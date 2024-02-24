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Плей-офф ВХЛ — 2023/2024, кто играет, кто фаворит, что происходит, турнирная сетка, расклады

Море сенсаций и единственный шанс уникального тренера. Что происходит в плей-офф ВХЛ?
Сергей Емельянов
Что происходит в плей-офф ВХЛ?
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Новокузнецкий «Металлург» уже находится в отпуске, а через несколько дней туда же может отправиться и «Югра».

Через несколько дней в Континентальной хоккейной лиге состоится последний матч регулярного чемпионата, после чего наступит время плей-офф. Главные встречи хоккейного сезона в России начнутся 29 февраля. В это самое время во второй по силе лиге нашей страны уже вовсю играют на вылет. Плей-офф во Всероссийской хоккейной лиге стартовал несколько дней назад. Разбираемся, что там происходит.

«Кузня» не попала в плей-офф, «Югра» близка к сенсационному вылету

Одной из главных сенсаций регулярного чемпионата стал грандиозный провал новокузнецкого «Металлурга». Для «Кузни» этот сезон стал седьмым в ВХЛ после исключения из КХЛ, которое настигло клуб в 2017 году. В 2021-м «Металлург» добрался до финала плей-офф, а в прошлом году уступил в полуфинале Кубка Петрова. В этом же сезоне «Кузня» осталась за чертой участников плей-офф, заняв лишь 17-е место в регулярке.

Этот сезон стал уникальным для новокузнецкого клуба в плане кадровых перестановок. Команда начинала чемпионат с Алексеем Медведевым на посту главного тренера, под руководством которого было одержано восемь побед в 16 матчах и набрано 62,5% очков. Однако после трёхматчевой победной серии в середине октября по соглашению сторон контракт с тренером был расторгнут. Клуб возглавил опытный Валерий Белов, но его нахождение на посту ограничилось двумя месяцами. В конце декабря команду принял Равиль Хайдаров, который и не смог вывести «Кузню» в плей-офф. В результате уже через несколько дней после провала сезона контракт со специалистом был расторгнут.

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Ещё один бывший участник КХЛ – «Югра» – выступил в регулярном чемпионате намного удачнее. Команда Вадима Епанчинцева уверенно прошла через гладкую часть сезона, выйдя в плей-офф с пятой позиции. Однако на старте Кубка Петрова у одного из главных фаворитов ВХЛ всё пошло из рук вон. Ханты-мансийцы потерпели два подряд поражения на родном льду, проиграв обе домашние встречи «Тамбову».

В составе команды Алексея Фетисова феерят два бывших игрока московского «Динамо». Голкипер Георгий Кузнецов оформил шат-аут в первом матче серии, а нападающий Олег Зайцев, едва не завершивший карьеру в прошлое межсезонье, набрал 3 (2+1) очка в двух матчах, в том числе став автором победной шайбы во второй игре. Теперь «Тамбов» находится в двух шагах от мегасенсационного выхода в следующий раунд, тогда как «Югре» нужно спасать положение на выезде.

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Владимир Крикунов спас от позора питерское «Динамо», но начал плей-офф с обидного поражения

Санкт-петербургское «Динамо» каждый год ставит перед собой масштабные задачи. Для их решения в межсезонье питерский клуб нанял на пост главного тренера Ярослава Люзенкова, который несколько лет назад привёл молодёжную команду московского «Динамо» к первому в истории клуба Кубку Харламова. Однако со взрослыми хоккеистами дела у Люзенкова пока что не заладились. Возможно, ещё не хватает тренерского опыта.

Как бы то ни было, в ходе регулярки руководство «Динамо» пришлось пойти на неожиданный ход – для спасения сезона был срочно призван нестареющий Владимир Крикунов. 73-летний специалист уже готов был отойти от тренерских дел и сосредоточиться на помощи Алексею Кудашову в роли советника гендиректора в московском «Динамо», но пришлось менять Москву на Санкт-Петербург и срочно возвращаться к тренерской работе.

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Крикунов впервые возглавил клуб ВХЛ, и довольно очевидно, что эта попытка выиграть Кубок Петрова станет первой и одновременно последней в карьере Владимира Васильевича. Хотя Крикунов уже так часто уходил «строить забор», что в случае с ним никогда нельзя быть в чём-то уверенным до конца. Мэтр тренерского цеха России с ходу исправил положение в «Динамо». Под его руководством клуб одержал 19 побед в 24 матчах регулярки, досрочно решив задачу по ходу в плей-офф.

Вот только старт серии первого раунда с «Нефтяником» сложился крайне драматичным и обидным образом для тренера и его команды. После двух периодов динамовцы вели с преимуществом в две шайбы (4:2), однако в заключительной трети разбазарили комфортный отрыв и позволили сопернику из Альметьевска перевести матч в дополнительное время. Первый овертайм победителя не выявил, а в середине второго забили гости – 4:5 2ОТ. Нижепосеянный «Нефтяник» повёл в серии – 1-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Косолапов (Коломийцев) – 08:51 (5x5)     2:0 Сердюк (Нечаев) – 13:14 (5x5)     2:1 Бровкин – 22:19 (5x5)     3:1 Косолапов – 29:39     3:2 Мокин (Глухов) – 34:44 (5x5)     4:2 Чернов (Салахов, Елизаров) – 38:07 (5x4)     4:3 Крутов (Локтев) – 44:15 (5x5)     4:4 Терехов (Евсеев, Крутов) – 54:29 (5x5)     4:5 Крутов (Комков, Цуканов) – 91:35 (5x5)    

Чемпион регулярки стартовал в плей-офф с сенсационного поражения и грандиозного разгрома

По итогам регулярного чемпионата первый посев в плей-офф получил «Молот». Пермский клуб в 2021 году стал фармом «Локомотива» в ВХЛ и остаётся им по сей день. Сотрудничество между клубами продолжается третий сезон подряд. Главным тренером «Молота» является Павел Зубов, которого уже многие прочат на повышение в «Витязь». Но пока что Зубову и его тренерскому штабу нужно разгадать загадку «Сокола».

Для чемпиона регулярки ВХЛ старт плей-офф ознаменовался холодным душем. Красноярцы добились гостевой победы (4:1), сразу же лишив «Молот» преимущества домашнего льда. Второе поражение в Перми могло поставить подопечных Зубова на грань пропасти, но, в отличие от той же «Югры», счёта 0-2 удалось избежать. Да ещё как эффектно удалось. Во втором домашнем матче пермяки учинили сопернику форменный погром, отгрузив в ворота «Сокола» восемь шайб. Отличился в том числе и Артём Шенфельд, начинавший сезон в «Куньлуне», продолжавший в «Кузне» и теперь играющий за «Молот».

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 февраля 2024, пятница. 16:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
8 : 0
Сокол
Красноярск
1:0 Галимзянов (Аржанов) – 02:01 (5x5)     2:0 Кожевников – 04:05 (5x5)     3:0 Воробьёв (Зенчиков) – 17:16 (5x5)     4:0 Аржанов (Галимзянов) – 25:43 (5x5)     5:0 Шенфельд (Ерохин, Зайцев) – 27:33 (5x5)     6:0 Дюрягин (Верёвкин, Шенфельд) – 36:52 (5x4)     7:0 Воробьёв (Зенчиков) – 48:08 (4x5)     8:0 Манин (Воробьёв, Ерохин) – 57:57 (5x4)    

Первая победа «Норильска» и трудности «Зауралья»

Вообще, весь старт плей-офф ВХЛ выдался богатым на сенсации. Занявший второе место в регулярке «Рубин» на домашнем льду проиграл «Норильску», для которого этот матч стал первым кубковым в истории клуба. Созданная в прошлом году команда в дебютном сезоне в ВХЛ добралась до плей-офф, что уже стало для неё грандиозным успехом. Но на этом в «Норильске» решили не останавливаться, сумев преподнести сюрприз и в первом матче плей-офф. За три минуты до конца основного времени при счёте 2:2 автором победной шайбы стал Богдан Потехин, прекрасно известный всем по выступлениям за «Магнитку».

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2024, пятница. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 3
ХК Норильск
Норильск
0:1 Борисов (Колесников) – 24:54 (5x5)     1:1 Бусаров (Давыдов, Лукин) – 31:28 (5x4)     1:2 Попов (Калетник, Мастрюков) – 46:25 (5x4)     2:2 Давыдов (Бусаров, Попугаев) – 49:07 (5x5)     2:3 Потехин (Борисов) – 56:42 (5x4)    

Непросто всё складывается и для обладателя третьего посева «Зауралья». После домашней части серии с фарм-клубом ЦСКА – «Звездой» – счёт равный (1-1). Одним из главных факторов победы москвичей во втором матче серии стал их голкипер Всеволод Скотников, который в ходе регулярного чемпионата выдал одну из самых продолжительных «сухих» серий в истории всей лиги.

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Чемпион же прошлого сезона и продолжающий сотрудничество со «Спартаком» «Химик» начал плей-офф с непростой победы над «Бураном» (3:1). Воскресенский клуб укомплектован большим количеством хоккеистов, так или иначе задействованных «Спартаком» в этом сезоне КХЛ, что позволяет считать команду вновь одним из главных фаворитов плей-офф.

Турнирная таблица плей-офф ВХЛ
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