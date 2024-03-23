СКА не хочет в отпуск. Питер вырвал первую победу у «Автомобилиста»

Несмотря на страшные события вчерашнего дня, матч «Автомобилист» — СКА в Екатеринбурге было принято решение не переносить. На решающий матч в серии главный тренер армейцев вновь выпустил кардинально другой состав, по сравнению с предыдущей игрой — заявку покинул автор ключевой ошибки, приведшей к голу «Авто» в овертайме, защитник Максим Федотов, а также форварды Андрей Чивилёв, Брендан Лайпсик, Николай Поляков и Эмиль Галимов. Их места заняли Никита Камалов, Александр Кадейкин, Алекс Гальченюк, Степан Старков и Святослав Гребенщиков.

Кроме того, серьёзные изменения претерпели игровые сочетания нападения СКА — тренерский штаб армейцев разбил первое звено команды, отправив Василия Глотова в тройку к Гальченюку и Грицюку, а к Валентину Зыкову и Марату Хайруллину поставив Михаила Воробьёва. Самая наигранная связка петербуржцев — Глотов — Хайруллин — в главном матче сезона оказалась разведена.

У екатеринбуржцев также было изменение в составе — защитника Джесси Блэкера, получившего повреждение в предыдущем матче, в заявке заменил Александр Севостьянов. В паре с Максимом Осиповым вместо канадского казахстанца появился Кирилл Воробьёв.

По первым минутам матча не было ощущения, что СКА во что бы то ни стало было необходимо выигрывать — напротив, куда интереснее в атаке смотрелся «Автомобилист», у которого было больше шансов открыть счёт. Но произошло наоборот — в середине первого периода хозяева свой момент не использовали, а вот гости в контратаке смогли впервые выйти вперёд в этой серии. В завершающей фазе всё сделал Глотов — сам пробил, сам сыграл на добивании, продавив нескольких игроков соперника.

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Несколько минут спустя армейцы получили право на розыгрыш большинства, которое уже через 21 секунду реализовал вернувшийся в состав Гальченюк с филигранной передачи вернувшегося в состав Кадейкина. Сценарий оказался очень похожим на четвёртый матч серии «Автомобилист» — «Ак Барс» — после двух пропущенных шайб Николай Заварухин заменил Евгения Аликина на Владимира Галкина, который впервые вышел на лёд в противостоянии со СКА.

На оставшийся период он сохранил ворота в неприкосновенности, но и на обратном конце площадки Никита Серебряков также потащил всё, что летело в его сторону — за первые 20 минут на его счету было 16 сейвов.

А вот во второй двадцатиминутке Серебряков всё-таки пропустил. СКА сам «привёз» гол в свои ворота — суета при переходе в атаку привела к ответному выпаду екатеринбуржцев, который завершился голом Стефана Да Косты с пятака. Но ещё до второго перерыва армейцы восстановили преимущество в два гола — менее чем за минуту до сирены Никита Камалов откликнулся на передачу Михаила Воробьёва и впервые пробил Владимира Галкина.

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У екатеринбуржцев был отличный шанс вернуться в игру в самом начале третьего периода — Камалов неаккуратно сыграл клюшкой при попытке прорваться в зону атаки и отправился в штрафбокс на четыре минуты. Однако армейцы выстояли, но всё же пропустили в середине двадцатиминутки уже в равных составах — СКА проспал на своём пятаке Алексея Макеева, который без сопротивления переиграл потерявшего из вида шайбу Серебрякова.

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Давление «Автомобилиста» становилось всё мощнее, и СКА оказался в непривычной для себя роли — гости отбрасывались, лишь бы отвести угрозу от собственных ворот. За пару минут до сирены Николай Заварухин снял голкипера — и армейцы забросили в пустые ворота. Марат Хайруллин дважды забил и оформил победу СКА — петербуржцы выстояли и смогли избежать сухого поражения в серии. Теперь противостояние возвращается в Северную столицу. Подопечные Романа Ротенберга в отпуск пока не хотят.