Овечкин, Малкин и Капризов мимо плей-офф? Расклады на конец регулярного чемпионата НХЛ

На Востоке ожидается упорная борьба за последние места в восьмёрке, а вот на Западе всё слишком очевидно.

Пока все прикидывают, кто лучше всех усилился в дедлайн и кто является главным фаворитом Кубка Стэнли, в стороне остаётся одна не менее интересная тема: кто же всё-таки займёт последние места под солнцем. Это является стратегически важным фактом, потому что в НХЛ в плей-офф всё начинается заново, и каждая команда способна пройти далеко. За примерами далеко ходить не надо: «Лос-Анджелес» выиграл титул в 2012 году, заняв восьмое место в конференции, а «Флорида» дошла до финала в прошлом году, только в концовке сумев выгрызть вторую уайлд-кард. Поэтому борьба за 15-17 матчей до конца регулярки ожидается упорнейшая.

Восточная конференция

Начнём с раскладов в Восточной конференции, в которой в этом году разворачивается настоящая битва, и всё, возможно, разрешится только в последних матчах. На данный момент незыблемыми выглядят позиции пяти команд, которые и разделят между собой самые сладкие места: это «Бостон», «Флорида», «Рейнджерс», «Каролина» и «Торонто». Из борьбы же выпали только три команды, целью которых, скорее всего, станет пик повыше на предстоящем драфте: это «Монреаль», «Оттава» и «Коламбус». А вот в середине не всё так однозначно: на данный момент восемь команд бьются за три оставшихся места. Об этих восьми командах и пойдёт речь.

Третье место в Столичном дивизионе

Команда, занимающая место на данный момент – «Филадельфия»

Команда, которая его займёт – «Айлендерс»

«Айлендерс» по ходу сезона сменили главного тренера, возвращение в НХЛ отметил величайший Патрик Руа. На команду приход главного тренера не подействовал как быстродействующее оживляющее зелье, но со временем игра «островитян» начала постепенно улучшаться. Да, «Айлендерс» потерпели четыре поражения подряд, однако пространства для совершения финального рывка у них полно. Возможно, Илья Сорокин вдохновится своим другом Игорем Шестёркиным, который набрал потрясающую форму под конец чемпионата, и дотащит команду до плей-офф. Такой опыт у него уже имеется.

Илья Сорокин Фото: AP/TASS

Первая уайлд-кард

Команда, занимающая место на данный момент – «Тампа-Бэй»

Команда, которая его займёт – «Тампа-Бэй»

«Тампа», проводящая довольно-таки скомканный сезон по своим меркам, должна сохранить место, которое она занимает на данный момент. Тот костяк, который ещё совсем недавно играл в трёх финалах подряд, не оставит команду без плей-офф. К тому же у Никиты Кучерова есть незавершённое дело — противостояние с Маккинноном, как и борьба за плей-офф, должно идти до самого конца.

Вторая уайлд-кард

Команда, занимающая место на данный момент – «Детройт»

Команда, которая его займёт – «Баффало»

Да, такое высокое место выдано «Сэйбрз», скорее, авансом. Стоит напомнить, что «клинки» не играли в плей-офф с 2011 года. За это время НХЛ успели пополнить две команды, а одна из них уже выиграла Кубок Стэнли. Но аванс подкреплён и фактами: в конце чемпионата «Баффало» всё-таки начал играть так, как многие прогнозировали перед сезоном. Команда, наделённая большим потенциалом, начала побеждать, причём в самой разной манере, а такое долгое отсутствие в плей-офф будет являться стимулом для молодой команды.

Команды, которые не попадут в плей-офф

«Детройт»

На самом деле, «Детройт» совершил большой шаг вперёд в этом сезоне и является одним из главных претендентов на попадание в восьмёрку. Команда временами играет в потрясающий хоккей, который основан на взаимодействии игроков всех звеньев, а не на примитивном «бей-беги». Но при этом «Ред Уингз» до жути нестабильны и могут после впечатляющей победной серии выдать такую же по объёму серию поражений. Сейчас идёт вторая: восемь поражений в основное время в девяти последних матчах. Именно это может помешать «Детройту» попасть в плей-офф.

«Вашингтон»

«Столичные», вопреки действиям менеджмента в дедлайн, когда были обменяны Эдмундсон, Кузнецов и Манта, продолжают борьбу за плей-офф. Именно борьбу, потому что почти каждая победа «Вашингтона» стоит на трёх китах: терпении, характере и стойкости. Такая воля к победе может вознаградить Овечкина и компанию попаданием в восьмёрку, но, вероятно, команде просто не хватит ресурсов, чтобы оказать серьёзное сопротивление остальным.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Филадельфия»

«Лётчики» стали главным открытием сезона, потому что перед началом сезона команде пророчили только борьбу за высокие пики. Но Джон Торторелла в очередной раз показал, что он умеет выстраивать команды, даже когда подбор игроков к этому не располагает. Типпетт и Конечны совершили большой прорыв, а первый выбил приличную прибавку к зарплате на последующие годы. Но конкуренты «Филадельфии» выглядят сильнее и подвинут команду с третьего места в Столичном дивизионе.

«Питтсбург»

«Пингвины» с каждым годом закапывают себя всё глубже и глубже, а обменяв Гюнцеля в «Каролину», окончательно лишили себя даже призрачных шансов на плей-офф. В отличие от того же «Вашингтона», который находится в похожей ситуации, «Пингвинз» даже не способны выгрызать победы, чаще всего, наоборот, разбазаривая преимущество в счёте и проигрывая ключевые матчи.

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

«Нью-Джерси»

«Дьяволы» каждодневно разочаровывают своей игрой в этом сезоне, потому что от команды были большие ожидания после прорыва в прошлом сезоне, когда молодая команда переиграла в седьмом матче «Рейнджерс». Поговаривали, что Линди Рафф зажимает команду и не даёт ей вздохнуть, но после увольнения главного тренера ситуация кардинально не изменилась. Даже стала хуже. «Нью-Джерси» и «Питтсбург» будут первыми, кто в ближайшее время потеряют шансы на плей-офф.

Западная конференция

На Западе дела с интригой обстоят значительно хуже, потому что де-факто вся восьмёрка уже сформирована. Остаётся только решить, кто на каком месте окажется.

Третье место в Тихоокеанском дивизионе

Команда, занимающая место на данный момент – «Лос-Анджелес»

Команда, которая его займёт – «Вегас»

На данный момент «Лос-Анджелес» опережает «Вегас» только по дополнительным показателям. Действующий чемпион выглядит главным претендентом на место в плей-офф вне уайлд-кард по совокупности всех факторов: больше звёзд, больше опыта, более цельная игра. И не забываем об усилении в дедлайн, после чего на «Вегас» неистово взъелись.

Первая уайлд-кард

Команда, занимающая место на данный момент – «Нэшвилл»

Команда, которая его займёт – «Нэшвилл»

«Нэшвилл» приятно удивил всех в этом сезоне, потому что летняя перестройка, когда начались выкупы контрактов лидеров, обещала затянуться на несколько лет. Но «хищники» довольно безболезненно прошли этот этап, даже улучшив результат по сравнению с прошлым сезоном. Команда имеет фантастическую серию, состоящую из 14 матчей с набранными очками (12 побед). Предпосылок к тому, что в конце вся эта конструкция развалится, почти нет.

Вторая уайлд-кард

Команда, занимающая место на данный момент – «Вегас»

Команда, которая его займёт – «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» в этом сезоне выглядит значительно хуже, чем в предыдущем сезоне. Смена главного тренера ненадолго вдохнула жизнь в команду, но дальше всё продолжилось, как и было. «Короли» чередуют победы и поражения и могут чувствовать себя уверенно в зоне плей-офф только из-за отсутствия оппозиции.

«Лос-Анджелес» Фото: AP/TASS

Команды, которые не попадут в плей-офф

«Сент-Луис»

Чисто теоретически «блюзмены» имеют очень неплохие шансы, отставание от зоны плей-офф составляет всего четыре очка. К тому же команда одержала четыре победы подряд, что показывает желание команды успеть сесть в последний вагон. Но на протяжении всего сезона «Сент-Луис» нет однозначного понимания, какая же финальная цель команды. То ли это перестройка, тогда желание обменять Бучневича становится понятно, то ли это попытка с нынешним костяком (весьма неплохим) попробовать попасть в восьмёрку. Кажется, даже в самом «Сент-Луисе» не определились, а просто отдали всё на откуп судьбе.

«Миннесота»

Про бесперспективность «Миннесоты» уже было сказано много слов, поэтому из раза в раз повторяться не имеет смысла. Команда, ведомая Кириллом Капризовым, каждый матч показывает, что она готова пойти на многое, чтобы попасть в плей-офф, даже на снятие вратаря в овертайме, но, скорее всего, эти попытки окажутся тщетными. «Дикари» будут до последнего сражаться, однако нынешний состав не способен вдолгую вести борьбу.

«Калгари»

С «Калгари» стало всё понятно ещё в дедлайн, когда «огоньки» устроили распродажу, обменяв Хэнифина, Танева и Линдхольма. Этот шаг отчётливо показал смирение с ситуацией, а взоры организации обращены в будущее.

«Сиэтл»

В прошлом сезоне «кракены» были в одном шаге от выхода в финал Запада, что сулило многообещающие перспективы в этом сезоне. Но не сложилось. Очень многие игроки не отыграли на уровне прошлого сезона, а та системность, которая давала результат, в этой регулярке сыграла с «Сиэтлом» злую шутку. Ещё и отставание в 11 очков от зоны плей-офф довольно ясно говорит, что шансов нет.