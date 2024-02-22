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Результаты матчей КХЛ 22 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 23 февраля

Гусев повторил великий рекорд Мозякина, ЦСКА едва не проиграл с 3:0. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Итоги дня в КХЛ
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Московское «Динамо» вышло в лидеры КХЛ, а «Металлург» за полторы минуты уничтожил «Амур».

22 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шестаков (Лабейт, Хенкель) – 00:59 (5x5)     1:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 02:50 (5x5)     1:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 08:46 (5x5)     1:3 Каштанов – 36:36 (5x5)     1:4 Севостьянов (Кизимов) – 55:32 (5x5)    

«Барыс» быстро открыл счёт — уже на 59-й секунде. «Автомобилисту» понадобилось меньше двух минут, чтобы сравнять. В середине периода Максим Осипов вывел екатеринбургскую команду. «Автомобилист» в итоге «дожал» «Барыс», забив ещё дважды, и догнал «Ак Барс» на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Жафяров (Шарипзянов, Хомченко) – 06:18 (5x4)     2:0 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 38:12 (5x4)     2:1 Алтыбармакян (Кугрышев, Росандич) – 45:02 (5x5)     2:2 Иванюженков (Попугаев, Росандич) – 52:03 (5x5)     2:3 Куликов – 63:23 (en)    

«Лада», проигравшая семь матчей подряд, приехала в гости к мощному «Авангарду». К третьему периоду всё складывалось ожидаемо: Дамир Жафяров и Владимир Ткачёв закрепили удобное для омичей преимущество в счёте. Однако в последней 20-минутке «Лада» сравняла счёт! А в овертайме и вовсе вырвала победу благодаря голу Павла Куликова. «Авангард» упустил возможность выйти на первое место на Востоке и приблизил шансы сыграть в первом раунде как раз с «Ладой».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Пресс – 36:38 (5x4)     2:0 Петунин (Пресс, Юров) – 37:45 (5x4)     3:0 Акользин (Карпов, Яковлев) – 38:11 (5x5)    

А вот «Металлург» своими возможностями воспользовался. Ни магнитогорцы, ни хабаровчане не могли забить в течение 36 минут. А после подопечные Андрея Разина забросили три шайбы за 93 секунды (!). За полторы минуты! В итоге «Металлург» довёл дело до победы, вернулся на первое место на Востоке, «Амур» прервал семиматчевую успешную серию, а Илья Набоков оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Юртайкин (Антипин, Калинин) – 02:02 (5x5)     2:0 Родевальд (Робинсон, Котляревский) – 18:26 (5x5)     3:0 Тертышный (Кравцов, Яруллин) – 34:42 (5x4)    

Аналогичный счёт был зафиксирован в Челябинске. «Трактор», однако, решил не волновать своих болельщиков, забил уже на третьей минуте, а на 19-й удвоил преимущество. Гол Никиты Тертышного закрепил победу хозяев, а Зак Фукале оформил «сухарь». «Трактор» приблизился к серии с «Салаватом» в плей-офф — не дал «Ладе» сравняться по очкам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе – 18:37 (4x5)     1:1 Римашевский (Уил, Готовец) – 26:19 (5x5)     2:1 Гусев – 40:47     3:1 Джиошвили (Ильенко, Миронов) – 52:58 (5x4)     3:2 Пилипенко (Буренов, Ярош) – 57:56 (6x4)    

В гости к «Динамо» заглянула «Северсталь». И поначалу даже удачно — Давид Думбадзе в меньшинстве открыл счёт на 19-й минуте. Во втором периоде Егор Римашевский сравнял счёт. А уже на 47-й секунде третьего периода Никита Гусев реализовал буллит. И тем самым повторил легендарный рекорд КХЛ, установленный Сергеем Мозякиным, по количеству очков за сезон! У динамовца теперь 85 (23+62) баллов. Затем команды обменялись голами, и «Динамо» сохранило победный счёт. И вышло на первое место как на Западе, так и в целом в КХЛ, обойдя СКА. Новый лидер чемпионата!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Каменев (Окулов, Долженков) – 03:26 (6x5)     2:0 Слепышев (Окулов, Карнаухов) – 13:34 (5x4)     3:0 Окулов (Мамин) – 26:53 (5x5)     3:1 Гоголев (Андреофф, Белоусов) – 29:32 (5x5)     3:2 Белоусов (Мёрфи, Шашков) – 43:43 (5x5)     3:3 Мёрфи (Бутузов, Гоголев) – 45:10 (5x4)     4:3 Каменев (Окулов, Дыбленко) – 64:24 (3x3)    

ЦСКА мощно начал матч с «Сибирью», чья мотивация после «пролёта» мимо плей-офф, казалось, была почти на нуле. Москвичи дважды забили в первом периоде, на 27-й минуте Константин Окулов, вышедший на встречу в статусе капитана, огорчил родную команду. Однако затем на льду была только «Сибирь». Гости отыграли один гол на экваторе матча, а после, уже в третьем игровом отрезке, забили дважды за полторы минуты, сравняв счёт. Завершить камбэк красиво не удалось — в овертайме Владислав Каменев оформил дубль и вернул ЦСКА в гонку за шестое место на Западе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 23 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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