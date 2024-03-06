Евгений забил во втором матче подряд и помог «пингвинам» прервать серию поражений, но, кажется, плей-офф ближе не стал.

Малкин проснулся и уже в шаге от мощного достижения. Но его «Питтсбург» в патовой ситуации

Сегодня на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» встретились «Питтсбург» и «Коламбус». Российская диаспора «Блю Джекетс» слегка поредела: в запасе остался Даниил Тарасов, а также не принял участия в матче Кирилл Марченко.

Хозяева первый период проводили с небольшим преимуществом, но первой шайбы пришлось ждать почти 14 минут: Райан Грейвз закрыл синюю линию, нашёл партнёра на свободном участке площадки, и Ессе Пульюярви забросил дебютную шайбу за новую команду. А за минуту до конца Евгений Малкин богатырским щелчком удвоил преимущество «Питтсбурга». Это 489-й гол россиянина в карьере, и теперь он в одном шаге от попадания в топ-50 лучших снайперов НХЛ всех времён.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода «Пингвинз» стремительно растеряли преимущество в счёте: сначала Джонни Годро с пятака расстрелял Джерри, а через минуту Эндрю Пик кистевым броском от синей линии сравнял счёт. Во второй половине периода «Питтсбург» получил возможность поиграть в большинстве, и закончилось это достаточно забавным голом: Гудбрансон выбрасывал шайбу из зоны, попал в ногу Ракеллю, а от неё шайба направилась прямиком в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Коламбус» имел шансы сравнять до перерыва, но не реализовал несколько хороших возможностей.

Примерно на экваторе третьего периода «Питтсбург» вновь получил большинство, но пропустил контратаку, что позволило «Коламбусу» сравнять счёт. Отличился Джек Рословик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако «Питтсбург» не стушевался и уже через 22 секунды вновь вышел вперёд усилиями Картера. А ещё через полторы минуты Евгений Малкин отлично сыграл в прессинге, скинул шайбу в слот, откуда Райлли Смит нанёс разящий бросок, который поставил точку в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Питтсбург» прервал серию поражений, а «Коламбус» впервые проиграл за три игры.

А теперь давайте порассуждаем, имеет ли шансы на плей-офф в этом году одна из лучших команд этого столетия. На данный момент отрыв как от зоны уайлд-кард, так и от третьего места в Столичном дивизионе составляет восемь очков. При этом «пингвины» сыграли на три матча меньше, чем «Тампа» и «Филадельфия».

Можно, конечно, повторять вечную прописную истину о том, что это НХЛ и здесь всё возможно, но на данный момент шансы «Питтсбурга» если не нулевые, то активно к этому нулю стремятся. И вот почему.

«Питтсбург» — команда не уровня плей-офф

Попытка выжать что-то путное из костяка, выигравшего три кубка, с треском проваливается. Лидеры «Пингвинз», за исключением Сидни Кросби, в этом сезоне даже близко не показывают уровень игры, который должны показывать вожаки команды, стремящейся в плей-офф. К тому же подпитки из нижних звеньев откровенно не хватает, а молодые таланты на горизонте не появляются. Команда дестабилизирована, что не позволяет ей хотя бы на определённом отрезке показывать ровную игру. Обычно «Питтсбург» чередует провалы с неплохой игрой, но провалов в разы больше, что и заставляет говорить об отсутствии шансов.

У «Питтсбурга» сильные конкуренты

Про отрыв от конкурентов было сказано выше, поэтому перейдём к вопросу о шансах зацепиться за них. За три места на Востоке сейчас бьются семь команд, но «Питтсбург» среди них главный аутсайдер. «Детройт» и «Тампа» имеют хороший отрыв от «Пингвинз», показывая к тому же игру более цельную и сильную, поэтому сравнивать шансы команд достаточно наивно. Где может в теории зацепиться «Питтсбург»? Наверное, это третье место в Столичном дивизионе, которое сейчас занимает «Филадельфия», но претендуют на него ещё «Вашингтон», «Айлендерс» и «Нью-Джерси». Сократить отрыв от системной «Филадельфии» Тортореллы вряд ли удастся, потому что предпосылок падения в такую глубокую яму у «Флайерз» нет. «Айлендерс» после смены тренера обретают себя и будут являться одним из главных фаворитов на плей-офф. «Нью-Джерси» хоть и не показывают сейчас хоккей, который поможет им зацепиться за плей-офф, но потенциал у этой команды гораздо выше, к тому же увольнение главного тренера вполне может сыграть в плюс «дьяволам».

Потенциальный обмен Гюнцеля похоронит шансы в этом сезоне

Логика менеджмента «Питтсбурга» слегка эксцентрична. Для чего менять Гюнцеля? Нежелание давать хороший контракт игроку, который это заслужил, боязнь возраста Джейка или желание омолодить команду? Если что-то из этого правда, тогда зачем вы продлеваете всех ветеранов, попутно выменивая Эрика Карлссона? Вопрос подвисает в воздухе. Гюнцель наряду с Кросби является лидером команды, без него «Питтсбург» не будет представлять угрозу для конкурентов.

У «Питтсбурга» осталось 22 матча в регулярке, среди которых 13 матчей с командами, которые находятся в первой восьмёрке, пять матчей с прямыми конкурентами по дивизиону и только четыре матча с командами, которые прописались на дне. Ситуация выглядит патовой для «пингвинов».