Идеальное «Торпедо», 0 аншлагов в Москве. Всё о посещаемости КХЛ в этом сезоне

За каких-то полтора сезона ситуация с посещаемостью КХЛ проделала разворот на 180 градусов. Осень прошлого года была ознаменована печальными кадрами с полупустыми трибунами даже в городах с маленькими аренами — а в этом году лига получила новые стадионы в Новосибирске и Петербурге, которые постоянно собирали аншлаги.
Теперь КХЛ с гордостью рапортует, что побит рекорд средней посещаемости регулярных сезонов: в этом сезоне арены лиги в среднем собирали 6622 зрителя на одном матче. Предыдущий рекорд в 6492 зрителя был установлен в последнем доковидном и вообще «нормальном» сезоне-2019/2020. А как же ходили на каждый конкретный клуб лиги? В таблице ниже мы, руководствуясь здравым смыслом, записываем посещаемость «Куньлунь» — СКА в копилку питерского клуба, а аншлаг отсчитываем с 95% заполняемости арены.
|Команда
|Посещаемость
|Заполняемость
|Аншлаги
|СКА
|13 570
|97,8%
|26
|«Динамо» Мн
|12 057
|79,9%
|10
|«Авангард»
|11 702
|97,4%
|27
|«Сибирь»
|10 224
|96,1%
|26
|«Салават Юлаев»
|7620
|89,4%
|16
|«Трактор»
|7347
|97,8%
|30
|«Ак Барс»
|7028
|84,0%
|4
|«Динамо»
|6968
|66,2%
|0
|«Локомотив»
|6623
|85,0%
|1
|«Металлург»
|6615
|85,9%
|6
|«Амур»
|6575
|92,6%
|19
|ЦСКА
|6531
|54,0%
|0
|Команда
|Посещаемость
|Заполняемость
|Аншлаги
|«Спартак»
|6498
|53,3%
|0
|«Барыс»
|5877
|50,6%
|0
|«Торпедо»
|5500
|100,0%
|34
|«Лада»
|5315
|88,0%
|11
|«Автомобилист»
|5167
|93,2%
|24
|ХК «Сочи»
|4659
|42,9%
|0
|«Северсталь»
|4495
|81,2%
|9
|«Адмирал»
|4411
|74,6%
|3
|«Нефтехимик»
|3217
|58,5%
|0
|«Витязь»
|2872
|50,6%
|2
|«Куньлунь»
|1057
|14,9%
|0
|Средняя
|6622
Первый 20-тысячник в КХЛ — это очень круто. Пиар-катастрофой стали попытки одержимого мегаломанией СКА натянуть очередной мировой рекорд, пытаясь записать в посещаемость всех уборщиков и стюардов арены. Всё это закономерно было обсмеяно, а вместе с водой нелепого пиара выплеснули отличные цифры. СКА провёл на новой арене шесть матчей и на каждом пробивал отметку в 20 тысяч — выборка маленькая, но вряд ли ситуация кардинально и резко станет хуже.
«Авангард» прекрасно собирал и в прошлом сезоне, в этом ситуация не изменилась. Стоит отметить, что как минимум топовые матчи «ястребов» имеют вполне себе московский ценник: например, билет в центральный сектор первого яруса на «Металлург» стоил 4500 рублей, на центр второго яруса — 1800, а угловые секторы второго яруса начинались от 1100. Всё это не помешало «Авангарду» собрать на этой игре очередной аншлаг, да и в целом «G-Drive Арена» не видела меньше 10 тысяч зрителей в этом сезоне.
«Сибирь» и родные трибуны
Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru
В Новосибирске уже наверняка пожалели, что решили построить арену на 10 500 зрителей в третьем по численности населения городе России. Даже в сезоне, где «Сибирь» выцеживала голы с огромным трудом и попадала в скандалы, никаких проблем с аудиторией на «Сибирь-Арене» не было. В новом сезоне должны появиться лишние зрительские ряды в «зоне отчуждения» между трибунами и ледовой площадкой, которые могут добавить до тысячи новых мест. Однако не стоило ли в полуторамиллионном Новосибирске сразу замахнуться на 15-тысячник?
Этот вопрос вскоре может встать и в городах, где в середине нулевых построили арены на семь-восемь тысяч, которые казались огромным шагом вперёд по сравнению со стандартными советскими коробочками с двукратно меньшей вместимостью. Вполне возможно, что ещё относительные новые арены в Казани и Уфе перестанут удовлетворять запросы огромной аудитории, которые привлекают местные клубы — Челябинск тоже попадает в эту категорию.
Возможно, слишком скромными оказались в Нижнем Новгороде. Конечно, у «Торпедо» маленькая арена, но 100-процентная посещаемость на каждом матче — невероятный результат, который напоминает «Амур» 10-летней давности. Нижний и так был хоккейным городом, а успехи молодой команды Ларионова в прошлом году дали мощнейший импульс в новом сезоне. Новая арена в Нижнем должна вместить уже почти стандартные для новых арен 12 тысяч — и, может быть, стоило накинуть ещё тысячи три, чтобы удовлетворить спрос?
Арена в Нижнем Новгороде
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Почти у всех клубов лиги посещаемость по сравнению с прошлым годом улучшилась — в отстающих неожиданно оказался «Ак Барс», но клуб подставили «Игры будущего», из-за которых несколько матчей клуб провёл в крохотном дворце спорта и сильно подрезал средние показатели. Более показательным будет сравнение с пиковым сезоном-2019/2020 — правда, за это время те же сибирские клубы успели переехать на новые арены:
|Изменение посещаемости с сезона-2019/2020:
|«Авангард»
|7139
|«Автомобилист»
|-146
|«Сибирь»
|3599
|«Ак Барс»
|-160
|«Динамо» Мн
|1360
|«Металлург»
|-178
|«Амур»
|1223
|«Локомотив»
|-200
|«Салават Юлаев»
|960
|«Нефтехимик»
|-249
|«Трактор»
|910
|«Барыс»
|-940
|«Динамо»
|581
|«Витязь»
|-1375
|«Адмирал»
|455
|ЦСКА
|-1561
|«Северсталь»
|349
|ХК «Сочи»
|-1715
|«Торпедо»
|118
|«Куньлунь»
|-2190
|СКА
|-46
|«Спартак»
|-2416
Несмотря на общий рост, половина клубов стала собирать меньше, чем до ковида, и новые арены спасают ситуацию. Печалит ситуация в Москве, где в последний доковидный год замахивались на рекордные советские результаты. Стоит отметить, что «Спартак» с точки зрения посещаемости намного сильнее провёл вторую половину сезона, чем первую, где лишь раз за первые 10 игр пробивал отметку в пять тысяч зрителей. Однако клуб с такой фан-базой просто не мог долго собирать такую аудиторию — возможно, атакующий стиль Жамнова разбудил красно-белых фанатов.
Увы, ни один московский клуб не смог пробить заветную отметку в 95% заполняемости на конкретном матче. Ближе к этому снова был «Спартак», несколько раз собиравший более 10 тысяч зрителей — пожалуй, клубу мешает игра на «Мегаспорте», который кажется уже морально устаревшим, а на некоторые места билеты как будто и вовсе никогда не продаются. Интересно, что в первой половине сезона посещаемость в Москве была лучше, чем во второй — касается это всех трёх клубов, которые осенью порой не собирали и четыре-пять тысяч зрителей. Показательно, что хорошую кассу сделали два матча «Торпедо», которые прошли с солидным выездным десантом.
|Самые посещаемые матчи сезона в Москве
|Дата
|Игра
|Зрители
|Заполняемость
|17.02.2024
|«Спартак» — «Ак Барс»
|10 945
|88,3%
|27.01.2024
|«Спартак» — «Динамо»
|10 655
|86%
|24.02.2024
|«Спартак» — «Северсталь»
|10 173
|82,1%
|4.11.2023
|«Спартак» — «Торпедо»
|10 088
|81,4%
|7.10.2023
|«Динамо» — «Торпедо»
|9967
|94,7%
Пара слов и об отстающих. Как уже говорилось, «домашний» матч в Петербурге с точки зрения здравого смысла не идёт в зачёт «Куньлуня» — а ведь на бумаге он увеличивает среднюю посещаемость клуба сразу на 50%! 33 матча в Мытищах суммарно посетили около 35 тысяч зрителей, немалую часть которых составили болельщики московских клубов и вездесущие фанаты «Авангарда». В этом плане китайский клуб тянет всю КХЛ вниз, а его существование в текущем положении с каждым годом выглядит всё страннее. Есть вопросы и к «Сочи», который в свои первые годы собирал куда больше фанатов — впрочем, когда ты не совсем самостоятелен, сложно генерировать аншлаги.
Болельщик «Куньлуня»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Витязю» и «Нефтехимику» повезло, что лига, в отличие от ситуации пятилетней давности, не точит топор сокращения — иначе эти клубы сейчас могли бы попасть в число секвестированных. Нижнекамск спасает очень крутая школа, которая в недавнем рейтинге лиги попала в десятку, а также довольно бодрый хоккей и улучшившееся позиционирование клуба в целом — хотя отметим, что живущая в похожих обстоятельствах «Северсталь» привлекает больше народа. А вот raison d’etre кочующего по Подмосковью и оставшегося без подольской школы «Витязя» с каждым годом искать всё труднее. Даже про «социальный проект» с такой-то посещаемостью говорить не получается.
Пожалуй, самый пугающий вариант развития хоккея в России не сбывается: несмотря на то что лига бьёт в колокола из-за старения аудитории, на трибунах можно заметить кучу детей. Пока футбол находится в ловушке Fan ID и пытается завлекать зрителей даже в ущерб себе, хоккей на этом фоне стрижёт купоны.