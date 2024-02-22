Молодой талант «Металлурга» побил рекорд Тарасенко! В НХЛ он пока не собирается

20-летний нападающий «Металлурга» Данила Юров проводит потрясающий сезон. Буквально за год парень серьёзно прибавил, вышел на новый уровень и вырос в одного из лидеров команды, а также ведущего форварда топ-6. При этом важно, что Данила играет на дефицитной для России позиции центрального нападающего. Это вдвойне добавляет Юрову вистов.

Причин прогресса Юрова сразу несколько: повышение требований к себе, доверие со стороны тренерского штаба, умение Андрея Разина развивать молодёжь, о чём мы помним ещё по временам его работы в «Северстали». Безусловно, есть заслуга в росте Юрова и у прежнего тренерского штаба уральцев во главе с Ильёй Воробьёвым, который стал постепенно и осторожно подпускать молодого игрока к основе, обратив на него внимание.

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Сегодняшний матч с «Амуром» получился для Юрова действительно историческим. Благодаря очередной результативной передаче нападающий уже набрал 48 (21+27) очков в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил рекорд Владимира Тарасенко для игроков в возрасте до 21 года (U21). В сезоне-2011/2012 Тарасенко набрал 47 (23+24) очков. Тогда Владимира, зажигавшего в «Сибири», обменяли в СКА.

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Важно, что в НХЛ Тарасенко отправился готовым и созревшим хоккеистом. Не стал торопиться, бежать впереди паровоза, поэтому и зарекомендовал себя в лучшей лиге мира, завоевав в ней Кубок Стэнли.

Однозначно не стоит торопиться и Даниле Юрову. И сам форвард, и его представитель прекрасно это понимают. Нужно окрепнуть и набраться ещё больше опыта в КХЛ, после чего присоединяться к драфтовавшей Юрова «Миннесоте». Представляете, какая огненная связка с Кириллом Капризовым может нарисоваться?

«Когда ждать официального подтверждения? Ну, я думаю, что в ближайшее время. В принципе, все детали улажены. Можно сказать, что я остаюсь», — заявил сам Юров.

Абсолютно здоровая логика профессионального спортсмена, который явно повзрослел не только физически, но и ментально. Всему своё время, Северная Америка никуда от российского таланта не убежит, а вот испортить себе карьеру, серьёзно поторопившись, вполне можно. Примеров – масса. Именно поэтому Данила никуда и не торопится. В Магнитогорске он много играет и получает удовольствие от хоккея. Значит, необходимо продолжать в том же духе.