Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Статистика посещаемости этого сезона КХЛ, посещаемость КХЛ в сезоне-2023/2024

Идеальное «Торпедо», 0 аншлагов в Москве. Всё о посещаемости КХЛ в этом сезоне
Родион Власов
Статистика посещаемости сезона в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
После кошмарного прошлого сезона зрители вернулись на трибуны и побили рекорд лиги — спасибо новым аренам!

За каких-то полтора сезона ситуация с посещаемостью КХЛ проделала разворот на 180 градусов. Осень прошлого года была ознаменована печальными кадрами с полупустыми трибунами даже в городах с маленькими аренами — а в этом году лига получила новые стадионы в Новосибирске и Петербурге, которые постоянно собирали аншлаги.

Теперь КХЛ с гордостью рапортует, что побит рекорд средней посещаемости регулярных сезонов: в этом сезоне арены лиги в среднем собирали 6622 зрителя на одном матче. Предыдущий рекорд в 6492 зрителя был установлен в последнем доковидном и вообще «нормальном» сезоне-2019/2020. А как же ходили на каждый конкретный клуб лиги? В таблице ниже мы, руководствуясь здравым смыслом, записываем посещаемость «Куньлунь» — СКА в копилку питерского клуба, а аншлаг отсчитываем с 95% заполняемости арены.

КомандаПосещаемостьЗаполняемостьАншлаги
СКА13 57097,8%26
«Динамо» Мн12 05779,9%10
«Авангард»11 70297,4%27
«Сибирь»10 22496,1%26
«Салават Юлаев»762089,4%16
«Трактор»734797,8%30
«Ак Барс»702884,0%4
«Динамо»696866,2%0
«Локомотив»662385,0%1
«Металлург»661585,9%6
«Амур»657592,6%19
ЦСКА653154,0%0
КомандаПосещаемостьЗаполняемостьАншлаги
«Спартак»649853,3%0
«Барыс»587750,6%0
«Торпедо»5500100,0%34
«Лада»531588,0%11
«Автомобилист»516793,2%24
ХК «Сочи»465942,9%0
«Северсталь»449581,2%9
«Адмирал»441174,6%3
«Нефтехимик»321758,5%0
«Витязь»287250,6%2
«Куньлунь»105714,9%0
Средняя6622

Первый 20-тысячник в КХЛ — это очень круто. Пиар-катастрофой стали попытки одержимого мегаломанией СКА натянуть очередной мировой рекорд, пытаясь записать в посещаемость всех уборщиков и стюардов арены. Всё это закономерно было обсмеяно, а вместе с водой нелепого пиара выплеснули отличные цифры. СКА провёл на новой арене шесть матчей и на каждом пробивал отметку в 20 тысяч — выборка маленькая, но вряд ли ситуация кардинально и резко станет хуже.

«Авангард» прекрасно собирал и в прошлом сезоне, в этом ситуация не изменилась. Стоит отметить, что как минимум топовые матчи «ястребов» имеют вполне себе московский ценник: например, билет в центральный сектор первого яруса на «Металлург» стоил 4500 рублей, на центр второго яруса — 1800, а угловые секторы второго яруса начинались от 1100. Всё это не помешало «Авангарду» собрать на этой игре очередной аншлаг, да и в целом «G-Drive Арена» не видела меньше 10 тысяч зрителей в этом сезоне.

«Сибирь» и родные трибуны

«Сибирь» и родные трибуны

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

В Новосибирске уже наверняка пожалели, что решили построить арену на 10 500 зрителей в третьем по численности населения городе России. Даже в сезоне, где «Сибирь» выцеживала голы с огромным трудом и попадала в скандалы, никаких проблем с аудиторией на «Сибирь-Арене» не было. В новом сезоне должны появиться лишние зрительские ряды в «зоне отчуждения» между трибунами и ледовой площадкой, которые могут добавить до тысячи новых мест. Однако не стоило ли в полуторамиллионном Новосибирске сразу замахнуться на 15-тысячник?

Этот вопрос вскоре может встать и в городах, где в середине нулевых построили арены на семь-восемь тысяч, которые казались огромным шагом вперёд по сравнению со стандартными советскими коробочками с двукратно меньшей вместимостью. Вполне возможно, что ещё относительные новые арены в Казани и Уфе перестанут удовлетворять запросы огромной аудитории, которые привлекают местные клубы — Челябинск тоже попадает в эту категорию.

Возможно, слишком скромными оказались в Нижнем Новгороде. Конечно, у «Торпедо» маленькая арена, но 100-процентная посещаемость на каждом матче — невероятный результат, который напоминает «Амур» 10-летней давности. Нижний и так был хоккейным городом, а успехи молодой команды Ларионова в прошлом году дали мощнейший импульс в новом сезоне. Новая арена в Нижнем должна вместить уже почти стандартные для новых арен 12 тысяч — и, может быть, стоило накинуть ещё тысячи три, чтобы удовлетворить спрос?

Арена в Нижнем Новгороде

Арена в Нижнем Новгороде

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Почти у всех клубов лиги посещаемость по сравнению с прошлым годом улучшилась — в отстающих неожиданно оказался «Ак Барс», но клуб подставили «Игры будущего», из-за которых несколько матчей клуб провёл в крохотном дворце спорта и сильно подрезал средние показатели. Более показательным будет сравнение с пиковым сезоном-2019/2020 — правда, за это время те же сибирские клубы успели переехать на новые арены:

Изменение посещаемости с сезона-2019/2020:
«Авангард»7139«Автомобилист»-146
«Сибирь»3599«Ак Барс»-160
«Динамо» Мн1360«Металлург»-178
«Амур»1223«Локомотив»-200
«Салават Юлаев»960«Нефтехимик»-249
«Трактор»910«Барыс»-940
«Динамо»581«Витязь»-1375
«Адмирал»455ЦСКА-1561
«Северсталь»349ХК «Сочи»-1715
«Торпедо»118«Куньлунь»-2190
СКА-46«Спартак»-2416

Несмотря на общий рост, половина клубов стала собирать меньше, чем до ковида, и новые арены спасают ситуацию. Печалит ситуация в Москве, где в последний доковидный год замахивались на рекордные советские результаты. Стоит отметить, что «Спартак» с точки зрения посещаемости намного сильнее провёл вторую половину сезона, чем первую, где лишь раз за первые 10 игр пробивал отметку в пять тысяч зрителей. Однако клуб с такой фан-базой просто не мог долго собирать такую аудиторию — возможно, атакующий стиль Жамнова разбудил красно-белых фанатов.

Увы, ни один московский клуб не смог пробить заветную отметку в 95% заполняемости на конкретном матче. Ближе к этому снова был «Спартак», несколько раз собиравший более 10 тысяч зрителей — пожалуй, клубу мешает игра на «Мегаспорте», который кажется уже морально устаревшим, а на некоторые места билеты как будто и вовсе никогда не продаются. Интересно, что в первой половине сезона посещаемость в Москве была лучше, чем во второй — касается это всех трёх клубов, которые осенью порой не собирали и четыре-пять тысяч зрителей. Показательно, что хорошую кассу сделали два матча «Торпедо», которые прошли с солидным выездным десантом.

Самые посещаемые матчи сезона в Москве
ДатаИграЗрителиЗаполняемость
17.02.2024«Спартак» — «Ак Барс»10 94588,3%
27.01.2024«Спартак» — «Динамо»10 65586%
24.02.2024«Спартак» — «Северсталь»10 17382,1%
4.11.2023«Спартак» — «Торпедо»10 08881,4%
7.10.2023«Динамо» — «Торпедо»996794,7%

Пара слов и об отстающих. Как уже говорилось, «домашний» матч в Петербурге с точки зрения здравого смысла не идёт в зачёт «Куньлуня» — а ведь на бумаге он увеличивает среднюю посещаемость клуба сразу на 50%! 33 матча в Мытищах суммарно посетили около 35 тысяч зрителей, немалую часть которых составили болельщики московских клубов и вездесущие фанаты «Авангарда». В этом плане китайский клуб тянет всю КХЛ вниз, а его существование в текущем положении с каждым годом выглядит всё страннее. Есть вопросы и к «Сочи», который в свои первые годы собирал куда больше фанатов — впрочем, когда ты не совсем самостоятелен, сложно генерировать аншлаги.

Болельщик «Куньлуня»

Болельщик «Куньлуня»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Витязю» и «Нефтехимику» повезло, что лига, в отличие от ситуации пятилетней давности, не точит топор сокращения — иначе эти клубы сейчас могли бы попасть в число секвестированных. Нижнекамск спасает очень крутая школа, которая в недавнем рейтинге лиги попала в десятку, а также довольно бодрый хоккей и улучшившееся позиционирование клуба в целом — хотя отметим, что живущая в похожих обстоятельствах «Северсталь» привлекает больше народа. А вот raison d’etre кочующего по Подмосковью и оставшегося без подольской школы «Витязя» с каждым годом искать всё труднее. Даже про «социальный проект» с такой-то посещаемостью говорить не получается.

Пожалуй, самый пугающий вариант развития хоккея в России не сбывается: несмотря на то что лига бьёт в колокола из-за старения аудитории, на трибунах можно заметить кучу детей. Пока футбол находится в ловушке Fan ID и пытается завлекать зрителей даже в ущерб себе, хоккей на этом фоне стрижёт купоны.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android