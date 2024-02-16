Кто поможет Макдэвиду, ждать ли обменов от чемпионов? Запад НХЛ перед дедлайном

Очень скоро боссы клубов НХЛ скажут семьям: «Дорогая, у меня настали эти дни». Генменеджеры, их ассистенты и скауты будут обсуждать планы на дедлайн переходов лиги, обзванивать своих коллег, дневать и ночевать в офисах. До 8 марта, когда окно закроется, ещё три недели — но диспозицию команд перед дедлайном и их нужды можно понять уже сейчас. Начинаем с Западной конференции.

Всё на продажу

«Чикаго»

Пожалуй, в Иллинойсе были бы рады устроить ещё одну массовую распродажу, да вот беда — уже некого продавать. И без того слабый состав «ястребов» в этом году подкосила эпидемия травм, которая привела к трагикомедии. Чтобы в команде было хоть кому-то играть, «Чикаго» выменял у «Ванкувера» Энтони Бовилье, но и он получил повреждение спустя десяток матчей. Пожалуй, какой-то интерес на рынке может представлять чекер Колин Блэквелл ($ 1,3 млн в год), но его цена на рынке — поздний выбор на драфте.

«Сан-Хосе»

У «акул» ситуация обратная: «ренталов» у команды много, но цену на них наверняка уронило неудачное выступление команды. Средние вингеры и так традиционно являются самым массовым и потому дешёвым товаром на дедлайне, а в «Сан-Хосе» никто из них не вышел хотя бы на уровень в 0,5 очка за игру. Самым выгодным обменом на бумаге кажется переход Энтони Дюклера — вряд ли менеджеры других команд забыли, как эффективно форвард может играть вместе с хорошим центром. Нас же интересует судьба Александра Барабанова: форвард со своим стилем может стать как ролевиком для топ-6, так и разгонять игру в нижних тройках, а кэпхит в $ 2,5 млн делает его переход ещё выгоднее.

«Анахайм»

После обменов Шона Монахана и Элиаса Линдхольма «утки» оказались в очень выгодном положении, ведь лучший из доступных на рынке центров остался у них. Речь идёт об Адаме Хенрике: хотя форвард «уток» лишь дважды за карьеру набирал 50 очков, альтернатив банально нет. Хенрик имеет опыт игры в финале Кубка Стэнли (пусть и довольно давний), выше среднего играет в обороне и регулярно выходит в меньшинстве — звучит скорее как портрет третьего центра, но рынок в этом году скудный. Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff, например, рисует потенциальный обмен в «Рейнджерс» на Каапо Какко и пик второго раунда — пока это проекции журналиста, но цена маленькой не будет.

Адам Хенрик Фото: AP/TASS

Кроме того, среди доступных для обмена есть опытный швед Якоб Сильверберг: хотя у него немаленький контракт ($ 5,25 млн), форвард не растерял навыков игры в обороне, даже в нынешнем «Анахайме» идёт в «плюсе» и может стать классным усилением любого третьего звена. Истекает контракт Ильи Любушкина — но тут «Анахайм» может решить, что его менторство над Павлом Минтюковым будет важнее невысокого драфт-пика.

На распутье

«Аризона»

Семь команд плей-офф на Западе фактически известны. Шансы «койотов» на этом фоне выглядят хуже всего: как математически (ресурс MoneyPuck даёт лишь 11%), так и в реальной таблице, где «Аризона» отстаёт от восьмёрки уже на 10 очков. Но при этом продавать клубу прямо сейчас нет никакого смысла: у «койотов» уже семь драфт-пиков в первых трёх раундах этого года, не меньшее количество в ближайшие годы. Очевидно, что всех проспектов команда банально не переварит, и уже сейчас надо превращать активы из далёкого будущего во что-то осязаемое. Если не считать ковидный сезон с плей-ином, команда пропустила 10 последних розыгрышей плей-офф — очень плохое реноме перед потенциальным переездом. Может, лучше рискнуть?

«Калгари»

Как и ожидалось перед сезоном, «огоньки» болтаются где-то в энхаэловском чистилище. Однако уже списанный многими Джонатан Юбердо в календарном 2024-м разыгрался, а Андрей Кузьменко очень здорово вписался в состав нового клуба, благодаря чему шансы на попадание в восьмёрку выросли. Политика нового менеджмента указывает, что клуб не будет биться за плей-офф любой ценой, тем более у них есть два чуть ли не самых ценных лота на дедлайне по всем версиям — защитники Ноа Хэнифин и Крис Танев.

Хэнифин — универсальный игрок, который проводит по 24 минуты за матч, играет в большинстве, и в меньшинстве. Ему 27, «Калгари» пока не будет уходить в перестройку аля «выжженная земля» — и появлялась информация, что клуб и игрок ведут переговоры о новом контракте, но «огоньки» переплачивать не хотят. Танев давно и заслуженно получил репутацию одного из лучших домоседов лиги, он имеет особо ценный на дедлайне правый хват, и претендентов на канадского македонца хватает: об одном из них пойдёт речь ниже.

Крис Танев Фото: AP/TASS

Кроме того, недавно появилась информация о потенциальном обмене вратаря Якоба Маркстрёма в «Нью-Джерси». Для «Калгари» это тоже логично: шведу уже 34, держать его клубу в перестройке смысла нет, а в основу уже стучится переросший АХЛ молодой американец Дастин Вольф. Пока, правда, стороны не договорились: контракт у шведа тяжёлый ($ 6 млн) и действует ещё два года.

«Миннесота»

«Дикари» при новом тренере Джоне Хайнсе взбодрились — но даже если «Миннесота» выгрызет себе восьмое место, шансы на проход первого раунда у этого костяка околонулевые. Билл Герин какое-то время назад бахвалился, что клуб будет биться за плей-офф, но представить, что эта команда займётся крупной скупкой, довольно сложно, «Дикари» скорее подождут развития молодёжи. Самым вкусным активом команды на бумаге остаётся Марк-Андре Флёри, но, если верить инсайдеру Пьеру Лебрюну, легендарный голкипер верит, что команда в плей-офф попадёт, и никуда не торопится.

«Сиэтл»

Как бы грубо это ни звучало, но шансы на плей-офф «Кракен» вернула травма основного вратаря: Джоуи Даккорд в воротах выглядит в разы увереннее Филиппа Грубауэра, контракт которого летом наверняка будет выкуплен. Но будет ли проводящий лишь третий сезон в лиге клуб форсировать развитие событий и обязательно биться за кубковую весну? Интересные активы у клуба есть — это и стоящий на пороге тысячного матча в лиге, но не снижающий оборотов Джордан Эберле ($ 5 млн), а также перезапустивший карьеру в новом клубе центр Александер Веннберг ($ 4,5 млн). Претендентов на них уже немало.

«Нэшвилл»

«Хищники» — ещё одна команда в полупозиции, которая не сливает сезон явно, но старается подтягивать в основу молодёжь. Слухи касательно «Нэшвилла» пока только в плане продаж: доступен для перехода прекрасно известный лиге праворукий «полузащитник» Тайсон Бэрри, который уже давно попросил руководство клуба обменять его. Клубы больше интересует другой праворукий оборонец Александр Каррье: он моложе, универсальнее и имеет более выгодный контракт ($ 2,5 млн). Есть слухи об интересе к финскому голкиперу Юусе Саросу, однако у него контракт действует ещё год.

«Сент-Луис»

Даг Армстронг не боялся продавать лидеров команды на дедлайне и тогда, когда она была в форме получше: обмены Кевина Шаттенкирка и Пола Штястны не забыты. Сейчас же «Блюз» постепенно омолаживаются, будут рады попаданию в плей-офф, но и горевать из-за пролёта мимо явно не будут. «Наша фан-база не заслуживает перестройки длиной в 8-10 лет», — заявил на днях Армстронг журналистам. Больших покупок ждать не придётся: Армстронг в этом же интервью сказал, что внутри организации прошлый сезон, когда в команде ещё оставались О’Райлли и Тарасенко, сравнивали с «последним танцем» джордановского «Чикаго».

Для нас, пожалуй, особый интерес представляет судьба Павла Бучневича: череповецкий игрок в «Блюз» раскрылся на максимум (и играет под руководством бывшего игрока «Северстали» Дрю Баннистера). Контракт Павла истекает следующим летом, и уже идут слухи, что «Сент-Луис» не планирует переплачивать форварду, который уже плавно приближается к 30 годам. Обмен вполне возможен в межсезонье — но не захочет ли кто-то из команд пойти на обмен уже сейчас?

Павел Бучневич Фото: AP/TASS

«Лос-Анджелес»

В конце прошлого года было невозможно представить, что «Кингз» развалятся так, что будут вынуждены уволить главного тренера. Всеобщим козлом отпущения стал Пьер-Люк Дюбуа, который совсем не играет на свои $ 8,5 млн: он не только не набирает очков, но и вообще не выкладывается в игре без шайбы. «Короли» уже вряд ли вылетят из восьмёрки, но вариантов для усиления у них просто нет: после возвращения травмированного Виктора Арвидссона под потолком осталось менее миллиона. Если шаги на вход и будут, то только косметические.

«Колорадо»

Было понятно, что глубину чемпионской команды-2022 в Денвере воссоздать не получится, но большинство последующих шагов менеджмента стабильно летели в молоко. Руководители «Колорадо» вряд ли забыли полное бессилие трёх из четырёх звеньев команды в серии с «Сиэтлом» — если верить слухам, «лавины» интересуются всеми форвардами подряд и не от хорошей жизни вернули в хоккей почти 40-летнего Зака Паризе. Но хватит ли у команды, которая раздала очень много активов и драфт-пиков в последние годы, ресурсов на покупку условного Тарасенко? Под потолком пока чуть более $ 1 млн, и в команде наверняка очень ждут возвращения Валерия Ничушкина.

Небольшой тюнинг

«Вегас»

Главные резервы чемпионов пока находятся на больничном. В ближайшее время в состав должны вернуться Ши Теодор и Джек Айкел — в какой-то момент «рыцари» играли без шести-семи человек основного состава, но это не помешало им оставаться в зоне плей-офф. Здоровый «Вегас» почти не будет отличаться от той команды, что поднимала над головой кубок — а те «рыцари» казались клубом без слабых мест. Пока инсайдеры в связи с «Вегасом» упоминали только имя Дюклера.

«Даллас»

Подписание Мэтта Дюшейна сделало атаку «звёзд» какой-то читерской: Евгений Дадонов до своей травмы выходил в четвёртой тройке, но и без него в топ-9 любое сочетание легко может быть первым. «Даллас» прямо сейчас лидирует в лиге по заброшенным шайбам и нуждается только в одном: в усилении защиты, которая пока идёт на 13-м месте в НХЛ. В прошлом плей-офф чуть ли не критическими стали ошибки Райана Сутера: в этом году игровое время ветерана сильно урезано. Теперь «Даллас» — в числе основных претендентов на Танева, Бэрри, а также на Шона Уокера из «Филадельфии».

«Виннипег»

Свой главный обмен «Джетс» уже провели, заполучив Шона Монахана — за это команда расплатилась пиком первого раунда. Менеджмент канадцев не смутило, что у Монахана довольно плохая кредитная история в плей-офф: Шон в этом году выглядит другим, и на бумаге теперь у «Виннипега» явных провисаний в атаке нет. Однако предела совершенству нет — у «Джетс» под потолком есть почти $ 4 млн, большинство активов на месте, и клуб может укрепить глубину левого фланга защиты, где прямо сейчас играют сравнительно неопытные Дилан Сэмберг и Логан Стэнли.

Шон Монахан (справа) Фото: AP/TASS

Ва-банк

«Эдмонтон»

В списке основных претендентов на обмен от издания Fourth Period значатся 30 человек — «нефтяники» якобы интересуются дюжиной из них, а ещё один (Филипп Броберг) сам представляет «Эдмонтон». Хлопоты в Эдмонтоне легко можно понять: никто не простит менеджменту «нефтяников» ещё один год без кубка, тем более в тот момент, когда команда в целом и Коннор Макдэвид в частности набрали такую форму.

Размах потрясает: «Ойлерз» якобы проявляют интерес к игрокам на всех позициях, называются имена от Эберле и Тарасенко до Барабанова и голкипера Джейка Аллена, но ресурсы для этого очевидно весьма ограничены.

Поэтому, скорее всего, «Эдмонтон» закроет самые важные вакансии. В первую очередь это вратарская позиция, где раскрылся Стюарт Скиннер, но за его спиной нет сменщика. Не мешало бы добавить креативного форварда в третье звено, где сейчас чуть ли не самым ярким игроком выглядит Кори Перри. Варианты перечислять не будем — их масса.

«Ванкувер»

Свой основной обмен «Кэнакс» уже сделали, приобретя Элиаса Линдхольма и сделав линию центров ещё глубже. Клуб останавливаться не собирается — именно «Ванкувер» логично называют основным претендентом на Танева, который отдал клубу 10 сезонов. Обмен этот будет произведён не из-за ностальгических чувств — основным лоббистом Танева якобы является капитан команды Куинн Хьюз, который высоко оценивает оборонительные способности бывшего партнёра по паре. Проблема одна — пики первого и второго раунда в этом году клуб уже продал. Кроме того, под потолком «Кэнакс» прямо сейчас лишь $ 300 тыс.