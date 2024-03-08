Ждём ещё одного русского обмена. Какие интриги остались перед дедлайном НХЛ

В прошлом году почти все основные активы на дедлайне НХЛ были проданы чуть ли не за неделю до его наступления. Сейчас клубы долго вели себя очень вяленько, но раскочегарились уже ближе к наступлению часа Х: в последние двое-трое суток трансферная активность резко выросла, и многие звёзды сменили клубы. Однако это не значит, что менять в НХЛ больше некого.

Как ещё усилятся восточные клубы и усилятся ли вообще?

Прошлый дедлайн был ознаменован массовой миграцией звёздных хоккеистов с Запада на Восток. Кейн, Майер, Тарасенко, О’Райлли, Чикран — все эти люди должны были превратить кубковую гонку на Востоке в безумие. Так оно и вышло: и без того мощный «Вегас» в итоге получил в финале «Флориду», измученную тремя сложными оппонентами, и после этого выиграл вообще без какого-то напряжения.

В этом году всё наоборот. «Колорадо» на дедлайне уже добавил четырёх игроков,, и теперь глубина «Лавин» снова походит на чемпионскую. «Вегас», как считают болельщики, снова хитрит с контрактами травмированных игроков, абсолютно легально превышая потолок и выигрывая битву за Ноа Хэнифина. «Эдмонтон» качественно укрепляет глубину игроками того плана, которых команде как раз не хватало.

Восточная активность, за исключением обменов Джейка Гюнцеля и Владимира Тарасенко, на этом фоне смотрится сиротливо. «Рейнджерс» добавили Алекса Веннберга — но это не те шаги, которых мы ждём от клуба с самым гламурным имиджем в лиге. Для «Тампы» укрепление защиты — это не прихоть, а необходимость, но менеджмент команды пока молчит, а ночной обмен Энтони Дюклера лишил команду чуть ли не лучшего молодого защитника Джека Томпсона. «Бостон» придавлен потолком, но в теории может отдать игрока из состава, чтобы ослабить это давление.

Сколько русских обменов мы ещё увидим на этом дедлайне?

Александр Барабанов уже отправился в запас «Сан-Хосе», чтобы ненароком не получить травму. Несмотря на провальный по статистике сезон (10 очков в 38 матчах), потенциальные покупатели наверняка понимают, что в такой команде что-то лучше было показать сложно. Барабанов в хорошем клубе может быть как полезным ролевиком для топ-6, который давал бы энергию и единоборства для более звёздных партнёров, так и самостоятельной единицей в нижних звеньях. Инсайдеры связывали его имя с «Тампой», «Каролиной» и «Флоридой».

Александр Барабанов (справа) Фото: AP Photo/ТАСС

Пожалуй, Барабанов — чуть ли не единственный оставшийся «рентал» из наших соотечественников. Прописку сейчас могут сменить молодые игроки, которых топ-клубы могут включить в «пакеты» активов за усиление. Таким уже стал Василий Пономарёв, сменивший «Каролину» на «Питтсбург». Следующим явно может стать Василий Подколзин, пока не входящий в планы Рика Токкета в «Ванкувере», но ещё имеющий цену на рынке.

Кто будет главным лицом последнего дня после обмена Гюнцеля?

Если вы считаете, что цена, которую «Каролина» заплатила за Джейка Гюнцеля, была высокой, то ошибаетесь — на игрока, который дважды за карьеру выбивал 40 шайб, было немало претендентов. То, что американский вингер поедет именно в Роли, было вполне предсказуемо: у «ураганов» были и активы, и место под потолком, и острая необходимость в чистом снайпере. «Каролина» рискует, но риск оправдан — возможно, это последний год, когда команда играет в своём привычном костяке последних лет.

«Ванкувер», который считался главным претендентом, остался в проигравших. Ради Гюнцеля «Кэнакс» якобы даже могли пойти на решительный шаг и расстаться с Элиасом Линдхольмом, которого приобрели месяц назад за немаленькую цену, но швед не вписался в новую для себя систему. Вингер, впрочем, команде всё равно нужен: на фланге топ-6 «Кэнакс» сейчас выходят очень давно не забивавший Михеев и чистый центр Сутер.

На рынок неожиданно может выйти Тайлер Тоффоли: вряд ли «Нью-Джерси» ожидал такого исхода летом, когда платил хорошую компенсацию за двукратного чемпиона мира, но оборона команды пока не даёт ей занять место в кубковой восьмёрке. Если «дьяволы» получат хорошее предложение, то вряд ли смогут от него отказаться. Не забудем и про Павла Бучневича: его «Блюз» в последних матчах сдали и откатились от позиции в зоне уайлд-кард

Тайлер Тоффоли Фото: Seth Wenig/AP Photo/ТАСС

Как ещё «Тампа» поможет Кучерову?

Кроме упомянутого выше Дюклера, в одном обмене «молнии» всё-таки поучаствовали — приняли на себя часть зарплаты Адама Хенрика и пополнили сильно усохший в последнее время запас драфт-пиков. Однако этот кэпхит точно не сможет забивать голы в плей-офф: «Тампа» сейчас вряд ли выглядит главным фаворитом конференции, но вряд ли клуб не попробует устроить ещё один большой кубковый поход, пока Стивен Стэмкос не покинул команду.

Главная проблема «молний» — ограниченность активов. Пики первого раунда в 2024-м и 2025-м уже проданы, отдавать выбор в 2026-м за два года до его наступления — риск чудовищный. Набор молодых игроков — один из худших в лиге, при этом клуб уже потерял упомянутого выше Томпсона, хотя Дюклер не проводит настолько хороший сезон, чтобы расставаться с таким игроком. Шесть голов в домашней игре от почти распродавшего свой костяк «Калгари» — это намёк на то, что усиливать нужно в первую очередь защиту, но продавцы специально для «Тампы» могут неплохо задрать цены на оборонцев, зная об уязвимости «молний».

Сможет ли «Колорадо» купить на дедлайне полноценную пятёрку игроков?

В 2022-м важнейшей частью чемпионства «Колорадо» стала мощнейшая работа на дедлайне: «лавины» тогда добавили в состав автора ключевых голов Арттури Лехконена, классного силового защитника Джоша Мэнсона, габаритного ролевика Нико Штурма и стального суперветерана Эндрю Кольяно. Чемпионский состав из-за потолка зарплат «лавины» не сохранили, прошлой весной проиграв «Сиэтлу» во многом из-за отсутствия глубины. Большинство летних ходов команды не сработали, и менеджмент «Колорадо» снова отыгрывается на дедлайне.

Сначала команда изящно решила проблему плохого контракта Райана Джохансена, который провалился в качестве второго центра. Он стал частью сделки по приобретению Шона Уокера из «Филадельфии», отправившись туда как грузило на потолочные весы. Параллельно «Колорадо» расстался со своим лучшим молодым защитником Боуэном Байрэмом ради Кейси Миттельштадта из «Баффало», который проводит лучший сезон в карьере и на бумаге выглядит классным вторым центром для «лавин».

Кейси Миттельштадт Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

После этого «Колорадо» не остановился: они приобрели здорового силовика Брэндона Дьюхейма (155 силовых за 62 игры), а потом взяли у «Нэшвилла» Якова Тренина, который в «Предаторз» превратился в классного энерджайзера для третьего звена. Проблема глубины, которая мучила денверскую команду весь сезон, решена — против их боттом-6 будет играть чудовищно сложно. Правда, не решена проблема второго вратаря: увы, летняя ставка на Ивана Просветова не сыграла. Инсайдеры пишут о возможной покупке Чарли Линдгрена из «Вашингтона», который проводит хороший сезон и имеет контракт ещё на год.