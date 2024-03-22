Этот паровоз не остановить! «Локомотив» обыграл «Авангард» и теперь закроет серию в Омске?

После разгрома в Омске и увольнения главного тренера Михаила Кравца «Авангард» смог добыть победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом». Команда, временно возглавляемая Сергеем Звягиным, справилась с давлением железнодорожников в основное время и смогла решить исход встречи в овертайме — лучший снайпер регулярного сезона и плей-офф Рид Буше пробил Даниила Исаева и возродил интригу в этом противостоянии. Чтобы окончательно уравнять шансы перед возвращением домой, «ястребы» должны были забирать и второй матч в Ярославле.

Начали гости, как и пару дней назад, довольно-таки активно, но на этот раз подопечные Игоря Никитина не только быстро перехватили инициативу, но и смогли открыть счёт — шайба после броска Георгия Иванова пролетела под рукой у Павла Хомченко и оказалась в сетке.

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Вскоре Денис Алексеев, казалось бы, удвоил отрыв, однако Сергей Звягин тут же взял тренерский запрос, который был удовлетворён — при входе в зону атаки форвард «Локомотива» оказался в положении вне игры.

Самый реальный шанс восстановить равновесие до перерыва имел всё тот же Буше. Владимир Ткачёв идеальным разрезающим пасом оставил американца один на один с Исаевым, однако форвард не сумел переиграть голкипера железнодорожников, который вовремя переместился в незакрытый угол и парировал бросок, сохранив минимальное преимущество для своей команды.

Если не считать второго матча, в котором «Локомотив» уничтожил соперника, в этой серии в каждой игре создаётся небольшое количество моментов, а большая часть времени проходит в борьбе. Так оказалось и на этот раз — яркие моменты можно было пересчитать по пальцам, а сам хоккей был довольно вязким, и по большей части активные действия разворачивались у ворот Хомченко. Но вторая двадцатиминутка закончилась без заброшенных шайб — к последней трети отставание «Авангарда» составляло тот же один гол, что и по окончании первого периода.

Возвращаться при счёте 1-3 в Омск «ястребы» вряд ли хотели, но уже в самом начале третьего отрезка этот вариант стал куда реальнее. «Авангард» не сумел удержать шайбу в зоне «Локомотива» и получил быструю контратаку в ответ — Иван Чехович забросил вторую шайбу в этом матче, которая стала для него второй в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

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После этого омичи проснулись, но какого-то организованного навала на ворота Исаева создать не могли. Шанс зацепиться за игру появился за семь минут до конца основного времени — 18-летний Михаил Гуляев от синей линии пробил мимо и трафика, который создали защитники «Локомотива», и Исаева — 2:1.

Но спустя всего две минуты на «Арене-2000» вновь загудел паровоз — большая часть хозяев уехала на смену, но это не помешало двоим оставшимся игрокам организовать третий гол ярославцев — Никита Кирьянов смог сохранить шайбу в зоне и совершил наброс от синей линии, а забытый всеми на пятаке Артур Каюмов подправил её в ворота.

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Этот гол по сути стал решающим — после этого «Авангард» уже не нашёл сил отыграться. 3:1 в матче и 3-1 в серии — «Локомотив» готовится закрывать серию в Омске. Кажется, этот паровоз не остановить.