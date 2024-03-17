«Весь сезон такое засчитывалось». Отменённый гол СКА и другие итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 марта 2024 года.

«Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

17 марта в Магнитогорске завершился первый матч четвертьфинальной серии между местным «Металлургом» и «Спартаком». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева льда.

Уже после первого периода «Металлург» вёл с преимуществом в две шайбы. На девятой минуте отличился Люк Джонсон, а на 13-й — Дмитрий Силантьев. Третью шайбу во втором периоде забросил защитник Егор Яковлев, а четвёртую — Никита Гребёнкин (в пустые ворота). 20-летний вратарь магнитогорской команды Илья Набоков отразил 38 бросков, не пропустив ни одного. Это его первый в карьере «сухой» матч в плей-офф.

Для московского клуба это первый матч в текущем плей-офф, когда команда не смогла забросить ни одной шайбы. Также главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов дважды брал запрос на положение «вне игры». Первый — после шайбы Егора Яковлева — не был удовлетворён, и гол засчитали. Второй просмотр был на шайбу Никиты Гребёнкина, но в этом случае гол отменили из-за офсайда. «Металлург» повёл в серии 1-0. Следующий матч соперники проведут послезавтра, 19 марта, на «Арене-Металлург».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

17 марта на льду «СКА Арены» состоялся первый матч второго раунда плей-офф КХЛ между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

Заброшенными шайбами в составе екатеринбуржцев отметились Семён Кизимов, Алексей Макеев и Денис Баранцев, который стал автором победного гола. В составе СКА отличились Марат Хайруллин и Сергей Сапего. Прервалась «сухая» серия голкипера петербургской команды Никиты Серебрякова, длившаяся почти 117 минут.

Так же, как и в матче «Металлурга» и «Спартака», не обошлось без тренерских запросов на заброшенные шайбы. Во втором периоде после гола нападающего СКА Захара Бардакова Николай Заварухин взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот, который в итоге был удовлетворён. Следующая встреча соперников состоится 19 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Не понимаю, что произошло». Ротенберг — об отменённом голе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отмену гола нападающего своей команды Захара Бардакова в первом матче второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3).

«Мы тоже забили два хороших гола, один гол отменили. Не понимаю, что произошло: защитник соперника толкнул нашего игрока, весь сезон такие голы засчитывались, сегодня отменили. Судьям виднее, они профессионалы. Нам надо больше забивать, хорошие моменты создали. Соперник — сильная команда, мастеровитые ребята, им нельзя давать много пространства», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

17 марта петербургская команда проиграла первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 2:3. На 17-й минуте второго периода Захар Бардаков забросил шайбу, но, посмотрев эпизод, судьи вынесли решение об отмене гола, так как перед взятием ворот была блокировка вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Тренер «Спартака» Жамнов — о поражении от «Металлурга»: всё будет нормально

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором его команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:4.

«Первая игра сложилась не так, как хотелось бы. Движемся дальше, готовимся к следующему матчу. Что не получилось? Забить (смеётся). Были моменты, не хватило злости. Играли по периметру, особой нагрузки у вратаря соперника не было. Учтём это в дальнейшем, думаю, всё будет нормально. Доволен ли взаимодействиями между звеньями? Нормально, но чуть ушли от той игры, что мы просили. Не получилась та игра, которую хотели.

«Металлург» неплохо сыграл в обороне, но здесь и наша вина, наших нападающих. Не было той злости и агрессии. Много бросков, которые видел вратарь», — сказал Жамнов на пресс-конференции после матча. После сегодняшней игры «Металлург» повёл в серии 1-0. Следующий матч команды проведут 19 марта.

Главный тренер «Тампа-Бэй» рассказал, почему считает Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал, почему он считает российского нападающего Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ.

«Я должен отдать должное нашим лидерам. В частности, Никите Кучерову, который, на мой взгляд, является лучшим игроком лиги. Он является лидером нашей команды на обоих концах площадки. Есть причина, по которой наша игра в большинстве сейчас занимает первое место в лиге — во многом благодаря ему.

Если бы вы взяли пять или 10 лучших игроков НХЛ и предложили им выбрать один матч НХЛ для просмотра, то, скорее всего, они выберут игру с участием «Тампа-Бэй». Не для того, чтобы увидеть тренера Джона Купера, а для того, чтобы увидеть игру Никиты Кучерова. Я думаю, он пользуется огромным уважением со стороны всех в лиге и многих лучших игроков. Думаю, что это является самым большим комплиментом, и поэтому он должен выиграть награду MVP», — цитирует Купера ESPN.

На данный момент Кучеров является вторым бомбардиром НХЛ, набрав 114 (40+74) очков в регулярном чемпионате в 66 проведённых матчах.