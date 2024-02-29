Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал игроков клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ рассмотрел материалы, полученные в ходе расследования, и признал спортсменов нарушившими антидопинговые правила. Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачётом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов с 6 апреля 2023 года. РАА „РУСАДА“ обсудит возможность обжалования данных санкций после получения решений в полном объёме», — сказано в заявлении агентства.
Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».