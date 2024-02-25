Не Бедардом единым. Кто может помешать канадскому уникуму стать лучшим новичком НХЛ?

«Колдер Трофи» является одной из самых уникальных личных наград в НХЛ. Уникальность награды, вручаемой лучшему новичку сезона, прежде всего заключается в том, что выиграть её можно лишь единожды, как бы это банально ни звучало. Так, в своё время до награды не доходили поистине звёзды и легенды. Так, Сидни Кросби весь сезон шёл ноздря в ноздрю с Александром Овечкиным, но журналисты старания будущего капитана «Питтсбурга» и сборной Канады не оценили: 124 из 129 голосов были отданы в пользу молодого нападающего «Вашингтона». Или Коннор Макдэвид, который перед стартом дебютного считался не просто главным, а чуть ли не единственным претендентом на «Колдер», но травма в середине сезона не позволила воспользоваться первой и последней возможностью завоевать награду, чем воспользовался Артемий Панарин, у которого эта награда так и остаётся единственной за всю карьеру в НХЛ.

Артемий Панарин выиграл «Колдер Трофи» Фото: AP/TASS

В последние годы «Колдер» утратил медийную значимость по нескольким причинам. Во-первых, из-за отсутствия борьбы за него. Ни Макар, ни Капризов, ни Зайдер, ни Бенирс из числа последних обладателей трофея не встретили почти никакой конкуренции. Во-вторых, из-за отсутствия громких имён, потому что Макара, когда тот получал награду, тогда ещё даже не думали котировать настолько высоко, а для Зайдера и Бенирса получение приза лучшему новичку так и может остаться минутой славы. Хотя оба, безусловно, игроки высокого уровня.

Но перед этим сезоном разговоров о «Колдере» было немыслимо много. Большую лепту в эти обсуждения, конечно, внёс Коннор Бедард, дебюта которого в НХЛ ждала вся Северная Америка. Однако и помимо Бедарда было о ком поговорить. По причине того, что последний драфт получился особо урожайным, надежды с ходу заиграть в лиге возлагали и на Адама Фантилли, и на Лео Карлссона, и на Зака Бенсона. А также на игроков предыдущего поколения, таких как Логан Кули и Павел Минтюков.

Коннор Бедард Фото: AP/TASS

Коннор Бедард даже с учётом полуторамесячного нахождения в лазарете продолжает оставаться главным претендентом на приз лучшему новичку сезона, но сегодня поговорим не о нём. Давайте посмотрим, кто из молодых талантов скрывается за тенью Бедарда и может стать в будущем большой звездой, а то и опередить Коннора уже в этом сезоне. Всё же может быть, не правда ли?

Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд»)

Статистика: 58 матчей, 34 (4+30) очка, показатель полезности – «+2»

Фэйбер был выбран под общим 45-м номером на драфте 2020 года и только в этом сезоне дорос до игрока основы, проведя до этого лишь две игры в НХЛ. И это стало настоящей находкой для «Миннесоты», которая в последние сезоны очень стеснена в средствах и не может себе позволить найти высокооплачиваемого опытного защитника на рынке.

Брок Фэйбер Фото: AP/TASS

Американский защитник сразу же обосновался в команде, забросив шайбу уже в первом матче сезона. А уже вскоре стал защитником первой пары, который незаменим при игре в большинстве. Фэйбер в дебютном сезоне играет в среднем около 25 минут за матч, что не утомляет его, а только добавляет уверенности в игре на обеих сторонах площадки.

Недавно пресс-служба НХЛ назвала ориентировочный состав сборной США на Турнир четырёх наций, куда вошёл Брок, отыгравший на уровне НХЛ лишь половину сезона. Чем не показатель стремительного прогресса?

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Марко Росси («Миннесота Уайлд»)

Статистика: 58 матчей, 33 (17+16) очка, показатель полезности – «+2»

Ещё один партнёр Кирилла Капризова был выбран на том же драфте, что и Фэйбер. Правда, выбран он был под девятым номером, что подразумевало возложение более высоких надежд на молодого австрийца. Росси сразу же предрекали место центрального нападающего в звене с российским нападающим, а их потенциальный дуэт рассчитывался как ударная сила «Уайлд» на долгие годы. Но если Капризов с ходу поставил лигу на уши, то австриец долго и кропотливо шёл к основе «Миннесоты» и только в этом сезоне смог закрепиться в лиге.

Как уже было сказано выше, в «Миннесоте» созданы условия для развития по причине низкой конкуренции в составе, и Росси, как и Фэйбер, этими условиями пользуется. Твёрдого места в топ-6 австриец ещё не получил, но периодически в сочетании с Болди и Капризовым по ходу сезона появляется. К тому же Росси входит в тройку лучших центральных нападающих среди новичков по игре на «точке», опережая даже Коннора Бедарда. Марко является разносторонним игроком, который может забивать совершенно разные голы: будь то подставление на пятаке, бросок с ходу или кистевой.

Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)

Статистика: 57 матчей, 28 (8+20) очков, показатель полезности – «-15»

Младший из Хьюзов ушёл под четвёртым номером на драфте 2021 года. Хьюз уже на молодёжном уровне рассматривался как потенциальный хороший защитник атакующего уровня, даже выше своего брата – Куинна, который в этом сезоне является одним из лучших защитников лиги.

Люк Хьюз Фото: AP/TASS

Люка Хьюза особо отличает прекрасное катание, хотя рост защитника «Дэвилз» составляет почти 190 сантиметров. А вкупе с этим и прекрасный кистевой бросок, который он уже не один раз демонстрировал в этом сезоне. Да, игра в обороне ещё, конечно, прихрамывает, но тут накладывается и факт нестабильности «Нью-Джерси» в этом сезоне в целом. Отличным доказательством послужит шайба в ворота «Коламбуса» на последних минутах, где молодой американский защитник выставил часть своих плюсов на обозрение публике.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Логан Кули («Аризона Койотс»)

Статистика: 56 матчей, 27 (8+19) очков, показатель полезности – «-11»

«Аризона» является командой, куда будто не рвётся абсолютно никто. Понять игроков можно: «Койоты» вечно прозябают на дне турнирной таблицы, играют на пятитысячнике, а также слабо развивают своих проспектов. Но, бывает, и там появляются игроки, которые могут повернуть историю франшизы в другое русло. Кули был выбран под общим третьим номером на драфте 2022 года, но форсировать события не стал, дебютировав только в этом году.

У Логана есть потенциал стать одним из сильнейших плеймейкеров в лиге, потому что его основное достоинство – это хоккейный интеллект. Кули в связке с топовым снайпером мог бы набирать в разы больше очков, но из партнёров на настоящий момент можно отметить только Клейтона Келлера, который опять же снайпером не является.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Конечно, в данном рейтинге могло оказаться в разы больше игроков. Адам Фантилли с первых же матчей начал выходить в топ-6 «Коламбуса», но травма притормозила продвижение вперёд. Павла Минтюкова также сбила травма, хотя, пока он был травмирован, «Анахайм» обменял основного конкурента за место в первой спецбригаде большинства – Джейми Драйсдейла, что, безусловно, является показателем доверия. Также в том же «Анахайме» странно видеть особую программу развития Лео Карлссона, который попадал в основной состав через раз, хотя мог бы спокойно набираться опыта.

Что же касается вопроса о конкурентах Коннора Бедарда в борьбе за «Колдер Трофи», то тут можно ответить односложно: хороших новичков предостаточно, но никто из них не дотягивает до уровня Бедарда. Наверное, борьба могла бы возникнуть только при условии более длительного нахождения в списке травмированных. Но Бедард своим быстрым восстановлением достаточно ёмко ответил на вопрос о конкуренции.