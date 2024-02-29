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Салават Юлаев — Трактор — 2:3, обзор первого матча первого раунда Кубка Гагарина, 29 февраля 2024 года

«Трактор» упустил 2:0 из-за тренеров, но дожал Уфу! Шикарный старт плей-офф КХЛ
Елена Кузнецова
«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2:3
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Запрос Алексея Заварухина чуть не стал роковым, но первый гол Григория Дронова в концовке вывел Челябинск вперёд в серии.

Перед стартом плей-офф мало кто верил в «Трактор» — команда неровно прошла сезон, пережила смену тренера, затем эмоциональный всплеск от прихода Алексея Заварухина, с которым игроки смогли раскрепоститься, а затем был и спад, когда не получалось ничего и в тренерский процесс даже пришлось вмешиваться руководству клуба. Тем не менее регулярку «Трактор» закончил оптимистично, тремя победами. Да и нападение у них ничем не хуже уфимского, но справятся ли оборона и вратари?

«Салават Юлаев» выглядит более целостным коллективом, работа которого откалибрована и настроена от и до. Команда слушается Виктора Козлова, который умеет в вариативность, к обороне нет вопросов (на Востоке только «Ак Барс» пропустил меньше), а Александр Самонов идёт на звание лучшего вратаря сезона.

Статистика встреч в регулярном чемпионате тоже красноречивая – четыре победы «Салавата», из которых две – всухую, при этом Уфа ни разу не забрасывала «Трактору» меньше четырёх шайб. Вот и хоккейном отделе «Чемпионата» только один человек не верит в итоговую победу «Салавата», а некоторые эксперты вообще называют уфимцев одним из фаворитов всего розыгрыша Кубка Гагарина.

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Но все эти теоретические рассуждения «Трактор» с первых же секунд принялся разбивать своей суровой реальностью. Было заметно невооружённым глазом, насколько заряжены гости. Они играли цепко и максимально собранно, выигрывали всю борьбу за шайбу, остро атаковали, а в своей зоне не позволяли Уфе хозяйничать на пятачке. «Салавату» не помогало даже большинство – в первой же попытке, после удаления Сергея Калинина, счёт в матче был открыт Александром Шаровым, да только не уфимским, а челябинским. После передачи Виктора Антипина (которая была даже не передачей, а скорее выбросом из своей зоны, подальше, в безопасное место) нападающий на скорости убежал один на один и переиграл Самонова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Под конец периода и у «Трактора» случилось большинство, да ещё и в виде пяти несгораемых минут – за удар в голову Котляревского в исполнении Алалыкина. Таким щедрым подарком гости не воспользовались, но вскоре забили в формате «четыре на четыре» — Альберт Яруллин воспользовался свободным пространством, от души замахнулся со входа в зону и красиво попал в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5)     0:2 Яруллин (Сошников, Блажиевский) – 28:08 (4x4)     1:2 Башкиров (Мелош, Шаров) – 37:28 (5x5)     2:2 Науменков (Ливо, Коледов) – 39:18 (5x4)     2:3 Дронов (Шабанов, Ткачёв) – 57:23 (5x5)    

Всё складывалось для «Трактора» более чем идеально до 38-й минуты игры, когда «Салават» отыграл одну шайбу. Данил Башкиров забивал, когда в воротах Зака Фукале снёс Александр Шаров (уже уфимский). И, хотя на лёд он упал не без помощи Чарльза Робинсона, Алексей Заварухин взял тренерский запрос, что сразу казалось крайне сомнительным решением, а в итоге чуть не стало и роковым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Челлендж «Трактор» ожидаемо проиграл и получил две минуты за задержку игры. «Салават», окрылённый успехом, тут же забил ещё – усилиями Михаила Науменкова, и в следующей смене едва не вышел вперёд! На последних секундах периода Алалыкин выводил Пименова один на один, но тот угодил в перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Можно было подумать, что теперь-то уж «Салават» возьмёт «Трактор» тёпленьким, но перерыв пришёлся гостям как нельзя кстати, и в третьем периоде кратковременный провал был уже забыт. Острые моменты появлялись и у тех, и у других ворот, однако следующего гола пришлось ждать настолько долго, что впереди уже совсем явно замаячил овертайм.

За две с половиной минуты до сирены Григорий Дронов забил свой первый гол за «Трактор»! И вновь шайба, в которой лучший вратарь регулярного чемпионата мог бы сыграть лучше. У «Салавата» сразу же появился шанс сравнять, когда Яруллин отправился в штрафбокс, но скорее «Трактор» был ближе к тому, чтобы забить в пустые.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Челябинцы сделали то, что им не удавалось весь сезон – обыграли «Салават Юлаев», причём в тот момент, когда начались самые важные матчи. Шикарный старт плей-офф КХЛ! Программа-минимум «Трактором» выполнена, одну игру на выезде зацепили. Дальше – программа-максимум или «Салават» сравняет? В любом случае серия обещает быть крайне интересной.

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