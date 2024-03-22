«Трактор» вышел умирать, мы — играть в хоккей». Реакция «Динамо» на вылет из плей-офф КХЛ

22 марта первым участником полуфинала Кубка Гагарина стал «Трактор», одержавший сухую победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4-0, 5:4 в четвёртом матче). Обладатель Кубка Континента закончил выступление в нынешнем сезоне КХЛ, заняв пятое место в итоговой турнирной таблице. После завершения последнего матча сезона детали поражения рассказали главный тренер столичной команды Алексей Кудашов и одни из его ведущих игроков – нападающие Никита Гусев и Дмитрий Рашевский.

«В плей-офф должны работать все механизмы»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов проанализировал причины произошедшего на послематчевой пресс-конференции.

«В первую очередь хочу поздравить команду «Трактор» и их болельщиков с проходом дальше. Самоотверженность и самоотдача игроков «Трактора» позволила им выиграть эту серию. Также хочу поблагодарить и наших игроков за самоотдачу, которую они в течение сезона демонстрировали.

Наверное, хочу выделить двоих игроков – это Седрика Пакетта и Никиту Гусева – которых я хочу поблагодарить отдельно. Один со сломанной ногой играл, другой – с другим переломом. Они тоже проявили мужество. Этого нам, может быть, и не хватило.

Что касается всей серии, то, как я уже сказал, при равной игре и при переходящем преимуществе от одной команды к другой мы не смогли выиграть ни одной игры. Понимаете, чтобы выигрывать на этой стадии плей-офф, должны работать все механизмы и все линии – вратари, защита, нападение.

Тут мелочей не бывает. Два человека у нас выпадали, которые не могли играть на полную, уже здесь идёт небольшая просадка. Не всегда удачно играли в обороне. Сегодня, например, у «Трактора» был 41 заблокированный бросок. Это космическая цифра», – заметил Кудашов во вступительном слове.

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После этого последовали вопросы со стороны журналистов.

— Осталось ли чувство разочарования от такой статистики блокированных бросков?

— Это основная причина. Особенно в первых играх, из-за чего мы проиграли.

— Как и подобает главному тренеру, на публике вы стоически защищали своих вратарей от нападок журналистов на протяжении всей серии, но против факта не попрёшь – в четырёх матчах с «Трактором» вы трижды меняли голкиперов.

— Я хочу похвалить вратаря «Трактора». Он здорово сыграл в серии.

— А что по вашим вратарям?

— Не пошла игра в серии.

— Есть ли такие игроки, которые разочаровали вас в этой серии?

— Естественно, такие были. Это совершенно нормальное явление. В одной серии были одни лучше, в другой – другие. Всё в зависимости от соперника, от состояния игроков, от игрового времени и всего прочего. Я не буду сейчас проходиться по всем игрокам, не то время и не то место. Но естественно, что такое было.

— Есть разница в поражении в серии 0-4 или 3-4?

— Конечно, не хотелось бы вот так проигрывать. Я уже и в прошлый раз говорил, что очень странная серия. Ты иногда чувствуешь, что соперник сильнее тебя и ты не можешь ничего сделать. А когда ты понимаешь – нельзя так говорить сейчас – что ты можешь пройти этого соперника и ты видишь, за счёт чего, но у тебя постоянно не получается, то вот здесь очень обидно.

— Четыре пропущенные шайбы в первом периоде — это неудачное стечение обстоятельств или всё было по игре?

— Это не стечение обстоятельств. Мы не перекрывали линию броска и плохо отработали на пятачке. В двух случаях меньшинства мы тоже действовали не совсем правильно.

— В регулярном чемпионате вы дважды обыграли «Трактор». В плей-офф челябинцы стали сильнее или вы сбавили?

— Игры были очень похожи, рисунок не менялся. Мы сыграли в хоккей, а «Трактор» вышел умирать и выигрывать эти игры.

— После первого периода не было мыслей, что серия уже закончилась?

— Нет, таких мыслей не было. Вернее, что тут лукавить, все понимают, какая история, и когда ты проигрываешь 0-3 и ещё получаешь 1:4 в первом периоде, то разные мысли в голову лезут, но мы понимали, что есть ещё 40 минут и нужно отыграть три шайбы — это отыгрывается.

У нас есть люди, которые умеют забивать, можно сыграть в большинстве — есть масса способов отыграться. Все видели, что игра в корне поменялась и она могла развернуться в нашу пользу. Если бы мы доделали некоторые вещи, то могли бы довести её до победы. Старались исправить ситуацию.

«Не готов разговаривать о следующем сезоне. В «Динамо» я получил удовольствие»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев получил травму ещё в ходе серии первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо», из-за чего пропустил пятый матч того противостояния. Затем Гусев вернулся на лёд и постепенно добавлял от матча к матчу, но, по словам самого хоккеиста, состояние здоровья всё равно давало о себе знать.

— При счете 0-3 в серии сохранялась уверенность в том, что её ещё можно переломить?

— Конечно. На каждую игру мы выходим только выигрывать. Получилось как получилось.

— Что решило исход этой серии?

— Мы не реализовали те моменты, которые создавали. В каждой игре много бросали, но не получалось забить, пропускали лёгкие голы.

— Травма сильно влияла на игру в серии с «Трактором»?

— Не всё так просто.

— Игра с восточной командой во втором раунде плей-офф открыла для тебя что-то новое?

— Это необычно и интересно, но все видите, что у нас из этого вышло. Не знаю, что лучше.

— У тебя истекает контракт. Есть какой-то дедлайн, когда ты примешь решение?

— По поводу следующего сезона сейчас не готов разговаривать.

— Каким в целом вышел этот сезон?

— В команде всё было хорошо и позитивно. Все работали и старались, но не удалось далеко пройти.

— То есть получил удовольствие от игры в «Динамо»?

— Да, конечно.

— Что противопоставил «Трактор», что не получилось забрать ни одной игры в серии?

— Они хорошо играли в обороне, много бросков заблокировали и не давали нам шансов реализовать моменты.

— Чего не хватило именно сегодня?

— Когда ты пропускаешь пять голов, тяжело выигрывать матчи, особенно в плей-офф.

— Что скажешь о болельщиках?

— Спасибо им за то, что болели за нас и переживали. Они придавали нам дополнительные силы.

«Если они выиграли, значит, были сильнее. Оценка мне за плей-офф — тройка»

Специально для «Чемпионата», подвёл итоги серии и нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, давший эксклюзивный комментарий обозревателю издания через несколько минут после завершения сезона.

— 0-4 в серии выглядит ужасающим счётом, хотя в каждой игре у вас были шансы и по содержанию всё не было так грустно, но это всё слова, а итог на табло. Главный фактор такого поражения?

— Дисциплина, игра в обороне и реализация моментов. Вот три составляющие, в которых мы были хуже в этой серии.

— Два домашних поражения на старте серии выбили из колеи? Показалось, что после них «Трактор» поймал сумасшедший кураж.

— Нет. Скорее, им больше сопутствовала удача. Мы приехали сюда заряженными. Но опять же – было много курьёзных голов, которые залетали у «Трактора», а у нас – нет. Это спорт, и, если они выиграли, значит, они были сильнее.

— Алексей Николаевич после двух последних матчей сетовал на статистику блокированных бросков. Откуда взялась такая разница? Почему это произошло?

— У нас и бросков было больше, соответственно, они больше блокировали. Но я думаю, что мы сделаем выводы и будем работать в будущем над этим компонентом.

— Самое обидное поражение в серии плей-офф за время твоего выступления в «Динамо»?

— Мы в похожем стиле проиграли и ЦСКА – 0-4.

— Там всё-таки была другая ситуация, перед серией «Динамо» потеряло несколько своих лидеров.

— Если честно, то не знаю. Сейчас нужно немного успокоиться. Убрать эмоции. И думать, что делать дальше.

— Какую оценку можешь поставить себе за сезон?

— Четыре за сезон. Тройка – за плей-офф.