Лучший вратарь 2024-го в НХЛ — финн из аутсайдера лиги. Кто такой Луукконен из «Баффало»

Когда вы слышите словосочетание «лучший вратарь НХЛ», то вам на ум наверняка приходит фамилия одного из российских представителей этого амплуа или же кого-либо из тех голкиперов, чьё имя в лиге в последние годы было на слуху. К примеру, это могут быть Марк-Андре Флёри, который, правда, в последние пару лет уже далеко не так хорош, Коннор Хеллебайк, годами тащивший «Виннипег» и являющийся одним из главных претендентов на «Везину» по итогам этой регулярки, или же Линус Улльмарк — действующий обладатель этой награды. На худой конец лучшие голкиперы играют в лучших командах — можно вспомнить того же Эдина Хилла, ставшего оплотом завоевавшего Кубок Стэнли «Вегаса», или Тэтчера Демко, который является одним из краеугольных камней прогресса «Ванкувера».

Тем удивительнее будет узнать, что лучшим вратарём 2024-го в НХЛ является не один из россиян, не звёздный голкипер и даже не представитель команды-лидера. Наиболее выдающуюся игру среди коллег в первые два месяца этого года демонстрирует… Укко-Пекка Луукконен из идущего на 13-м месте в Восточной конференции «Баффало», который за 19 матчей до конца регулярки отстаёт от лидирующей восьмёрки на солидные девять очков.

Для тех, кто хоть немного следит за «клинками», игра Луукконена в последнее время может быть даже бóльшим откровением, чем для тех, кто слышит о 24-летнем финне впервые. Основной голкипер финской молодёжки, завоевавшей золото на МЧМ-2019 в Канаде, проводит второй полноценный сезон в лиге, и о первом вспоминать ему вряд ли хочется. Среди вратарей, проведших не менее 25 матчей в предыдущей регулярке (а таких набралось 52), УПЛ был в числе худших по обоим ключевым показателям — 89,2% ОБ (девятый с конца) и 3,61 КН (шестой с конца), а также 1 из 10 голкиперов, не проведших ни одного «сухого» матча (всего у Луукконена их было 33). К слову, в этой десятке был также и Хилл, однако его показатели были куда приличнее, да и два шат-аута в плей-офф и поднятый над головой трофей с лихвой компенсировали отсутствие таковых по ходу гладкого чемпионата.

В этом же сезоне Луукконен впервые появился в заявке «Сэйбрз» только в четвёртой игре, а вышел на лёд и вовсе лишь в седьмой. Никаких повреждений у финна не было — он банально проиграл конкуренцию на тот момент 21-летнему Девону Леви, которого тренерский штаб решил бросить в бой с первых матчей новой регулярки на фоне относительно неплохого отрезка в концовке предыдущей. Затея довольно ожидаемо провалилась — у «Баффало», мягко говоря, далеко не самая надёжная команда, когда речь идёт об игре в обороне, и выставлять неопытного, пусть и талантливого вратаря в качестве первого номера было довольно безрассудно.

Леви сперва просто стал чуть реже появляться в составе, а затем перешёл на режим существования «день в НХЛ — два в АХЛ» и плотно прописался в фарм-клубе с начала февраля. Но Луукконен был даже не вторым выбором — осенью ходили слухи, что «клинки» готовы расстаться с ним. Лишь после того как Дон Гранато потерял веру ещё и в Эрика Комри, финн стал гораздо чаще появляться на льду. Справедливости ради, первые шансы в этом сезоне Укко-Пекка получил благодаря травмам конкурентов — спустя несколько стартовых матчей из игры выбыл Леви, что дало возможность Луукконену оказаться в заявке и в рамках ротации выйти на игру с «Оттавой», а буквально через несколько дней травму получил и Комри, благодаря чему финский вратарь провёл вторую половину встречи с «Нью-Джерси».

Укко-Пекка Луукконен Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

Эти полтора часа для лучшего игрока Лиги Онтарио 2019 года получились не слишком удачными — семь пропущенных шайб после 59 бросков, то есть всего чуть более 88% ОБ. Однако уже в следующем матче Луукконен оформил первый шат-аут в НХЛ, и не с кем-нибудь, а с «Колорадо» — «лавины» приехали в Баффало после 0:4 от «Питтсбурга» и не смогли забить во второй игре подряд. Та игра вселила надежду, что для финна ещё не всё потеряно, но до конца 2023-го он чередовал редкие хорошие матчи с плохими или вовсе провальными.

Неизвестно, что произошло с УПЛ в промежутке между последней игрой в прошлом году и первой в нынешнем, но с начала января он стал настоящей стеной — насколько это возможно, играя в команде-аутсайдере. В новом году он появлялся на льду в 20 из 24 матчей «Сэйбрз», и по результатам первых двух месяцев 2024-го с индивидуальной точки зрения ему просто нет равных — Луукконен является единоличным лидером по проценту отражённых бросков, коэффициенту надёжности и шат-аутам среди голкиперов, проведших не менее восьми матчей, заметно превосходя коллег по амплуа.

Лидеры по % ОБ в 2024 году (не менее восьми матчей)

Вратарь Клуб Матчи ОБ КН Шат-ауты Укко-Пекка Луукконен «Баффало» 21 93,1% 1,9 3 Сергей Бобровский «Флорида» 18 92,9% 1,98 2 Джордан Биннингтон «Сент-Луис» 18 92,8% 2,29 2 Коннор Хеллебайк «Виннипег» 19 92,7% 2,22 2 Пётр Кочетков «Каролина» 12 92,5% 2,07 2 Энтони Столарз «Флорида» 10 92,5% 2,09 1

Лидеры по КН в 2024 году (не менее восьми матчей)

Вратарь Клуб Матчи КН ОБ Шат-ауты Укко-Пекка Луукконен «Баффало» 21 1,9 93,1% 3 Антти Раанта «Каролина» 9 1,97 90,8 0 Сергей Бобровский «Флорида» 18 1,98 92,9% 2 Пётр Кочетков «Каролина» 12 2,07 92,5% 2 Энтони Столарз «Флорида» 10 2,09 92,5 1

Лидеры по шат-аутам в 2024 году (не менее восьми матчей)

Вратарь Клуб Матчи Шат-ауты КН ОБ Укко-Пекка Луукконен «Баффало» 21 3 1,9 93,1% Пётр Кочетков «Каролина» 12 2 2,07 92,5% Тэтчер Демко «Ванкувер» 22 2 2,58 91,2% Тристан Джерри «Питтсбург» 18 2 2,8 90,2% Коннор Хеллебайк «Виннипег» 19 2 2,22 92,7% Джордан Биннингтон «Сент-Луис» 18 2 2,29 92,8% Сергей Бобровский «Флорида» 18 2 1,98 92,9%

В том числе благодаря игре в последние два месяца Луукконен является одним из лучших и по сезонным показателям. Среди вратарей, проведших не менее 25 матчей, финн занимает восьмое место по проценту отражённых бросков (91,4%), четвёртое по коэффициенту надёжности (2,44) и делит с Сергеем Бобровским четвёртое место по количеству шат-аутов (по четыре).

Во многом именно его уверенная игра помогает «Баффало» выигрывать — «клинки» зачастую побеждают с минимальной разницей в счёте, которую обеспечивает как раз Луукконен. Порой, конечно, случаются и провалы, как в матче с «Анахаймом», где финн пропустил четыре гола после 14 бросков, а также бывают просто неудачные моменты — вот этот гол в недавней встрече с «Виннипегом» вратарь «Сэйбрз» явно мог и не пропускать.

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Такие ошибки, которых в игре Укко-Пекки стало гораздо меньше, сейчас являются скорее следствием определённой усталости — для финна это был второй матч за два дня и девятый за две недели. И даже с их учётом его GSAx довольно высок — 8,1. Это наивысший показатель для голкипера «Баффало» с сезона-2016/2017, когда Андерс Нильссон спас «клинков» почти от 12 голов за 26 матчей. Луукконен провёл уже 39 — это его личный рекорд, который ещё не раз будет побит до конца регулярки.

Самому финну плотный график, в котором он работает в последнее время, приходится по душе: «Тебе не приходится мысленно бороться с тем, что ты не знаешь, когда сыграешь в следующий раз. Всё просто идёт по накатанной. Ты знаешь, что на следующий день будет тренировка, а затем ты вновь выйдешь на лёд с первых минут. Это приятное чувство, и оно как бы снимает ментальную нагрузку, потому что ты знаешь, что следующая игра наступит достаточно быстро. Это очень сильно мне помогло. В такой ситуации хотел бы быть любой вратарь», — рассказал Луукконен после матча с «Джетс».

Сможет ли разыгравшийся молодой голкипер помочь «Баффало» прервать позорную серию и выйти в плей-офф впервые с 2011 года? К сожалению для поклонников «клинков», вряд ли, ведь «Сэйбрз» забивают ещё меньше, чем пропускают — а пропускают они действительно не так уж и много, особенно для команды вне первой восьмёрки. 188 голов за 63 матча — меньшим количеством могут похвастаться только 13 команд лиги. Но по заброшенным шайбам (183) они лишь на 22-й строчке. И ситуация едва ли улучшится, ведь буквально только что «Баффало» обменял своего лучшего бомбардира Кейси Миттельштадта в «Колорадо» — более печальными прямо сейчас болельщики «клинков» могли бы быть только в случае ухода Луукконена, которого многие из них с радостью бы отпустили ещё каких-то полгода назад.

Луукконен — автор самой продолжительной «сухой» серии в сезоне: «Сухая» серия вратаря «Баффало» Луукконена прервалась на 164-й минуте. Это рекорд сезона

При этом в целом фанаты «Баффало» могут сохранять оптимизм даже несмотря на то, что в этом сезоне подняться выше нынешней позиции будет достаточно проблематично — у «клинков» всё ещё самый молодой состав лиги, один из сильнейших пулов проспектов и наконец-то появившаяся определённость с первым номером. При этом Луукконену 9 марта исполнится только 25. Это совсем небольшой возраст для вратаря, который при правильном обращении вполне может вырасти в звезду лиги — голкипера такого уровня у «Сэйбрз» не было со времён Райана Миллера.