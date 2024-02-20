«Торпедо» развалилось в Москве, «Нефтехимик» проиграл матч жизни. Итоги дня в КХЛ

20 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

«Сибирь» в зону плей-офф уже точно не попадёт, а «Лада» из неё не выпадет — по сути, команды просто доигрывают регулярный чемпионат, поэтому результат этого матча может лишь слегка порадовать болельщиков новосибирцев и немного огорчить поклонников тольяттинской команды. Последних куда больше должна тревожить сама игра — клуб из Самарской области не только проиграл семь матчей подряд, но и сильно сбавил на льду. Актуален вопрос, что «Лада» покажет в матчах на вылет.

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«Авангард» после победы в матче с «Металлургом» является фаворитом на первое место Восточной конференции. Свой статус «ястребы» подтвердили в игре с «Автомобилистом», забросив екатеринбуржцам четыре шайбы за первые два периода. Омичи продемонстрировали убойную реализацию, затратив на это всего 16 бросков в створ. Замена вратаря в третьем периоде взбодрила гостей, но они смогли отыграть только два гола. «Авангард» одержал 43-ю победу в этой регулярке, установив новый рекорд клуба — достижение «ястребов» образца сезона-2010/2011 всё-таки пало.

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«Нефтехимику» кровь из носу было необходимо набирать очки в Минске — поражение в основное время означало бы лишение последних шансов отобрать восьмую путёвку в плей-офф от Востока у «Амура». «Динамо», которое обеспечило себе аналогичную позицию на Западе, играть в поддавки не стало, открыв счёт под занавес первого периода. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова увеличили преимущество, а в третьем смогли сохранить победу, несмотря на пропущенный гол. 2:1 — пожалуй, этому результату больше минчан рады в «Амуре», который сыграет в плей-офф впервые за шесть сезонов. Теперь все участники Кубка Гагарина — 2024 известны.

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«Торпедо» с размахом отметило 1000-й матч в КХЛ и возвращение в обойму Василия Атанасова — уже в середине первого периода преимущество нижегородцев составляло три шайбы, а «Спартак» был вынужден произвести вратарскую замену. Один гол красно-белые отыграли ещё до перерыва, а во втором периоде перевернули игру с ног на голову всего за 3 минуты и 4 секунды — именно столько потребовалось хозяевам, чтобы забросить четыре шайбы в ворота «Торпедо». До конца двадцатиминутки москвичи успели забить ещё один гол, а в третьем периоде сделали преимущество над развалившимися нижегородцами крупным. 7:3 — «Спартак» обеспечил себе место в топ-4 Запада.

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Два из трёх неудачников сезона от Запада встретились в очной встрече, и победа осталась за хозяевами. Всё решилось за пять минут второго периода, в которые уложились четыре гола «драконов». После такого сил и эмоций у южан уже не осталось. Не обошлось без рекорда — форвард «Куньлуня» Девин Броссо забросил 22-ю шайбу в сезоне и превзошёл достижение капитана команды Брэндона Ипа по голам за одну регулярку.

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«Северсталь» продолжает невероятный год — сегодня череповчане стали третьей командой в этом сезоне, сумевшей засушить СКА. Подопечные Леонида Козырева застолбили за собой пятое место на Западе — теперь они практически наверняка встретятся со «Спартаком». А вот для армейцев ситуация обострилась — вместо вполне комфортного минского «Динамо» в первом раунде они могут получить соперников по дерби.

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Матчи 21 февраля

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