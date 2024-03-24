Ови «обокрал» своего молодого одноклубника. Но благодаря удивительному голу приблизился к Гретцки.

Овечкин забил самый необычный гол в карьере? Эпизод будто из мультфильма

Александр Овечкин — признанный мастер эффектных голов. Его шайбу в ворота «Финикса» заслуженно считают самой красивой в истории НХЛ.

Однако в этот раз Ови забил, вероятно, один из самых необычных голов в своей карьере — если не самый.

На 44-й минуте матча с «Виннипегом» при счёте 1:0 «Вашингтон» получил право на вбрасывание в чужой зоне. Коннор Макмайкл выиграл шайбу, успешно поборовшись за неё. Ещё и так уверенно, что форвард «Джетс» потерял равновесие и упал, свалившись позади канадца. Макмайкл быстро сориентировался и, казалось, первым подобрался к шайбе.

Овечкин, стоявший рядом, также не растерялся и вовремя подоспел к своему товарищу.

А дальше фанаты узрели удивительный момент! Овечкин успел поставить свою клюшку, а Макмайкл подцепил её сзади. Оба хоккеиста нанесли бросок — одновременно, одним крюком, ставшим общим!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот эпизод напомнил моменты из спортивных мультфильмов. Наверняка многие смотрели анимацию про хоккей, где игроки наносят броски одновременно, двумя клюшками по одной шайбе. Или аниме про футбол, когда спортсмены взмывают в воздух и одновременно бьют ногами по мячу, придавая ему скорость и силу чудовищных размеров и едва не разрывая сетку ворот. Или мультфильмы про волейбол, когда игроки, подпрыгнув, вместе наносят удар по мячу, не оставляя шансов соперникам.

Овечкин одним моментом перенёс мультфильм, аниме и иные виды анимации в реальность.

«Ови прямо ограбил Макмайкла», — отреагировал официальный аккаунт Spittin' Chiclets.

«И Ови, и Макмайкл забросили эту шайбу в ворота!» — написал B/R Open Ice.

«Это гол Ови, ребят. Это интересно, потому что Хеллебайк мог подумать, что бросает Макмайкл, но Ови в конечном итоге достаёт до шайбы кончиком клюшки, что меняет угол, под которым, как думает Хеллебайк, шайба полетит», — заявил болельщик.

Особой важности этому голу придал тот факт, что для Овечкина он стал 847-м в карьере и помог сократить отставание от Уэйна Гретцки всего до 47 шайб. Да и «Вашингтону» очень вовремя подсобил, вовремя укрепив преимущество в счёте.

Интересно, удивит ли Ови нас ещё необычными голами?