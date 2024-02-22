Московское «Динамо» вышло в лидеры КХЛ, а «Металлург» за полторы минуты уничтожил «Амур».

Гусев повторил великий рекорд Мозякина, ЦСКА едва не проиграл с 3:0. Итоги дня в КХЛ

22 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

«Барыс» быстро открыл счёт — уже на 59-й секунде. «Автомобилисту» понадобилось меньше двух минут, чтобы сравнять. В середине периода Максим Осипов вывел екатеринбургскую команду. «Автомобилист» в итоге «дожал» «Барыс», забив ещё дважды, и догнал «Ак Барс» на Востоке.

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«Лада», проигравшая семь матчей подряд, приехала в гости к мощному «Авангарду». К третьему периоду всё складывалось ожидаемо: Дамир Жафяров и Владимир Ткачёв закрепили удобное для омичей преимущество в счёте. Однако в последней 20-минутке «Лада» сравняла счёт! А в овертайме и вовсе вырвала победу благодаря голу Павла Куликова. «Авангард» упустил возможность выйти на первое место на Востоке и приблизил шансы сыграть в первом раунде как раз с «Ладой».

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А вот «Металлург» своими возможностями воспользовался. Ни магнитогорцы, ни хабаровчане не могли забить в течение 36 минут. А после подопечные Андрея Разина забросили три шайбы за 93 секунды (!). За полторы минуты! В итоге «Металлург» довёл дело до победы, вернулся на первое место на Востоке, «Амур» прервал семиматчевую успешную серию, а Илья Набоков оформил шат-аут.

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Аналогичный счёт был зафиксирован в Челябинске. «Трактор», однако, решил не волновать своих болельщиков, забил уже на третьей минуте, а на 19-й удвоил преимущество. Гол Никиты Тертышного закрепил победу хозяев, а Зак Фукале оформил «сухарь». «Трактор» приблизился к серии с «Салаватом» в плей-офф — не дал «Ладе» сравняться по очкам.

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В гости к «Динамо» заглянула «Северсталь». И поначалу даже удачно — Давид Думбадзе в меньшинстве открыл счёт на 19-й минуте. Во втором периоде Егор Римашевский сравнял счёт. А уже на 47-й секунде третьего периода Никита Гусев реализовал буллит. И тем самым повторил легендарный рекорд КХЛ, установленный Сергеем Мозякиным, по количеству очков за сезон! У динамовца теперь 85 (23+62) баллов. Затем команды обменялись голами, и «Динамо» сохранило победный счёт. И вышло на первое место как на Западе, так и в целом в КХЛ, обойдя СКА. Новый лидер чемпионата!

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ЦСКА мощно начал матч с «Сибирью», чья мотивация после «пролёта» мимо плей-офф, казалось, была почти на нуле. Москвичи дважды забили в первом периоде, на 27-й минуте Константин Окулов, вышедший на встречу в статусе капитана, огорчил родную команду. Однако затем на льду была только «Сибирь». Гости отыграли один гол на экваторе матча, а после, уже в третьем игровом отрезке, забили дважды за полторы минуты, сравняв счёт. Завершить камбэк красиво не удалось — в овертайме Владислав Каменев оформил дубль и вернул ЦСКА в гонку за шестое место на Западе.

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Матчи 23 февраля

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