«Столп, основа нашего хоккея». К юбилею важной хоккейной фигуры, о которой вы не знаете

Сегодня – юбилей у Сергея Козлова, ему исполняется 60 лет. Рядовой болельщик наверняка о нём ничего не слышал – он редко выступает в прессе и вообще предпочитает держаться в тени. Но не на виду – не значит в стороне. Наоборот, Сергей Анатольевич вот уже более 30 лет находится в самой гуще жизни отечественного хоккея.

Он начинал с того, что сам играл в хоккей. До высшего уровня не дошёл, но поступил в институт на кафедру хоккея, отучился и там же работал, в том числе и с Анатолием Тарасовым, а также несколько лет трудился лайнсменом. Светлую голову быстро заметили и пригласили в ФХР, оттуда он и попал и в российские чемпионаты. Козлов прошёл с российским хоккеем все стадии – от МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) до КХЛ, где занимает должность директора Департамента проведения соревнований с момента основания лиги.

Он принимал непосредственное участие в организации и проведении не только чемпионатов России, но и различных официальных спортивных и торжественных мероприятий, таких как «Золотая шайба» – 2008, чемпионат Европы и чемпионат мира 2000, 2007, 2016 годов, МЧМ-1997.

В круг его обязанностей с начала 1990-х входят разработка и совершенствование регламента, составление календарей чемпионатов, организация и проведение Матчей звёзд, начиная с самого первого, в 1999 году. Отметим лишь, что первый регламент чемпионата России он писал практически в одиночку (такое было суровое время, когда сотрудников почти не было).

Награды Сергея Козлова:

благодарность президента Российской Федерации, 2023 г.;

почётная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 2022 г.;

почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 2019 г.;

благодарность министра спорта Российской Федерации, 2016 г.

Но это всё сухие факты и биографические сведения, а лучше всего представление о масштабе фигуры Сергея Козлова помогут составить люди, которые непосредственно с ним работали и хорошо его знают.

«Куда же КХЛ без него? Это уникальный специалист в нашем хоккее»

Леонид Вайсфельд, известный хоккейный функционер, в прошлом арбитр:

«На высоком уровне он никогда не играл, но поступил в институт физкультуры, ГЦОЛИФК, где я уже работал преподавателем кафедры теории и методики хоккея, так что мы знакомы ещё с тех времён. Помню, рисовал он очень хорошо, практически как художник. Один раз я его даже выгнал с занятия, мы до сих пор смеёмся на эту тему. Когда его из института забрали в армию, он и там реализовывал этот художественный талант.

После его службы в армии мы начали судить матчи. Я – главный судья, а Сергей и Александр Поляков – линейные. Это была одна из лучших пар лайнсменов в стране, ей доверяли все центральные игры. Да, времена тогда были непростые, бывало, что после каких-то матчей и поесть было негде. В каких-то городах команды кормили, а в других – нет. Выходишь с игры, все столовые и кафе уже закрыты. Но как-то работали, брали с собой курицу, яйца – обычное дело в СССР. Это мелочи, главное, что нам с ним очень комфортно работалось.

Сергей достаточно долго судил матчи, а потом пошёл работать в лигу, стал заниматься организационной работой. Главное, что хочется сказать о Сергее: он очень порядочный человек, это проявлялось и в его работе судьи, и в дальнейшей работе в качестве организатора хоккейных чемпионатов. Из людей, занимающихся проведениями соревнований КХЛ, он – самый опытный, это медицинский факт. Он знает все нюансы».

Александр Поляков, первый глава Департамента КХЛ по судейству, член Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, руководитель судейского учебно-методического центра управления судейства Федерации хоккея России, главный судья Ночной лиги:

«С Сергеем мы познакомились где-то на хоккее, в конце 1980-х, если не изменяет память, на турнире студенческих команд. Начали заниматься судейством, и постепенно нас стали назначать в паре уже в Высшей лиге, так и пошло. Мы долго работали вместе, было во всех смыслах весело и интересно, ну, такое было время.

С Сергеем работалось уверенно и отлично. Мы хорошо сошлись, потому что одинаково смотрели на жизнь, имели одинаковые интересы, и в гости друг к другу ходили. Это весёлый, открытый, дружелюбный человек. Добрый, иногда строгий, но справедливый!

Потом я продолжил судить главным судьёй, а Сергей продолжал работу в федерации хоккея, различных лигах, где занимался регламентами, составлением календарей. Практически одновременно мы пришли в КХЛ, когда она только создавалась. Тогда в организации было человек семь-восемь, кабинетов ещё не было, все сидели в одном кабинете за одним круглым столом. У нас было всего два интернет-кабеля, было весело. «Дай прикурить [кабель]!» — «На, прикури!». Делали документы, я своим направлением занимался, Сергей – спортивной частью. Тяжело ли так с нуля создавать такую большую лигу? Да, времени было не так много, но, когда знаешь, что и как делать, это несложно.

Помимо руководства судейством, я занимался и инспектированием матчей. Мы постоянно были в разъездах, пересекались в том числе на матчах, на финалах. Бывали и форс-мажорные ситуации на матчах, когда Сергею приходилось вмешиваться. Он решал всё оперативно, быстро и чётко, принимал правильные решения. Профессионализм, знание своего дела и общительность помогали ему находить язык с разными руководителями, «гасить» острые ситуации.

Он столько лет занимается оперативным управлением процессов в чемпионате, куда же КХЛ без него? Это большой профессионал, очень нужный для КХЛ. С судьями проще – взял выгнал, если что. А он человек необходимый и нужный, уникальный специалист в нашем хоккее».

Сергей Козлов на матче КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Важный, но незаметный герой»

Марат Сафин, руководитель отдела хоккея «Спорт-экспресса», пресс-атташе национальной команды России:

«Познакомился с Сергеем в первый сезон КХЛ, когда пришёл работать в лигу. Я был страшно увлечён идеей создания и становления новой лиги, постоянно говорил Козлову, что теперь всё будет по-другому: яркая обёртка, больше внимания, новый уровень телетрансляций, статистика и много чего ещё. В лигу возвращались наши мегазвёзды вроде Сергея Зубова. И пусть они были уже в преклонном для хоккея возрасте, надо понимать настроения тех лет: мы были уверены, что такие игроки, как Зубов, Фёдоров и прочие, не вернутся в Россию никогда.

Я чуть даже жалел Сергея Анатольевича, что ему пришлось работать в сумрачные годы, когда почти все наши лучшие хоккеисты играли за границей, хоккей почти не показывали по ТВ, а и если показывали, то лучше бы этого не делали. Если в Москве на хоккей приходили больше двух тысяч человек, это считалось очень хорошей посещаемостью. Искренне недоумевал, как можно было работать менеджером в лиге, чуть ли не в одиночку придумывать регламент, составлять календарь и одновременно быть лайнсменом.

Козлов всячески отвергал эту мою «жалость», гордо заявляя, что раньше было не хуже. Рассказывал массу историй, как непросто, но крайне интересно было работать в те годы, когда я сам ходил на хоккей только в качестве болельщика. И только спустя некоторое время я понял, насколько он прав. Без тех лет, времён МХЛ/РХЛ/ПХЛ, когда приходилось выживать, у нас не было бы лиги, которая есть сейчас.

Воспоминаний о работе с Сергеем очень много, но самое памятное, наверное – поездка на похороны «Локомотива» в сентябре 2011 года. На моей машине ехали три человека: руководитель департамента коммуникаций Алексей Лапутин, руководитель судейского департамента Александр Поляков и Козлов.

— Выравнивай курс, — сказал мне Сергей Анатольевич, когда мы выехали на скоростной участок Ярославского шоссе. – Будем поминать погибших.

За три часа дороги было всё. На заднем сидении шёл розлив. Лился не только алкоголь, но и незабываемые рассказы про игроков, администраторов, персонал погибшей команды. Много хороших и добрых слов. Было всё, кроме веселья. Такие воспоминания, передающиеся из уст в уста, порой дороже многих исторических материалов. Иногда кажется, что именно в них и живёт душа нашего клубного хоккея. Точнее, в их действующих лицах. Таких вот важных, но незаметных героях, как Сергей Козлов».

Сергей Козлов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Это столп, основа нашего хоккея. Он как председатель Конституционного суда»

Геннадий Величкин, бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга», бывший заместитель управляющего директора КХЛ:

«Мы с Сергеем познакомились – даже страшно сказать – когда он ещё был судьёй, в 1990 году. Он и тогда был очень правильным, таким и остался. Сергей всегда удивляет своей принципиальностью и абсолютной правильностью во всех вопросах. Он всегда делает то, что считает нужным, и, как правило, это оказывается правильным. Лучшего слова не подобрать. Абсолютно порядочный и честный человек, преданно любящий наш вид спорта. Это высочайший профессионал, трудно назвать второго такого человека в КХЛ.

Мы и в КХЛ вместе работали, он возглавлял департамент проведения соревнований, я был заместителем управляющего директора. Серёжа очень много участвовал в работе по созданию КХЛ. В существующем сейчас толстенном регламенте он внёс большую лепту во всём, что касается организации матчей. И календари он составляет, а вы даже не представляете, что такое сделать календарь на почти 30 команд! Надо ведь учесть и занятость дворцов, и логистику, и массу всяких наложений. Столько всего, ни один компьютер это не сделает. Пытались сделать специальную программу, но нет такого алгоритма. Алгоритм только у Сергея в голове. Думаю, до сих пор составление календаря процентов на 80 лежит на нём. Помню, каждый июнь-июль он сидел над ним круглосуточно.

Мы делали одну работу, участвовали вместе с СДК. Сергей внёс в КХЛ очень много интересных предложений, занимался всем, что касается регламента соревнований, их проведения. Можно сказать, он был как председатель Конституционного суда, учитывал каждую мелочь регламента игры, чтобы всё было безопасно и удобно для всех. Заботился не только о нашем виде спорта, но и думал об игроках, болельщиках на стадионе. На нём всегда лежал огромный объём работы.

Он ещё же и творческая личность. Практически все конкурсы Матчей звёзд были им лично опробованы. Когда он придумывал конкурс, то сам выходил на лёд и испытывал на себе, только после этого его предложения утверждались.

Он не только руку на пульсе всегда держал. Скорее, это его пульс держал руки всех. Действительно заслуженный человек, думаю, даже немного недооценённый, потому что сделал очень много хорошего для лиги, но никогда себя не выпячивал и из-за своей скромности всегда старался отойти на второй план. Рядовой болельщик о Сергее совершенно ничего не знает, а благодаря ему у нас существует и порядок, и вся красота хоккея. Он пусть и на заднем плане, но делает далеко не заднюю, а переднюю, важнейшую работу.

Сейчас он абсолютно на своём месте. Действительно, это столп нашего хоккея, основа, на котором строится весь хоккей. Самая важная, твёрдая основа, но которая находится внутри и незаметна снаружи. Самый профессиональный профессионал».

Сергей Козлов с Андреем Мироновым и Александром Ерёменко на Матче звёзд Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Валерий Каменский, вице-президент по развитию КХЛ:

«Мы ещё в детстве играли друг против друга, немного были знакомы. Когда я вернулся из Северной Америки, закончил хоккейную карьеру, Александр Иванович Медведев взял меня на работу в КХЛ, тогда мы с Сергеем и начали вместе работать и близко общаться. Сейчас сидим в одном кабинете.

Может быть, он неизвестен болельщикам, но в лиге его все знают. Это профессионал своего дела, который уже давно и качественно делает чёрную работу, — составляет календари, объясняет правила всем командам, помогает проводить Матчи звёзд, по всем вопросам все команды к нему обращаются, в том числе по регламенту, переносу матчей. Можно очень долго перечислять, чем он занимается, но самое главное, что он любит эту работу и полностью ей отдаётся, любит хоккей и всегда идёт навстречу, объясняет.

Мы с ним вместе работали и в Дисциплинарном комитете, много спорили, но всегда приходили к общему знаменателю. Он всегда борется за правду, старается убедить, что мы поступаем правильно. Он, наверное, самый главный долгожитель, который работал и в федерации, и сейчас в КХЛ очень долго работает. Очень полезный и нужный работник, отзывчивый, добрый. Не любит конфликтов, старается всё заканчивать мирно. Любит объяснять – порой так разжёвывает всё, как маленьким детям, что даже устаёшь (улыбается)! От А до Я знает весь регламент, все правила, хоккей.

В этот день хочется поздравить Сергея с юбилеем, пожелать ему здоровья, счастья, удачи, и пусть он продолжает работать на благо российского хоккея!»

Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру здоровья и успехов в его многогранной профессиональной деятельности!