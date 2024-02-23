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Результаты матчей КХЛ 23 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 24 февраля

СКА разбил Минск, Мичков покуражился над «Куньлунем». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 23 февраля
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«Локомотив» победил, но вряд ли поднимется выше третьего места Запада.

23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Криштоф (Чебыкин, Ибрагимов) – 03:16 (5x5)     2:0 Корягин (Мичков, Хуснутдинов) – 07:48 (5x5)     2:1 Вон (Оттенбрайт) – 19:16 (5x5)     3:1 Мичков (Волков, Тянулин) – 21:13 (5x5)     4:1 Чебыкин (Манухов, Рассказов) – 26:52 (5x5)     5:1 Тянулин (Хуснутдинов) – 28:10 (5x5)     5:2 Фу (Граовац, Ип) – 39:32 (5x4)     6:2 Мичков (Хуснутдинов) – 40:59 (5x5)     6:3 Кэмпбелл – 57:51 (5x5)    

«Сочи» и «Куньлунь» в личной встрече могли оспаривать только девятое место в конференции, а также улучшение личной статистики игроков. «Леопарды» достигли обеих целей: команда забила шесть голов, Матвей Мичков набрал три очка и пробил отметку в 40 баллов за сезон, а Артур Тянулин установил рекорд команды. Сегодня Тянулин набрал 45-е очко в сезоне и побил достижение Андре Петтерссона, который в сезоне-2015/2016 отметился 44 баллами в составе «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Акмальдинов (Лихачёв) – 08:44 (5x5)     1:1 Соколов (Сериков, Ди) – 28:44 (5x4)     2:1 Селезнёв (Митякин, Ковалёв) – 35:33 (5x5)     2:2 Иванов (Алексеев) – 47:35 (5x5)     2:3 Гернат (Красковский, Полунин) – 60:39 (3x3)    

«Нефтехимик» сезон завершил — в отличие от «Сибири», команда не может надеяться на волшебное возвращение четырёх очков. «Локомотив» до игры фактически на 99% оставался на третьем месте и мог использовать последние игры сезона только для набора формы — при таких вводных данных ничья в основное время вряд ли могла удивить. Победу «Локо» в овертайме принёс словацкий защитник Мартин Гернат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Сергеев, Зыков) – 02:13 (5x5)     0:2 Сапего (Толчинский, Воробьёв) – 10:21 (5x5)     0:3 Толчинский (Глотов) – 13:18 (5x5)     0:4 Поляков (Педан, Воробьёв) – 25:08 (5x5)     0:5 Толчинский (Поляков) – 28:14 (5x5)     1:5 Ритчи – 47:24 (5x5)    

Минское «Динамо» фактически проиграло матч ещё в первом периоде, когда получило 0:3 от СКА на домашнем льду. Петербургский клуб снова опередил «Динамо», но судьба Кубка Континента не в их руках: динамовцам надо выиграть два матча с «Адмиралом» и ЦСКА, чтобы занять первое место в регулярном сезоне. Впрочем, если СКА и минчане встретятся в первом раунде, то есть все шансы на повторение огненной прошлогодней серии: игра закончилась яркой дракой Волков — Выдренков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Игры 24 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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