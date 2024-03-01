Большой обмен россиянина в НХЛ! В сделке участвовали три клуба и форвард «Амура»

В НХЛ приближается дедлайн переходов, а это значит, что клубы активизировались по части обменов. Как всегда, весной команды, попадающие в плей-офф, ищут усиление в линию обороны. Накануне с рынка ушёл Крис Танев, перешедший из «Калгари» в «Даллас», а сегодня состоялся большой обмен с участием российского хоккеиста. Илья Любушкин в очередной раз сменил клубную прописку и возвращается в «Торонто», за который уже выступал два года назад.

Детали обмена

Всё закрутилось, когда «Анахайм» в последний момент снял Любушкина с сегодняшней игры с «Сан-Хосе». Сделку оформили прямо во время матча, и она получилась сложной, с участием трёх клубов.

«Анахайм» получил от «Торонто» выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2025 и сохранил за собой 50% зарплаты защитника. Ещё 25% зарплаты защитника возьмёт на себя третий участник обмена – «Каролина». Таким образом, Любушкин в платёжке «Мэйпл Лифс» займёт всего $ 687,5 тыс. – при зарплате в $ 2,75 млн.

Кроме того, «ураганы» отдали в «Торонто» права на нападающего Кирилла Слепца, который был задрафтован в 2019 году под общим 152-м номером. Сейчас Слепец выступает в КХЛ за «Амур». «Каролина», в свою очередь, получила от «Торонто» выбор в шестом раунде драфта-2024.

Любушкин выступает в НХЛ уже шестой год, и для него это четвёртая смена клуба. Он начинал в «Аризоне», за которую отыграл три с половиной сезона, зимой 2022-го перешёл в «Торонто», а летом того же года заключил контракт с «Баффало». За «Сэйбрз» Илья отыграл полноценный сезон, и летом 2023 года его обменяли в «Анахайм».

В текущем сезоне россиянин сыграл 55 матчей и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-13» и среднем игровом времени 17.09. По количеству блокированных бросков он занимает 12-е место в лиге среди защитников (138). Всего за карьеру в НХЛ на его счету 43 (5+38) очка в 334 матчах при показателе полезности «-35» (но не будем забывать, что бóльшую часть времени Илья играл в далеко не самых сильных командах).

Любушкин – нечастый герой первых полос газет. Он не штурмует бомбардирские вершины, редко забивает, не выходит на большинство. Это типичный защитник-домосед – крепкий, большой, надёжный и в самом расцвете сил (29 лет). Да, в его игре нет ничего завораживающего, но он умеет хитовать, блокирует броски, пашет в меньшинстве и обладает правым хватом.

Такие оборонцы всегда нужны командам в преддверии плей-офф, тем более у «Торонто» несколько дней назад с травмой вылетел Тимоти Лильегрен, а сегодняшнюю встречу с «Аризоной» не смог завершить Марк Джиордано. Ситуация такая, что Митчу Марнеру пришлось доигрывать матч на позиции защитника.

То есть в «Мэйпл Лифс» сейчас банально некому играть в обороне, а Любушкин – хорошее приобретение для глубины состава, к тому же он знаком с реалиями и перманентным давлением в «Торонто», значит, адаптация должна пройти проще. Плюс ко всему нельзя сказать, что «Торонто» сильно потратился как в плане зарплаты, так и в плане отданных активов, то есть у клуба ещё остаётся некоторое пространство для манёвра перед дедлайном.