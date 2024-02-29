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Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг

Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг
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Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал игроков клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ рассмотрел материалы, полученные в ходе расследования, и признал спортсменов нарушившими антидопинговые правила. Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачётом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов с 6 апреля 2023 года. РАА „РУСАДА“ обсудит возможность обжалования данных санкций после получения решений в полном объёме», — сказано в заявлении агентства.

Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

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