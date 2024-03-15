Кучеров продолжает творить! Набрал пять очков и помог повторить рекорд «Тампы»

Одна из самых интересных вывесок очередного игрового дня НХЛ — встреча «Тампы» и «Рейнджерс». «Молнии» последний матч провели аж пять дней назад, разгромив соседей по таблице из «Филадельфии» со счётом 7:0, а вот «синерубашечники» позавчера с трудом переиграли «Каролину».

Тем не менее именно гости в первом периоде были активнее. Эта активность вылилась в две заброшенные шайбы — первым свою уже 36-ю шайбу в сезоне забросил Артемий Панарин, который замкнул передачу Винсента Трочека после быстрой контратаки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Спустя три минуты ворота Василевского поразил защитник Брейден Шнайдер, который оформил довольно-таки комфортное преимущество «Рейнджерс» к перерыву. Впрочем, многие тренеры не любят отрыв в два гола, и не просто так — во втором периоде «Тампа» взяла себя в руки, и от этого отрыва не осталось и следа.

Камбэк «Лайтнинг» обеспечил ведущий дуэт клуба Кучеров — Пойнт. Первый гол они организовали вдвоём — канадец перехватил шайбу в средней зоне и после небольшой перепасовки с российским одноклубником впервые в матче пробил Игоря Шестёркина.

Под занавес периода лидеры «молний» подключили к делу ещё и Энтони Дюклера. Новичок команды, пополнивший состав «Тампы» под занавес дедлайна обменов, проводил второй матч в составе южан и отличился второй шайбой, на добивании поразив пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Весёлый вечер для хозяев только начинался — на второй минуте третьего периода «Рейнджерс» вновь вышли вперёд благодаря первому голу за клуб Джека Рословича, но затем на льду были только «Лайтнинг». Уже через полторы минуты счёт вновь был равным — Кучеров и Хедман выступили в ассистентах, а Пойнт оформил дубль.

Центрфорварда сегодня было просто не остановить — в середине финальной трети он помог отличиться Стивену Стэмкосу, который впервые в матче вывел «Тампу» вперёд, а ещё пару минут спустя оформил хет-трик. Вновь с помощью Кучерова и Хедмана.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Думаю, Пойнт и Кучеров приняли первый период слишком близко к сердцу. Они обладают отличным менталитетом, который позволил им вернуться в игру. Шесть очков у Пойнтера, пять очков у Куча. Они являются лучшими игроками в мире не просто так. Сегодня они это показали. Эти матчи важны. Необходимо, чтобы ваши лучшие игроки были вашими лучшими игроками, и сегодня именно так и было», — рассказал Стэмкос после матча.

Пойнт и Кучеров действительно набрали ещё по одному очку — канадец ассистировал, а россиянин поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи. Сегодня Никита в очередной раз установил большое количество достижений — вторым из действующих игроков достиг отметки в 70 голевых передач за сезон в третий раз в карьере (первый — Макдэвид), сравнялся с Бреттом Халлом по количеству очков для крайнего нападающего за первые 65 матчей сезона — 112 (рекордсмен — Ягр, набравший 128 очков в сезоне-1995/1996), а также сравнялся с Драйзайтлем, Маршаном и Кросби по количеству матчей с пятью очками — их на счету Кучерова уже шесть. Среди действующих игроков больше только у Маккиннона (7), Малкина (8) и Макдэвида (11).

Пойнт же впервые в карьере набрал шесть очков за один матч и повторил рекорд «Тампы». Принадлежит он, конечно же, Никите Кучерову, который относительно недавно — в ноябре прошлого года — установил его в игре с «Каролиной».

Благодаря этой победе «Тампа» немного оторвалась от восьмого места на Востоке, борьба за которое становится всё ожесточённее. Но чувствовать себя совсем спокойно «молнии» пока не могут — чтобы наверняка попасть в плей-офф, необходимо побеждать и дальше.