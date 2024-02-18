Время новых вызовов. 4 российских хоккеиста, которых могут обменять в дедлайн НХЛ

Как многим кажется, нынешний дедлайн в НХЛ не предстанет интересным зрелищем, потому что не так много звёздных игроков в этом году будет представлено на рынке. Да и разговоров о потенциальных обменах в разы меньше, чем в прошлом году. Но впечатление это очень обманчивое, потому что ценные активы на этом рынке будут, и, вероятно, будет их немало. Чего только стоит потенциальная распродажа в «Калгари», о которой начинают всё больше и больше говорить, а также потенциальный обмен Джека Гюнцеля, который так и не может договориться с «Питтсбургом» о новом контракте.

Но в этом тексте речь пойдёт исключительно о российских игроках, которые с большой долей вероятности сменят команду в дедлайн. За основу возьмём рейтинг игроков с самыми высокими шансами на обмен, который представил журналист издания The Athletic Крис Джонстон.

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Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»)

Статистика: 49 матчей, 36 (14+22) очков, показатель полезности – «+13»

Что Тарасенко сменит команду в дедлайн, было понятно уже после двух месяцев регулярки, а особо прозорливые заговорили об этом сразу же после подписания контракта с «Оттавой», в качестве причины указывая почти нулевые шансы на кубок, что являлось одним из главных критериев Владимира при выборе команды. Нападающий «Оттавы» проводит далеко не самый яркий сезон, но и не проваливает его, учитывая, что играет он в основном в третьем звене с не лучшими партнёрами.

Среди команд, которые рассматривают Тарасенко, называются «Эдмонтон», «Айлендерс», «Флорида» и «Колорадо». Есть большие сомнения, что форвард станет рассматривать вариант с «Айлендерс», потому что Владимир будет тяготеть к команде, которая точно будет играть в плей-офф, а «островитяне» пока идут не в первой восьмёрке, да и главными фаворитами на попадание в плей-офф точно не являются. «Флорида» в плане турнирных перспектив выглядит замечательно, идя на первом месте на Востоке, но позиция Тарасенко занята Ткачуком и Райнхартом, которых убирать из первых двух звеньев точно не станут. А игра в третьем сочетании или не на родной позиции снизит эффективность российского нападающего. А вот варианты с «Колорадо» и «Эдмонтоном» выглядят интереснее по всем параметрам, но тут остро встанет вопрос ответного предложения со стороны «Ойлерз», которым почти нечего предложить «Оттаве», и ситуация с потолком зарплат у «Эвеланш».

Илья Любушкин («Анахайм Дакс»)

Статистика: 51 матч, 4 (0+4) очка, показатель полезности – «-12»

На первый взгляд данная статистика должна отпугивать потенциальных приобретателей, но многие знают, что Илья является защитником-домоседом, который отлично подчищает за атакующим партнёром и может надёжно играть в обороне, не жалея себя. Поэтому более красноречивой является статистика по блокированным броскам, по которой он идёт в топ-10 лиги (132 блок-шотов за 51 матч). И ценность таких оборонцев наиболее ярко проявляется в плей-офф, когда защита своих ворот встаёт во главе угла.

Илья Любушкин Фото: AP/TASS

Американские инсайдеры поведали общественности, что главным претендентом на Любушкина является «Торонто», и этот факт, кажется, вряд ли кого удивил. Уже не первый год «Мэйпл Лифс» в дедлайн укрепляют оборону, потому что сделать это перед сезоном невозможно, когда у тебя пять человек «сжирают» больше половины платёжки. Но доступность Любушкина в плане небольшого контракта откроет ещё несколько претендентов, которым не помешает укрепить оборону перед плей-офф, поэтому тому же «Торонто» придётся предложить «Анахайму» достойный актив. Не исключено, что придётся выложить и выбор в первом раунде на драфте, потому что выборов во втором у «Торонто» в ближайшие два года не будет.

Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»)

Статистика: 52 матча, 42 (18+24) очка, показатель полезности – «+9»

Ситуация с Павлом Бучневичем не самая однозначная. С одной стороны, команда в прошлом сезоне взяла курс на перестройку, расставшись с Тарасенко и О’Райлли, и вряд ли связывает будущее с 30-летним российским нападающим, а с другой – «Сент-Луис» имеет очень хорошие шансы сыграть в плей-офф, а расставание с лидером команды лишит хоть каких-то шансов побороться. Но, вполне вероятно, перевесит первый вариант, потому что у «Блюз» сейчас идеальный шанс выручить за Бучневича как выборы на драфте, так и игроков, а это вполне сочетается с планами на бескровную перестройку.

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Круг конкретных претендентов на Павла пока не был озвучен, но, как только «Сент-Луис» даст знать, что нападающий доступен для обмена, начнётся настоящая рубка. Посудите сами: не самый большой контракт, образцовый двусторонний игрок, который хорош как в большинстве, так и в меньшинстве, может сыграть на любой позиции, да ещё и почти идёт по графику очко за игру. Так что Бучневич без преувеличения является одним из самых ценных активов на рынке, хотя об этом почему-то очень мало говорят.

Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»)

Статистика: 34 матча, 9 (3+6) очков, показатель полезности – «-21»

Как минимум один факт насчёт Александра Барабанова ясен – в следующем сезоне его точно не будет в «Сан-Хосе». И вполне вероятно, что отдадут Барабанова за бесценок. Команда продолжает перестройку и сейчас будет пытаться набрать всевозможное количество пиков на драфте, отдавая лидеров и, скорее всего, удерживая половину зарплаты. Помимо получения выборов от других клубов, команда будет целенаправленно погружаться на самое дно, чтобы достать там бриллиант, имя которого Маклин Селебрини.

Александр Барабанов Фото: AP/TASS

Среди претендентов на Барабанова называют «Торонто» и «Виннипег». Роль Александра в этих командах понятна – игра в четвёртом, максимум в третьем звене. И на первый взгляд вариант с «Торонто» выглядит интереснее как с точки зрения игровых перспектив, потому что нижние звенья «Лифс» менее укомплектованы, так и в плане кубковых перспектив. Но решать свою судьбу на данный момент игрок не в силах, к сожалению.