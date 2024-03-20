Никита набрал четыре очка и принёс «Тампе» четвёртую победу подряд.

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Что за матч Кучерова! Покуражился над чемпионом НХЛ, вернув лидерство в гонке бомбардиров

Натан Маккиннон, который сегодня проводил очередной матч на два часа раньше этого, набрал одно очко и увеличил отрыв от Кучерова до трёх очков. Давайте посмотрим, как Никита отвечал канадскому бомбардиру.

Матч начался с чумовой трёхходовки «Вегаса» в духе советского хоккея лучших времён: Айкел, Теодор и Маршессо отлично сообразили на троих.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Преимущество хозяев росло, но сломило это, как ни странно, большинство: Хагель и Чирелли убежали «два в ноль» и переиграли Хилла. А уже через три минуты «молнии» вышли вперёд: забросил Дюклер с передачи Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Обычно во втором периоде игра раскрывается по причине дальних скамеек запасных, но сегодня команды не сочли это убедительным аргументом, проводя почти всё время в средней зоне и около бортов. Но «Вегас» нашёл-таки уязвимость в обороне «Тампы», и Бретт Хауден послал шайбу между щитков Василевского.

А в третьем периоде сработала самая эффективная связка «Тампы»: Кучеров нашёл Пойнта, который послал шайбу в ближний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Голден Найтс» быстро сравняли счёт благодаря броску Хаттона, но вскоре Кучеров и Пойнт вновь застали оборону хозяев врасплох: Никита воспользовался гибридным пробросом, а Брейден опередил защитников «Вегаса» и направил шайбу аккуратно между щитков Хилла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рыцари» сняли вратаря в концовке, однако это не помогло: Никита Кучеров в спринтерском забеге опередил Теодора и отправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У главного тренера «Вегаса» возникли вопросы по этой шайбе, однако после видеопросмотра судьи не увидели игру высоко поднятой клюшкой и засчитали гол.

Таким образом, «Тампа» одерживает четвёртую победу подряд, а Никита Кучеров набирает сегодня четыре очка и опережает Натана Маккиннона в списке лучших бомбардиров.