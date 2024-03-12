Удивительный гол россиянина в НХЛ! Забил, подставив клюшку ещё в своей зоне

Сегодня на «Ти-Ди Гарден» встретились «Бостон» и «Сент-Луис». «Блюзмены» продолжали гостевую серию, которая пока складывается не лучшим образом – три поражения подряд. У «Брюинз» же вовсю идёт домашняя серия, в которой они до этой встречи не уходили без набранных очков.

Первая половина стартового отрезка прошла в обоюдной борьбе, где обе команды периодически создавали шансы для взятия ворот. Но первыми преуспели в этом гости, причём не без помощи арбитра: Тони Крюг запускал шайбу по борту, та попала в судью и выскочила на дальний пятак, откуда Капанен отправил её в ворота.

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В конце периода «Сент-Луис» получил прекрасную возможность удвоить преимущество, чем прекрасно воспользовался: Роберт Томас с передачи Павла Бучневича реализовал формат «5 на 3».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Бостон» допустил опасную контратаку на свои ворота, за что мгновенно поплатился – Кевин Хейз отправил шайбу между щитков Свейману. В середине периода хозяева одну шайбу отквитали, но она была отменена после тренерского запроса. Зато через четыре минуты шайбу Брэндона Саада предпосылок у арбитра отменить уже не было – нападающий «Сент-Луиса» оказался самым ловким на пятаке.

В самом начале третьего периода лучший бомбардир «Бостона», Давид Пастрняк, одну шайбу отыграл и подарил надежду хозяевам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но все надежды удивительным образом разрушил Алексей Торопченко, который после выброса Колтона Парэйко подставил клюшку в своей зоне, после чего та прокатилась мимо защитника «Брюинз» и закатилась в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Сент-Луис» прервал серию из трёх поражений кряду, разобравшись с одной из лучших команд Востока, а «Бостон» завершил домашнюю серию поражением.