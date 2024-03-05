Панарин выбил «полтинник»! Повторил достижение Гретцки и ещё одной легенды НХЛ

Сегодня на «Мэдисон Сквер Гарден» встретились лидеры Востока – «Рейнджерс» и «Флорида».

Первый период прошёл в острой обоюдной борьбе без россыпи опасных моментов. И в этом строгом характере игры преуспели хозяева: Уилл Кайлли на исходе игры в большинстве воспользовался тем, что Бобровский потерял шайбу на пятаке, и послал её между щитков российскому голкиперу.

С начала второго периода активно пристреливаться к воротам «Рейнджерс» начал лучший снайпер «Флориды» — Сэм Райнхарт. В первые пять минут он имел две возможности сравнять счёт, но оба раза попал в штангу. Но судьба вознаградила канадца за настырность: Александр Барков полез на ворота, параллельно нагоняя шайбу на лету, обвёл Миллера и выдал шикарную передачу на Райнхарта, который и сравнял счёт. Вероятно, это будет лучшим голом недели!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но эта парочка останавливаться не стала, и уже через пару минут организовала ещё одну шайбу – отличился вновь Райнхарт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Рейнджерс» ничего не получалось во втором периоде, но на помощь пришёл Антон Лунделль, получивший четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой. «Синерубашечники» воспользовались этой возможностью: Крис Крайдер подкараулил на пятаке отскок, уложил Бобровского на лёд и бросил мимо него.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В атаке поучаствовал и Артемий Панарин, который отдал 50-ю передачу в этом сезоне, что позволило ему повторить рекорд франшизы по количеству сезонов подряд с 50+ ассистов.

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Третий период по содержанию игры был очень похож на первый, но в этот раз уже преуспела «Флорида»: Райан Ломберг бросил при входе в зону из-под Джейкоба Трубы, и Шестёркин не справился с броском. В конце хозяева сняли голкипера, но получили ещё одну шайбу.

Таким образом, «Флорида» одерживает пятую победу подряд и остаётся на первом месте Востока, а «Рейнджерс» терпят уже второе поражение кряду.