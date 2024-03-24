Дубль и буллит Панарина помогли обыграть «Флориду». Артемий – в шаге от 100 очков за сезон

«Рейнджерс» взяли реванш у «Флориды» за домашнее поражение в начале марта и одержали волевую победу на льду «Мэдисон Сквер Гарден» со счётом 4:3 Б.

Отметим, что «Пантеры» вышли на игру без своего ведущего центра Александра Баркова, который пропускает второй матч из-за травмы, а также без трёх основных защитников – Ааранона Экблада, Густава Форслинга и Дмитрия Куликова (последний продолжает отбывать дисквалификацию). У «Рейнджерс» отсутствовали из-за травм Райан Линдгрен, Джейкоб Труба, Филип Хитил и Блэйк Уилер.

В первом периоде Мэттью Ткачук открыл счёт, подставив клюшку под наброс Джоша Махуры, а на старте второго периода Ээту Луостаринен реализовал выход два в одного, замкнув передачу Сэма Райнхарта.

Через несколько минут Адам Фокс сократил отставание, пробив Сергея Бобровского в большинстве, а вскоре Артемий Панарин сравнял счёт, забив броском в касание из левого круга вбрасывания.

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В третьем периоде «Флорида» вновь вышла вперёд благодаря усилиям Картера Верхаге, но в следующей смене Панарин оформил дубль. Его бросок срикошетил через трафик мимо Бобровского в ворота. Артемий с каждым новым голом обновляет личный снайперский рекорд – на текущий момент он забросил 43 шайбы. Таким образом, он сравнялся с Натаном Маккинноном в списке снайперов и теперь делит с ним пятое место. В последних двух матчах на его счету пять голов, до этого был хет-трик в ворота «Бостона».

Кроме того, нападающий «Рейнджерс» вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров, обогнав Давида Пастрняка, и вплотную приблизился к знаменательному достижению в 100 очков за сезон. В составе «Рейнджерс», за который Панарин выступает с 2019 года, россиянин неизменно набирал как минимум 90 очков (не считая сокращённого сезона, начавшегося позже из-за ковида), а ближе всего к юбилейной отметке подбирался в сезоне-2021/2022, когда набрал 96 очков. Сейчас на его счету 99 очков, и «Рейнджерс» остаётся провести 11 матчей в регулярке.

2 Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И основного, и дополнительного времени оказалось недостаточно для выявления победителя, и только в серии буллитов «Рейнджерс» дожали соперника. В составе хозяев отличились Мика Зибанеджад и Панарин, на счету которого победный буллит (но за хет-трик он не считается). У «Флориды» единственный гол забил Райнхарт, а Владимир Тарасенко, бивший последним, свою попытку не реализовал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«С «Флоридой» играть непросто, это хорошая команда, но мы сделали это, выиграли. Последние несколько матчей мы провели здорово, показали стабильную игру, держали концентрацию, и это сработало. Гол Фокса завёл болельщиков, они тоже придали нам энергии. Вся арена работала вместе.

Тяжело ли было бить буллит после Мики? Да нет, иногда так даже легче, уже видишь, как сыграл вратарь. Я вообще-то немного знаю Бобровского. Не буду врать, не знал, перед началом буллитов не знал, что буду делать. Как обычно, в моменте что-то придумал.

Мой второй гол? Если я не вижу другого продолжения атаки, то бросаю. А если вижу, что кто-то открыт, то вы же меня знаете, я всегда сделаю передачу. Но в тот момент я просто бросил не глядя. Слава богу, шайба раз 10 подскочила и зашла в ворота», — сказал после игры Панарин, который был признан первой звездой матча.

Эта игра была важна с турнирной точки зрения – «Рейнджерс», «Флорида», «Бостон» и «Каролина» борются за победу в Восточной конференции. Победитель Востока, вероятнее всего, избежит встречи с проверенной кубковыми боями «Тампой» в первом раунде, которая занимает первую позицию уайл-кард.