубок Стэнли
Родион Власов
Кто может стать чемпионом НХЛ
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Родоначальники хоккея заждались трофея, который придумали сами — и у страны есть сразу несколько претендентов на него.

31 год назад первым комиссионером (до этого были президенты) НХЛ стал невысокий улыбчивый человек, который прежде работал в НБА. Теперь Гэри Беттмэн поставил рекорд Америки по времени, проведённому в руководстве лиги «из большой четвёрки», и есть люди, которые этому обстоятельству вряд ли рады — канадцы. После того как в 1993-м капитан «Монреаля» Ги Карбонно получил Кубок Стэнли из рук нового босса лиги, серебряная чаша так и не прописывалась севернее госграницы США.

Что ж, 2024-й кажется как никогда реальным сроком, когда эта серия, бьющая по национальной канадской гордости, прервётся. В очередной раз не оправдавшая надежд «Оттава», ушедший в перестройку «Монреаль» и готовящийся к распродаже защитников на дедлайне «Калгари» из этой гонки уже выпали. Остальные четыре канадских клуба остаются в игре — правда, ситуации у всех очень и очень разные.

Как всегда, выделяется «Торонто», про который в Канаде всегда просто говорят больше всех. Клуб идёт третьим в дивизионе, но как никогда зависим от своих лидеров. Остон Мэттьюс не пробил платиновый стандарт «50 голов в 50 играх», но 49 шайб в 53 играх — это тоже крайне мощно. Несмотря на богатейшую историю клуба, американские журналисты не без оснований пишут, что ОМ34 идёт на лучший индивидуальный перформанс в истории «листьев».
«В 1993-м Даг Гилмор установил рекорд команды, набрав 127 очков за сезон и выиграв «Селке»: с учётом того, что «Торонто» в том году остановился в победе от главного финала, этот сезон справедливо считается лучшим для игрока «Мэйпл Лифс». Мэттьюс в прошлом сезоне стал первым хоккеистом «листьев» за 67 лет, выигравшим «Харт». Сейчас Остон может пробить отметку в 70 голов, став лишь восьмым игроком в истории, кому покорялось такое», — пишут авторы Daily Faceoff.

Как Мэттьюс клепает голы:
Мы же говорили, что Мэттьюс — легенда! Оформил два хет-трика подряд и поставил рекорд века
Мы же говорили, что Мэттьюс — легенда! Оформил два хет-трика подряд и поставил рекорд века

Проблема только в том, что глубина у этого «Торонто» отсутствует как класс. Гениальная игра Мэттьюса и Нюландера позволяет только идти в плей-офф без запаса прочности. Вне пределов «большой четвёрки» только один игрок команды пока выбил отметку в 10 шайб — швед Калле Йернкрок. Летние шаги менеджмента, которые должны были увеличить глубину, лишь сильнее усилили зависимость от лидеров: великолепная четвёрка забивает почти 60% голов команды. А ведь не решены проблемы с защитой: она и в здоровом состоянии играла неуверенно, а теперь на «Торонто» посыпались травмы и дисквалификации. В общем, у «листьев» слишком много дыр в составе, а в первом раунде их почти наверняка ждёт либо традиционный ночной кошмар в лице «Бостона», либо набравшая крейсерский ход в календарном году «Флорида».

Лидеры «Бостона» и «Торонто»

Лидеры «Бостона» и «Торонто»

Фото: AP/TASS

А вот у кого вряд ли будут проблемы с соперником в первом раунде, так это у «Ванкувера». «Кэнакс» фактически обеспечили себе первое место в дивизионе, и теперь их ждёт кто-то из команд уайлд-кард, который именно на Западе может быть очень и очень слабым. От «Ванкувера» последние несколько лет постоянно ждали прорыва — и вот он случился тогда, когда собственные болельщики в прошлом году начали предлагать разогнать этот костяк и уйти в очередную перестройку.

Рик Токкет попытался поставить быстрый бегущий хоккей а-ля чемпионский «Питтсбург» в «Аризоне» и полностью провалился, несмотря на то что та команда была вполне талантливой: токкетовский шорт-трек в пустыне к голам не приводил. Правда, у «койотов», в отличие от канадской команды, суперзвёзд не было — а тут они есть и играют на полную. Кажется, после многочисленных слухов о разладе в раздевалке Токкет в первую очередь наладил атмосферу, развязал руки Петтерссону, Хьюзу и компании, и результат не заставил себя ждать. Оборонительную надёжность помогают обеспечивать бегунки и силовики типа Лафферти и Джошуа, которые играют просто, но эффективно.

Пока главной уязвимостью в составе выглядит глубина защиты — и не просто так «Ванкувер» связывают с возвращением Криса Танева из «Калгари». Правда, за Таневым будет охотиться добрая половина претендентов на чемпионство — и здесь тот факт, что Хьюз и Танев вроде как снова хотят играть вместе, может не помочь. Предложение «Далласа», «Торонто» или «Эдмонтона» может просто оказаться выгоднее, а полного контроля над своей судьбой Крис не имеет. Кроме того, есть сомнения, что стиль «Ванкувера» будет настолько же эффективен в плей-офф, где все будут стараться играть «с места в отбор».

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«Эдмонтон» впечатляюще рванул под руководством Криса Ноблоха и поразил всю НХЛ 16-матчевой победной серией. Правда, этот отрезок больше напоминает шаблон для мемов: на груди гордо красуется число «16», а на спину засунут тот факт, что лишь пять этих матчей были проведены с командами, которые шли в зоне плей-офф. Пока, правда, болельщиков это не тревожит: после провальнейшего старта вообще были сомнения, что команда попадёт в плей-офф в дивизионе, оказавшимся неожиданно сильным — однако взлёт «нефтяников» совпал ещё и с крахом «Лос-Анджелеса».

Крис Ноблох

Крис Ноблох

Фото: AP/TASS

Помогает «Ойлерз» не только новый главный тренер, но и новый ассистент. Легендарный Пол Коффи в своей карьере почти не вставал на скамейку, но сделал это в решающий момент. Коффи-игрок вряд ли был идеальным домоседом, но в современной лиге это и не требуется — а в умении разгонять атаки с ним могло сравняться очень мало людей. Результат поразил всех. «Коффи переделал защиту «Ойлерз»: они были работягами, а теперь постоянно ищут варианты для классной передачи. Они быстрее передвигаются, ищут варианты для опасных бросков и меньше ошибаются», — писали канадские журналисты. Именно с Коффи связывают прогресс Эвана Бушара, который перестал быть человеком, который в большинстве просто отдаёт шайбу кому-то из суперзвёзд.

Впрочем, в офисе «Ойлерз» нынешней формой не обманываются и готовятся к грандиозному дедлайну — слухи отправляют в команду всех подряд. Причины понятны: уже сейчас с немаленькой долей вероятности «Эдмонтону» снова светит встреча с «Вегасом», только уже в первом раунде. Чемпионы своей глубины не растеряли и даже на фоне массовых травм держались на плаву — прошлой весной они успешно прошли в плей-офф именно за счёт хороших нижних звеньев. В первую очередь «нефтяникам» надо укреплять вратарскую позицию: 25-летний Стюарт Скиннер блестяще проводит сезон, но в прошлом плей-офф он играл неудачно и в целом не слишком-то опытен. Нужно укрепить и глубину: третье звено про Ноблохе выглядит дееспособным, в отличие от прошлого тренера, но ему явно не хватает креативного игрока.

На бумаге «Виннипег» выглядит самым ровным клубом среди канадских претендентов. Недавнее приобретение Шона Монахана закрыло дыру в линии центров, и теперь каждая тройка «Джетс» представляет угрозу: даже в четвёртом звене выходят универсал Наместников и бывший партнёр Копитара по звену Иафалло. Все необходимые персонажи для кубкового похода есть: элитный вратарь Хеллебайк, элитный центр Шайфли, незаметно клепающий шайбы снайпер Коннор, глубокая и ровная защита.

В календарном 2024-м у «Виннипега» лучшая оборона в лиге: команда пропускает чуть более двух голов за игру. Правда, огромный потенциал атаки не реализуется: «Джетс» после нового года идут на 30-м месте по голам в лиге, новичок Монахан отметился хет-триком в ворота бывшего клуба, но в целом мало заметен. Кроме того, у «Джетс» довольно слабое большинство — хотя меньшинство, где клуб неудачно играл на старте сезона, сделало шаг вперёд. В первом раунде с большой долей вероятности «Виннипегу» придётся останавливать Маккиннона, за спиной которого пока нет достаточного количества актёров второго плана.

Игра «Виннипег» — «Ванкувер»

Игра «Виннипег» — «Ванкувер»

Фото: AP/TASS

Сложно вспомнить другой такой год в современной истории лиги, когда у канадской бригады открывалось столь широкое окно возможностей. Парадоксально, но местные клубы добивались лучших результатов, когда от них этого ждали меньше («Монреаль»-2021, «Оттава»-2017), а вот под прессом ожиданий те же «Эдмонтон» и «Торонто» разваливались раньше, чем это мог кто-то вообразить.Не сработает в этом году эта же закономерность?

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