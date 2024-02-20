«Чёрная» серия закончится? Спустя 30 лет канадский клуб готов выиграть Кубок Стэнли

31 год назад первым комиссионером (до этого были президенты) НХЛ стал невысокий улыбчивый человек, который прежде работал в НБА. Теперь Гэри Беттмэн поставил рекорд Америки по времени, проведённому в руководстве лиги «из большой четвёрки», и есть люди, которые этому обстоятельству вряд ли рады — канадцы. После того как в 1993-м капитан «Монреаля» Ги Карбонно получил Кубок Стэнли из рук нового босса лиги, серебряная чаша так и не прописывалась севернее госграницы США.

Что ж, 2024-й кажется как никогда реальным сроком, когда эта серия, бьющая по национальной канадской гордости, прервётся. В очередной раз не оправдавшая надежд «Оттава», ушедший в перестройку «Монреаль» и готовящийся к распродаже защитников на дедлайне «Калгари» из этой гонки уже выпали. Остальные четыре канадских клуба остаются в игре — правда, ситуации у всех очень и очень разные.

Как всегда, выделяется «Торонто», про который в Канаде всегда просто говорят больше всех. Клуб идёт третьим в дивизионе, но как никогда зависим от своих лидеров. Остон Мэттьюс не пробил платиновый стандарт «50 голов в 50 играх», но 49 шайб в 53 играх — это тоже крайне мощно. Несмотря на богатейшую историю клуба, американские журналисты не без оснований пишут, что ОМ34 идёт на лучший индивидуальный перформанс в истории «листьев».

«В 1993-м Даг Гилмор установил рекорд команды, набрав 127 очков за сезон и выиграв «Селке»: с учётом того, что «Торонто» в том году остановился в победе от главного финала, этот сезон справедливо считается лучшим для игрока «Мэйпл Лифс». Мэттьюс в прошлом сезоне стал первым хоккеистом «листьев» за 67 лет, выигравшим «Харт». Сейчас Остон может пробить отметку в 70 голов, став лишь восьмым игроком в истории, кому покорялось такое», — пишут авторы Daily Faceoff.

Проблема только в том, что глубина у этого «Торонто» отсутствует как класс. Гениальная игра Мэттьюса и Нюландера позволяет только идти в плей-офф без запаса прочности. Вне пределов «большой четвёрки» только один игрок команды пока выбил отметку в 10 шайб — швед Калле Йернкрок. Летние шаги менеджмента, которые должны были увеличить глубину, лишь сильнее усилили зависимость от лидеров: великолепная четвёрка забивает почти 60% голов команды. А ведь не решены проблемы с защитой: она и в здоровом состоянии играла неуверенно, а теперь на «Торонто» посыпались травмы и дисквалификации. В общем, у «листьев» слишком много дыр в составе, а в первом раунде их почти наверняка ждёт либо традиционный ночной кошмар в лице «Бостона», либо набравшая крейсерский ход в календарном году «Флорида».

Лидеры «Бостона» и «Торонто» Фото: AP/TASS

А вот у кого вряд ли будут проблемы с соперником в первом раунде, так это у «Ванкувера». «Кэнакс» фактически обеспечили себе первое место в дивизионе, и теперь их ждёт кто-то из команд уайлд-кард, который именно на Западе может быть очень и очень слабым. От «Ванкувера» последние несколько лет постоянно ждали прорыва — и вот он случился тогда, когда собственные болельщики в прошлом году начали предлагать разогнать этот костяк и уйти в очередную перестройку.

Рик Токкет попытался поставить быстрый бегущий хоккей а-ля чемпионский «Питтсбург» в «Аризоне» и полностью провалился, несмотря на то что та команда была вполне талантливой: токкетовский шорт-трек в пустыне к голам не приводил. Правда, у «койотов», в отличие от канадской команды, суперзвёзд не было — а тут они есть и играют на полную. Кажется, после многочисленных слухов о разладе в раздевалке Токкет в первую очередь наладил атмосферу, развязал руки Петтерссону, Хьюзу и компании, и результат не заставил себя ждать. Оборонительную надёжность помогают обеспечивать бегунки и силовики типа Лафферти и Джошуа, которые играют просто, но эффективно.

Пока главной уязвимостью в составе выглядит глубина защиты — и не просто так «Ванкувер» связывают с возвращением Криса Танева из «Калгари». Правда, за Таневым будет охотиться добрая половина претендентов на чемпионство — и здесь тот факт, что Хьюз и Танев вроде как снова хотят играть вместе, может не помочь. Предложение «Далласа», «Торонто» или «Эдмонтона» может просто оказаться выгоднее, а полного контроля над своей судьбой Крис не имеет. Кроме того, есть сомнения, что стиль «Ванкувера» будет настолько же эффективен в плей-офф, где все будут стараться играть «с места в отбор».

«Эдмонтон» впечатляюще рванул под руководством Криса Ноблоха и поразил всю НХЛ 16-матчевой победной серией. Правда, этот отрезок больше напоминает шаблон для мемов: на груди гордо красуется число «16», а на спину засунут тот факт, что лишь пять этих матчей были проведены с командами, которые шли в зоне плей-офф. Пока, правда, болельщиков это не тревожит: после провальнейшего старта вообще были сомнения, что команда попадёт в плей-офф в дивизионе, оказавшимся неожиданно сильным — однако взлёт «нефтяников» совпал ещё и с крахом «Лос-Анджелеса».

Крис Ноблох Фото: AP/TASS

Помогает «Ойлерз» не только новый главный тренер, но и новый ассистент. Легендарный Пол Коффи в своей карьере почти не вставал на скамейку, но сделал это в решающий момент. Коффи-игрок вряд ли был идеальным домоседом, но в современной лиге это и не требуется — а в умении разгонять атаки с ним могло сравняться очень мало людей. Результат поразил всех. «Коффи переделал защиту «Ойлерз»: они были работягами, а теперь постоянно ищут варианты для классной передачи. Они быстрее передвигаются, ищут варианты для опасных бросков и меньше ошибаются», — писали канадские журналисты. Именно с Коффи связывают прогресс Эвана Бушара, который перестал быть человеком, который в большинстве просто отдаёт шайбу кому-то из суперзвёзд.

Впрочем, в офисе «Ойлерз» нынешней формой не обманываются и готовятся к грандиозному дедлайну — слухи отправляют в команду всех подряд. Причины понятны: уже сейчас с немаленькой долей вероятности «Эдмонтону» снова светит встреча с «Вегасом», только уже в первом раунде. Чемпионы своей глубины не растеряли и даже на фоне массовых травм держались на плаву — прошлой весной они успешно прошли в плей-офф именно за счёт хороших нижних звеньев. В первую очередь «нефтяникам» надо укреплять вратарскую позицию: 25-летний Стюарт Скиннер блестяще проводит сезон, но в прошлом плей-офф он играл неудачно и в целом не слишком-то опытен. Нужно укрепить и глубину: третье звено про Ноблохе выглядит дееспособным, в отличие от прошлого тренера, но ему явно не хватает креативного игрока.

На бумаге «Виннипег» выглядит самым ровным клубом среди канадских претендентов. Недавнее приобретение Шона Монахана закрыло дыру в линии центров, и теперь каждая тройка «Джетс» представляет угрозу: даже в четвёртом звене выходят универсал Наместников и бывший партнёр Копитара по звену Иафалло. Все необходимые персонажи для кубкового похода есть: элитный вратарь Хеллебайк, элитный центр Шайфли, незаметно клепающий шайбы снайпер Коннор, глубокая и ровная защита.

В календарном 2024-м у «Виннипега» лучшая оборона в лиге: команда пропускает чуть более двух голов за игру. Правда, огромный потенциал атаки не реализуется: «Джетс» после нового года идут на 30-м месте по голам в лиге, новичок Монахан отметился хет-триком в ворота бывшего клуба, но в целом мало заметен. Кроме того, у «Джетс» довольно слабое большинство — хотя меньшинство, где клуб неудачно играл на старте сезона, сделало шаг вперёд. В первом раунде с большой долей вероятности «Виннипегу» придётся останавливать Маккиннона, за спиной которого пока нет достаточного количества актёров второго плана.

Игра «Виннипег» — «Ванкувер» Фото: AP/TASS

Сложно вспомнить другой такой год в современной истории лиги, когда у канадской бригады открывалось столь широкое окно возможностей. Парадоксально, но местные клубы добивались лучших результатов, когда от них этого ждали меньше («Монреаль»-2021, «Оттава»-2017), а вот под прессом ожиданий те же «Эдмонтон» и «Торонто» разваливались раньше, чем это мог кто-то вообразить.Не сработает в этом году эта же закономерность?