Нападающий Юров забросил самую позднюю «спасительную» шайбу в истории «Металлурга»

Вчера, 2 февраля, в Магнитогорске состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За 0,1 секунды до конца третьего периода форвард хозяев Данила Юров с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса перевёл игру в овертайм, где он же принёс победу магнитогорскому клубу, оформив дубль.

Как сообщает пресс-служба «Магнитки», Юров забросил самую позднюю «спасительную» шайбу в истории «Металлурга». В матчах на высшем уровне теперь восемь случаев, когда забрасывались шайбы на отметке 59:59. Однако только в пяти таких моментах шайбы на отметке 59:59 забрасывались не в пустые ворота, а именно тогда, когда в них играл голкипер.

Фото: «Металлург»

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