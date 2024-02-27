Идеальное «Торпедо», 0 аншлагов в Москве. Всё о посещаемости КХЛ в этом сезоне

За каких-то полтора сезона ситуация с посещаемостью КХЛ проделала разворот на 180 градусов. Осень прошлого года была ознаменована печальными кадрами с полупустыми трибунами даже в городах с маленькими аренами — а в этом году лига получила новые стадионы в Новосибирске и Петербурге, которые постоянно собирали аншлаги.

Теперь КХЛ с гордостью рапортует, что побит рекорд средней посещаемости регулярных сезонов: в этом сезоне арены лиги в среднем собирали 6622 зрителя на одном матче. Предыдущий рекорд в 6492 зрителя был установлен в последнем доковидном и вообще «нормальном» сезоне-2019/2020. А как же ходили на каждый конкретный клуб лиги? В таблице ниже мы, руководствуясь здравым смыслом, записываем посещаемость «Куньлунь» — СКА в копилку питерского клуба, а аншлаг отсчитываем с 95% заполняемости арены.

Команда Посещаемость Заполняемость Аншлаги СКА 13 570 97,8% 26 «Динамо» Мн 12 057 79,9% 10 «Авангард» 11 702 97,4% 27 «Сибирь» 10 224 96,1% 26 «Салават Юлаев» 7620 89,4% 16 «Трактор» 7347 97,8% 30 «Ак Барс» 7028 84,0% 4 «Динамо» 6968 66,2% 0 «Локомотив» 6623 85,0% 1 «Металлург» 6615 85,9% 6 «Амур» 6575 92,6% 19 ЦСКА 6531 54,0% 0

Команда Посещаемость Заполняемость Аншлаги «Спартак» 6498 53,3% 0 «Барыс» 5877 50,6% 0 «Торпедо» 5500 100,0% 34 «Лада» 5315 88,0% 11 «Автомобилист» 5167 93,2% 24 ХК «Сочи» 4659 42,9% 0 «Северсталь» 4495 81,2% 9 «Адмирал» 4411 74,6% 3 «Нефтехимик» 3217 58,5% 0 «Витязь» 2872 50,6% 2 «Куньлунь» 1057 14,9% 0 Средняя 6622

Первый 20-тысячник в КХЛ — это очень круто. Пиар-катастрофой стали попытки одержимого мегаломанией СКА натянуть очередной мировой рекорд, пытаясь записать в посещаемость всех уборщиков и стюардов арены. Всё это закономерно было обсмеяно, а вместе с водой нелепого пиара выплеснули отличные цифры. СКА провёл на новой арене шесть матчей и на каждом пробивал отметку в 20 тысяч — выборка маленькая, но вряд ли ситуация кардинально и резко станет хуже.

«Авангард» прекрасно собирал и в прошлом сезоне, в этом ситуация не изменилась. Стоит отметить, что как минимум топовые матчи «ястребов» имеют вполне себе московский ценник: например, билет в центральный сектор первого яруса на «Металлург» стоил 4500 рублей, на центр второго яруса — 1800, а угловые секторы второго яруса начинались от 1100. Всё это не помешало «Авангарду» собрать на этой игре очередной аншлаг, да и в целом «G-Drive Арена» не видела меньше 10 тысяч зрителей в этом сезоне.

«Сибирь» и родные трибуны Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

В Новосибирске уже наверняка пожалели, что решили построить арену на 10 500 зрителей в третьем по численности населения городе России. Даже в сезоне, где «Сибирь» выцеживала голы с огромным трудом и попадала в скандалы, никаких проблем с аудиторией на «Сибирь-Арене» не было. В новом сезоне должны появиться лишние зрительские ряды в «зоне отчуждения» между трибунами и ледовой площадкой, которые могут добавить до тысячи новых мест. Однако не стоило ли в полуторамиллионном Новосибирске сразу замахнуться на 15-тысячник?

Этот вопрос вскоре может встать и в городах, где в середине нулевых построили арены на семь-восемь тысяч, которые казались огромным шагом вперёд по сравнению со стандартными советскими коробочками с двукратно меньшей вместимостью. Вполне возможно, что ещё относительные новые арены в Казани и Уфе перестанут удовлетворять запросы огромной аудитории, которые привлекают местные клубы — Челябинск тоже попадает в эту категорию.

Возможно, слишком скромными оказались в Нижнем Новгороде. Конечно, у «Торпедо» маленькая арена, но 100-процентная посещаемость на каждом матче — невероятный результат, который напоминает «Амур» 10-летней давности. Нижний и так был хоккейным городом, а успехи молодой команды Ларионова в прошлом году дали мощнейший импульс в новом сезоне. Новая арена в Нижнем должна вместить уже почти стандартные для новых арен 12 тысяч — и, может быть, стоило накинуть ещё тысячи три, чтобы удовлетворить спрос?

Арена в Нижнем Новгороде Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Почти у всех клубов лиги посещаемость по сравнению с прошлым годом улучшилась — в отстающих неожиданно оказался «Ак Барс», но клуб подставили «Игры будущего», из-за которых несколько матчей клуб провёл в крохотном дворце спорта и сильно подрезал средние показатели. Более показательным будет сравнение с пиковым сезоном-2019/2020 — правда, за это время те же сибирские клубы успели переехать на новые арены:

Изменение посещаемости с сезона-2019/2020: «Авангард» 7139 «Автомобилист» -146 «Сибирь» 3599 «Ак Барс» -160 «Динамо» Мн 1360 «Металлург» -178 «Амур» 1223 «Локомотив» -200 «Салават Юлаев» 960 «Нефтехимик» -249 «Трактор» 910 «Барыс» -940 «Динамо» 581 «Витязь» -1375 «Адмирал» 455 ЦСКА -1561 «Северсталь» 349 ХК «Сочи» -1715 «Торпедо» 118 «Куньлунь» -2190 СКА -46 «Спартак» -2416

Несмотря на общий рост, половина клубов стала собирать меньше, чем до ковида, и новые арены спасают ситуацию. Печалит ситуация в Москве, где в последний доковидный год замахивались на рекордные советские результаты. Стоит отметить, что «Спартак» с точки зрения посещаемости намного сильнее провёл вторую половину сезона, чем первую, где лишь раз за первые 10 игр пробивал отметку в пять тысяч зрителей. Однако клуб с такой фан-базой просто не мог долго собирать такую аудиторию — возможно, атакующий стиль Жамнова разбудил красно-белых фанатов.

Увы, ни один московский клуб не смог пробить заветную отметку в 95% заполняемости на конкретном матче. Ближе к этому снова был «Спартак», несколько раз собиравший более 10 тысяч зрителей — пожалуй, клубу мешает игра на «Мегаспорте», который кажется уже морально устаревшим, а на некоторые места билеты как будто и вовсе никогда не продаются. Интересно, что в первой половине сезона посещаемость в Москве была лучше, чем во второй — касается это всех трёх клубов, которые осенью порой не собирали и четыре-пять тысяч зрителей. Показательно, что хорошую кассу сделали два матча «Торпедо», которые прошли с солидным выездным десантом.

Самые посещаемые матчи сезона в Москве Дата Игра Зрители Заполняемость 17.02.2024 «Спартак» — «Ак Барс» 10 945 88,3% 27.01.2024 «Спартак» — «Динамо» 10 655 86% 24.02.2024 «Спартак» — «Северсталь» 10 173 82,1% 4.11.2023 «Спартак» — «Торпедо» 10 088 81,4% 7.10.2023 «Динамо» — «Торпедо» 9967 94,7%

Пара слов и об отстающих. Как уже говорилось, «домашний» матч в Петербурге с точки зрения здравого смысла не идёт в зачёт «Куньлуня» — а ведь на бумаге он увеличивает среднюю посещаемость клуба сразу на 50%! 33 матча в Мытищах суммарно посетили около 35 тысяч зрителей, немалую часть которых составили болельщики московских клубов и вездесущие фанаты «Авангарда». В этом плане китайский клуб тянет всю КХЛ вниз, а его существование в текущем положении с каждым годом выглядит всё страннее. Есть вопросы и к «Сочи», который в свои первые годы собирал куда больше фанатов — впрочем, когда ты не совсем самостоятелен, сложно генерировать аншлаги.

Болельщик «Куньлуня» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Витязю» и «Нефтехимику» повезло, что лига, в отличие от ситуации пятилетней давности, не точит топор сокращения — иначе эти клубы сейчас могли бы попасть в число секвестированных. Нижнекамск спасает очень крутая школа, которая в недавнем рейтинге лиги попала в десятку, а также довольно бодрый хоккей и улучшившееся позиционирование клуба в целом — хотя отметим, что живущая в похожих обстоятельствах «Северсталь» привлекает больше народа. А вот raison d’etre кочующего по Подмосковью и оставшегося без подольской школы «Витязя» с каждым годом искать всё труднее. Даже про «социальный проект» с такой-то посещаемостью говорить не получается.

Пожалуй, самый пугающий вариант развития хоккея в России не сбывается: несмотря на то что лига бьёт в колокола из-за старения аудитории, на трибунах можно заметить кучу детей. Пока футбол находится в ловушке Fan ID и пытается завлекать зрителей даже в ущерб себе, хоккей на этом фоне стрижёт купоны.