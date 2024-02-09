Пресс-служба НХЛ назвала ориентировочный состав сборной США на Турнир четырёх наций

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги предложила свой ориентировочный состав сборной США на Турнир четырёх наций с участием Канады, Швеции и Финляндии в 2025 году.

Вратари:

Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)

Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)

Джереми Свайман («Бостон Брюинз»)

Защитники:

Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»)

Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»)

Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»)

Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»)

Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд»)

Джейкоб Труба («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Нападающие:

Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)

Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)

Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»)

Джейсон Робертсон («Даллас Старз»)

Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»)

Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс»)

Кайл Коннор («Виннипег Джетс»)

Клейтон Келлер («Аризона Койотс»)

Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»)

Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»)

Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»)

Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»).

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Каждая команда будет состоять из 23 игроков НХЛ (20 полевых и три вратаря), выбранных каждой национальной ассоциацией. Игроки должны иметь контракт с НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе клуба НХЛ по состоянию на 2 декабря 2024 года.