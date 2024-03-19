«Магнитка» вновь засушила «Спартак». Куда исчезла лучшая атака сезона КХЛ?

Счёт в серии стал 2-0, а у московского клуба возникли проблемы, ожидать которые было невозможно.

Серия «Металлурга» и «Спартака» продолжилась сегодня в Магнитогорске. В первой встрече красно-белым не удалось пробить Илью Набокова, который в первый раз в карьере сыграл «на ноль» в плей-офф КХЛ. Это подтолкнуло тренерский штаб московского клуба на изменения в составе: Илья Ковальчук попал в заявку второй раз по ходу плей-офф.

Первый период проходил в обоюдоострой борьбе, но первый опасный момент возник у хозяев: Денис Зернов выбежал один на один с Дмитрием Николаевым, но дуэль осталась за голкипером «Спартака». Москвичи самый опасный момент создали в большинстве, когда на льду находилась вторая спецбригада, но Илья Ковальчук не сумел направить шайбу над Набоковым, который лежал на льду. В конце периода «Спартак» открыл счёт, но… уже прозвучала сирена, после видеопросмотра было определено, что шайба была заброшена по истечении игрового времени.

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Спартаковцы активно начали второй период, но запал был остужён двумя удалениями подряд от красно-белых. «Магнитка» двойным большинством не воспользовалась. А к середине периода градус игры начал повышаться: сначала Илья Ковальчук припечатал Люка Джонсона, а уже через некоторое время вступил в потасовку с Данилой Юровым, по итогам которой оба участника получили по две минуты.

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«Спартак» продолжил удаляться и дальше, но магнитогорцы так и не создали ничего опасного у ворот Николаева.

В третьем периоде игра шла до заброшенной шайбы, и шаткая чаша весов качнулась в сторону «Магнитки»: Джонсон набросил на ворота, шайба пошла мимо ворот, но отскочила от борта на Егора Коробкина, который поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Спартак» попытался забросить первую шайбу в этой серии, но все усилия разбились об уверенную игру Ильи Набокова.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0, а самая результативная команда регулярки и первого раунда Кубка Гагарина не может забросить уже 120 минут.